21. yüzyılın en yüksek enflasyonu ne anlatıyor

Mustafa Servet Daltaban

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Haziran ayı enflasyon oranları, tüketici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 78,62, üretici fiyatlarında yıllık yüzde 138,31 olarak açıklandı. İki, üç yıl öncesinde bu ülkede enflasyon tek hanelere nasıl düşürülür diye düşünürken işte geldiğimiz son nokta. Bunun adı net olarak ekonomik krizdir.

2000 yılı öncesinde birkaç yıl devam eden ve sonucunda 2001 ekonomik krizi ile neticelenen yüksek enflasyon sarmalından yıllar sonra, tekrar aynı sularda gezdiğimizi görüyoruz.

Türkiye ekonomisi o günden bu güne, 21. yüzyıl enflasyon sicilinde, en yüksek seviyeleri test ediyor. 2001 krizin de bile yüzde 68,5 seviyesinde seyreden enflasyonu bile geride bırakmış durumdayız.

Ama enflasyon ateşi bu kadar yüksek olmasına rağmen hala ayaktayız ve yol alıyoruz. Resesyona düşmeden, büyümeye devam ediyoruz. Bankalar sağlam, yatırım iştahı var ve ihracat rakamlarımız artarak devam ediyor.

Bu enflasyon ateşinde ekonomimizin ayakta kalabilmesi, devlet krizi ve siyasi kriz açığı vermeyen mevcut iktidarın duruşundan kaynaklanmaktadır. Uzun süren iktidarın kurduğu statüko, bu kırılganlığın derinleşmesini engelliyor. İte kaka da olsa gemi yürümektedir.

Ancak gelinen noktada zenginin krizden daha çok zenginleşerek çıktığı, orta ve alt gelir düzeyindeki vatandaşın daha da fakirleştiği bir mekanizma kendiliğinden doğmaya başlıyor.

Ticaret hala dinamik ve akıcı şekilde devam ediyor. Esasen bu ticareti parası olan domine etmekte. Bu hayat pahalılığında, bir ay veya bir yıl sonra bu fiyatı bulamam kaygısı, insanları tedarik zinciri içerinde aktif tutuyor. Bu talep de arzı diri tutuyor.

Türkiye’nin yaklaşık % 40’nın, ekonomik olarak bu enflasyonist ortamdan az etkilendiğini düşünüyorum. Bu bir istatistiki bilgiye değil sadece kendi yorumuma dayanıyor. Parası ve durumu olan bu kesim, piyasada talep oluşmasına neden oluyor. Geri kalan diğer yüzdelik dilim(%60) için ise bu, bir motivasyon kaynağı oluyor. Sonuçta bu ülkede alan, satan, para kazanan, yiyen, içen, gezen o kadar insan var ki! Oteller, AVM’ler, Lüks restoranlar dolu; milyonluk arabalar, evler, arsalar talep görüyor. Yüzde 60 sonuna kadar hissetse de krizi, bir mutlu son tasavvuru var. İşte kriz ile yaşamak ve ayakta kalabilmenin sırrı bu olsa gerek.

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin oldu. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı da yıllık yüzde 9 yükseldi.

Yüzde 78.62 enflasyonun olduğu bir yerde, yüzde 14-20 oranları ile kredi kullanmak bedava para kullanmak gibi bir şey. İnsanlar bu durumu fırsat görüyor.

Esasen geminin bu sularda yol alması bizim açımızdan olumlu ve güzel bir durum. Ancak aklımızı kurcalayan soru da şu: Nereye kadar? Avrupa’nın en yüksek enflasyonu, dünyanın en yüksek yüzde 5. Enflasyonu kamburu ile nereye kadar gidebiliriz. Bu yükün ağırlığına ne kadar dayanabiliriz.

Enflasyon birinci önceliğimiz. Bu ateşi düşürmek zorundayız. Bu gün olmasa da, yarın bu ateş bizi yakıp kavuracaktır.