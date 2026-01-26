2.1 milyar kişinin kayıtdışılığını belgeleyen ILO, kalkınamamanın nedenini de özetliyor…
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)… 2026 yılı istihdam ve sosyal eğilimler raporunda dikkat çekti:
“Kayıtdışı çalışan sayısı 2.1 milyar kişiye yükseldi”…
★ ★ ★
Raporda, orta ve düşük gelirli ülkelerin bu yapının katalizörü olduğu vurgulanıyor…
Bu ülkelerde, günde 3 dolardan az kazanan 284 milyon işçinin, aşırı yoksulluk içinde yaşadığı dillendiriliyor…
Dahası…
Orta ve düşük gelirli ülkelerde 2015 ile 2025 yılları arasında, yoksulluk içinde çalışanların oranının yüzde 56’dan yüzde 68’e çıkması “düşündürücü” olarak nitelendiriliyor…
★ ★ ★
Yani…
Temel haklara, sosyal korumaya veya gelir güvencesine erişimden yoksun “kayıtdışı çalışan işçiler”, tüm işçilerin yaklaşık yüzde 58’ini oluşturuyor…
Aynı raporda:
İş kalitesindeki ilerlemenin durakladığının, eşitsizliklerin arttığının altı çizildi…
İşgücü piyasalarının mevcut kazanımlarını, hızla ortadan kaldırabilecek küresel ekonomik, demografik ve teknolojik risklere giderek daha fazla maruz kalındığı da ifade edildi…
★ ★ ★
Üstüne…
Ücretli iş isteyen ancak buna erişemeyen kişileri kapsayan küresel iş açığının 2026’da 408 milyona çıkacağı öngörülüyor… (İş aramaktan vazgeçenler bu hesaba eklenmiyor)
VELHASIL
ILO’nun raporu, orta ve düşük gelirli ülkelere ciddi uyarılar içeriyor…
Gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler ve ülkeler içindeki gelir grupları arasında işgücü piyasası eğilimlerinin giderek daha fazla farklılık gösterdiği, makasın açıldığına dikkat çekiliyor…
★ ★ ★
Zayıf verimlilik artışları ve sınırlı yapısal dönüşümün:
Yeni işlerin birçoğunun düşük kalitede olduğu anlamına geldiği, bu farklılığın büyük demografik potansiyele sahip ülkelerin demografik avantajı gerçekleştirmekte zorlanma riskini artırdığına vurgu yapılıyor…
★ ★ ★
ILO Raporu’ndaki, kısacık cümle ise kalkınabilmenin formülünü veriyor:
“Verimlilik artışları, düşük gelirli ekonomilerde zayıf kalmaya devam ediyor…
Bu durum ülkeler arası gelir yakınsamasını engelliyor ve yaşam standartları ve iş kalitesini geriletiyor…”
|Borsa
|12.992,71
|1,10 %
|Dolar
|43,3916
|0,07 %
|Euro
|51,6072
|0,60 %
|Euro/Dolar
|1,1885
|0,54 %
|Altın (GR)
|6.949,43
|0,06 %
|Altın (ONS)
|5.020,44
|0,78 %
|Brent
|64,6600
|-0,96 %