“21 tasarruf finansman şirketi kapandı, 53 bin kişi mağdur oldu”

Mart ayında kanunlaşan Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile tasarruf finansman firmalarına 100 milyon TL sermaye şartı getirildi, 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verildi. Tasfiye edilen şirketler, katılımcılara paralarını iade etmediği için paralarını alamayarak mağdur oldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, faizsiz ev ve araç vaadiyle katılımcılardan para toplayan şirketlerin yarattığı mağduriyetin araştırılması ve hak sahiplerinin paralarının verilmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi. Kapanan şirketler nedeniyle 53 binden fazla kişinin mağdur olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Mart ayında Meclis’ten geçen kanun nedeniyle adeta merdiven altı olarak çalışan ve vatandaşların ev, araba hayalleriyle oynayan 21 firma kapandı. Kanunun çıkış amacı tasarruf finansman firmalarına 100 milyon TL sermaye başta olmak üzere belli kriterler getirmek olsa da düşünüldüğü gibi olmadı. Şartları yerine getiren firmalar halen çalışmaya devam ediyor. Getiremeyenler ise birer ikişer kapandı. Kapanan firmalar nedeniyle 53 binden fazla kişinin mağdur olduğu ifade ediliyor” dedi. Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte araştırma önergesinin genel kurulda görüşülmesi ve bir komisyon kurularak konunun derinlemesine araştırılıp çözüme kavuşturulması için çaba sarf edeceğini ifade eden Sertel, mağdur vatandaşların tenis topu gibi şirketler ve BDDK arasında savrulduğunu söyledi.

AK Parti MKYK toplanacak

CHP Ge AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun 23 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ise 2 Eylül Perşembe günü yapılacak. AK Parti’nin sosyal medyada ‘dezenformasyonla’ mücadele etmek, sosyal ağ platformlarını disipline etmek amacıyla üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin bu hafta ilgili bakanların katılımıyla yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor. Yapılan çalışmaya göre, sosyal medyadan yalan haber yayanlara ve hakaret edenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. TBMM’nin açılmasıyla birlikte sosyal medya düzenlemesinin kanunlaştırılması planlanıyor.