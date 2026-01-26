2.1 milyar kişinin kayıtdışılığını belgeleyen ILO, kalkınamamanın nedenini de özetliyor…

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)… 2026 yılı istihdam ve sosyal eğilimler raporunda dik­kat çekti:

“Kayıtdışı çalışan sa­yısı 2.1 milyar kişiye yükseldi”…

★ ★ ★

Raporda, orta ve dü­şük gelirli ülkelerin bu yapının katalizörü ol­duğu vurgulanıyor…

Bu ülkelerde, günde 3 dolar­dan az kazanan 284 milyon iş­çinin, aşırı yoksulluk içinde yaşadığı dillendiriliyor…

Dahası…

Orta ve düşük gelirli ül­kelerde 2015 ile 2025 yılları arasında, yoksulluk içinde çalışanların oranının yüz­de 56’dan yüzde 68’e çıkma­sı “düşündürücü” olarak ni­telendiriliyor…

★ ★ ★

Yani…

Temel haklara, sosyal koru­maya veya gelir güvencesine erişimden yoksun “kayıtdı­şı çalışan işçiler”, tüm işçi­lerin yaklaşık yüzde 58’ini oluşturuyor…

Aynı raporda:

İş kalitesindeki iler­lemenin durakladığı­nın, eşitsizliklerin art­tığının altı çizildi…

İşgücü piyasalarının mevcut kazanımları­nı, hızla ortadan kaldı­rabilecek küresel eko­nomik, demografik ve teknolojik risklere gi­derek daha fazla maruz kalındığı da ifade edil­di…

★ ★ ★

Üstüne…

Ücretli iş isteyen ancak bu­na erişemeyen kişileri kap­sayan küresel iş açığının 2026’da 408 milyona çıkacağı öngörülüyor… (İş aramaktan vazgeçenler bu hesaba eklen­miyor)

VELHASIL

ILO’nun raporu, orta ve düşük gelirli ülkelere ciddi uyarılar içeriyor…

Gelişmiş ülkeler ile ge­lişmemiş ülkeler ve ülkeler içindeki gelir grupları ara­sında işgücü piyasası eği­limlerinin giderek daha fazla farklılık gösterdiği, makasın açıldığına dikkat çekiliyor…

★ ★ ★

Zayıf verimlilik artışla­rı ve sınırlı yapısal dönüşü­mün:

Yeni işlerin birçoğunun düşük kalitede olduğu an­lamına geldiği, bu farklılı­ğın büyük demografik po­tansiyele sahip ülkelerin demografik avantajı ger­çekleştirmekte zorlanma riskini artırdığına vurgu yapılıyor…

★ ★ ★

ILO Raporu’ndaki, kısa­cık cümle ise kalkınabil­menin formülünü veriyor:

“Verimlilik artışları, dü­şük gelirli ekonomilerde zayıf kalmaya devam edi­yor…

Bu durum ülkeler arası gelir yakınsamasını engel­liyor ve yaşam standartla­rı ve iş kalitesini gerileti­yor…”