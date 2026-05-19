2050 vizyonu: Küresel belirsizlik ve dört senaryo

Bir fütürist olmama rağmen, şunu be­lirtmeliyim ki geleceği kesin çizgilerle tahmin etmek imkânsızdır. Buna karşılık olasılıkları uzgörmek ve kurumları bu se­naryolara hazırlamak da stratejik planla­manın özünü oluşturur.

Her ne kadar Elon Musk gibi bazı isimler; robotik, uzay, ekonomi ve yapay zekâya daya­lı vizyon açıklamalarıyla bugünden radikal biçimde kopuk bir gelecek hayal ediyor olsa­lar da mevcut analizler, önümüzdeki 25 yılın gidişatının büyük ölçüde tarihsel normlar içinde kalacağını gösteriyor.

Bu değerlendirme, Boston Consulting Group’un (BCG) 100 mega trendi ve yüzyıllık tarihsel verileri analiz ederek hazırladığı son rapora dayanıyor. Çalışma, bugün alınan ka­rarların yarını nasıl şekillendirdiğini irdeliyor. Bulgular; önümüzdeki 5 yılda alınacak kararla­rın ve atılacak adımların, takip eden 15-20 yı­lı belirleyeceğini açıkça gösteriyor. Bu yönüy­le rapor, iş dünyası liderleri için kritik bir refe­rans niteliğinde.

Raporda öne çıkan 4 senaryoyu kısaca özetledim ancak siz, “Beyond Tomorrow: Four Scenarios for the World of 2050” (Ya­rının Ötesinde: 2050 Dünyası için Dört Se­naryo) raporunun tamamına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.bcg.com/publi­cations/2026/beyond-tomorrow-four-sce­narios-for-the-world-of-2050

1 Yapay zekâ bolluğu

Bu tabloda, yapay zekânın çalışma ve boş zaman anlayışımızı kökten değiştirdiği bir dünya var. Yüksek gelirli ülkelerde işgücü verimliliği büyümesinin bugünkü %2 seviye­sinden %5,7’ye çıkması öngörülüyor. Otomas­yonun birçok görevi devralması sayesinde, yıl­lık ortalama çalışma saatleri 2.100’den 1.600’e inerek %25’lik bir düşüş sergiliyor. Bu durum, çalışanların yaşam kalitesini artırırken insa­nın iş ile kurduğu kimlik ilişkisini bütünüyle dönüştüren bir topluma işaret ediyor. Bu da de­mek oluyor ki iş, hayatın merkezinden çekilir­ken anlam, statü ve aidiyetin yeni kaynakla­rı yeniden tanımlanmak zorunda kalacak.

2 Çatışan bloklar

Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve ekonomilerin birbirinden koptuğu oldukça farklı ve gergin bir tablo çiziyor. Bu kilitlenme senaryosunda hükümetlerin ortalama savunma harcamaları bugünkü %2,4 seviyesinden %7’ye sıçrıyor. Bu oran, Soğuk Savaş döneminde ula­şılan %6,2’lik zirvenin bile üzerinde bir milita­rizasyona işaret ediyor. Yani küreselleşmenin yerini bloklaşma alırken, ekonomik rasyo­nalite yerini güvenlik önceliklerine bırakı­yor. Kaynaklar refah üretmekten çok riskle­ri yönetmeye ve caydırıcılığa yöneliyor.

3 İklim koalisyonu

Aşırı hava şoklarının ulusları karbon standartları üzerinde anlaşmaya zorladığı bu dünyada, fosil yakıtların enerji karışımında­ki payı %81’den %35’e düşüyor. Küresel çaba­lar sayesinde sıcaklık artışı 1,8°C’de denge­lenirken, odaklanılan dayanıklılık yatırımla­rı sayesinde küresel ekonomi yıllık ortalama %2,5’lik yavaş ama istikrarlı bir büyüme tren­di yakalıyor. Böylece büyüme hızından fe­ragat edilerek istikrar ve sürdürülebilir­lik öncelik kazanıyor; ekonomiler daha dirençli hale gelirken rekabetin ekseni de düşük maliyetten düşük karbona kayıyor.

4 Dijital Darwinizm

Burada hükümetlerin ve kurumların ge­ri çekildiği, şirketlerin hakim olduğu düşük denetimli bir dünya karşımıza çıkıyor. Küre­sel GSYİH her yıl %4 büyüyerek 2050’ye kadar neredeyse üç katına çıkıyor; ancak bu refah hiç de adil dağılmıyor. İnsanların vaktini daha çok yapay zeka yoldaşlarıyla sanal gerçeklikte ge­çirdiği bu senaryoda, en zengin %1’lik kesim küresel servetin neredeyse yarısını elinde tu­tuyor. Bugün bu oranın yaklaşık üçte bir civa­rında olduğunu düşünürsek, 1900’lerin başın­daki sanayi toplumlarına geri dönüş sinyali ve­ren ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Ne yazık ki bu tablo, ekonomik büyümenin toplumsal ilerlemeye otomatik olarak dönüşmediği­ni; aksine denetim ve yeniden dağıtım me­kanizmaları zayıfladığında eşitsizliğin ya­pısal olarak derinleştiğini gösteriyor.

Bu tabloya göre şirketlerin operasyo­nel devamlılığı için ‘verimlilik’ten ziyade ‘yapısal dayanıklılık’ (resilience) belirle­yici hale geliyor. Artık performans kadar darbeleri karşılama kapasitesi de oyu­nun kuralını belirliyor…