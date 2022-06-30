220 bin hasta yakını ücretsiz konakladı sıra renovasyona geldi

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş davet etti:

- 26 Haziran’da MİAD Sevgi Evleri’nde çocuk ve sünnet şöleni olacak. Onu vesile yapıp yönetim kurulu üyelerimiz, Kadın Kollarımız ve Genç MİAD ekibiyle Malatya’ya gideceğiz. Birkaç meslektaşınla birlikte bekliyorum.

Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Recep Erçin’le 25 Haziran sabahı 06.20 uçağıyla Malatya’ya gittik. MİAD Kadın Kollarının etkin isimlerinden meslektaşımız Günseli Özen de oradaydı.

O sabah havalimanından doğrudan MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Baykal’ın Kale ilçesindeki kayısı bahçesinde kahvaltıya geçtik.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’in de katıldığı kahvaltıda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’la sohbet ettik.

Yunus Akdaş, kahvaltı sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanıbaşına yaptırdıkları MİAD Konukevi ile M. Şahin Nalbant Konukevi’ne uğramayı önerdi.

Şahin Nalbant Konukevi’nin girişinde Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Adil Başkıran bizi karşıladı. Prof. Kızılay, iki konukevinin toplam oda sayısının 300 olduğunu belirtti:

- MİAD Konukevi, 2011 yılından beri hizmet veriyor. Şahin Nalbant Konukevi’nin eklenmesiyle hasta yakınlarının konaklama sıkıntıları çözüldü. Bugüne kadar toplam 550 bini aşkın hasta yakını burada konakladı.

Söz konusu hasta yakınlarından 220 bininin “askıda oda” uygulamasıyla tamamen ücretsiz konakladığını bildirdi:

- Geri kalan bölümü de çok uygun ücretle yarım pansiyon konakladı.

Prof. Kızılay, başta Yunus Akdaş olmak üzere orada bulunan MİAD yönetim ekibine ortaya çıkan ihtiyacı aktardı:

- 2010 yılından beri hizmet veren MİAD Konukevi’nde renovasyon zamanı geldi. Bu konuda yine MİAD’ın desteğini bekliyoruz.

Akdaş’a ilk konukevinin tamamlanmasıyla ilgili çabalarını anımsattı:

- MİAD öncülük yapmış, Malatyalı iş insanları odaları paylaşarak, oda başına 60’ar bin liradan toplam 3.6 milyon lira katkıda bulunmuşlardı. O dönemde odaları sahiplenenler yeniden devreye girse bu işi çözeriz.

Akdaş, MİAD ekibindeki iki genç mimarı işaret etti:

- Sayın Rektörüm, zaten mimarlarımızla birlikte geldik. Renovasyon için kolları sıvarız.

MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Tanrıverdi’ye döndü:

- Kenan Işık, kaynak toplama gecesinde sunuculuğu yapmıştı. O dönemde Başbakan olan Tayyip Bey de (Erdoğan) odaları bizzat iş insanı dostlarımıza paylaştırmıştı. Vahap Tanrıverdi gibi arkadaşlarımız o buluşmada yoktu. Şimdi ona da görev düşebilir.

Prof. Kızılay, yapım aşamasında odaları sahiplenen iş insanlarının MİAD Konukevi’ne sahip çıkması konusunu gündeme getirince, o günlerde yazdığım yazıyı buldum. İsimleri anımsatma gereği duydum. İsimler ve katkı verdikleri oda sayıları şöyleydi:

Şahin Nalbant (7), Necmettin Bitlis (6), Abdullah Kiğılı (3), Vahap Küçük (3), Ömer Çokyaşar (3), Ömer Özpehlivan (2), Hasan Yıldırım (2), Burhan Polat (2), Cengiz İlktimur (2), Mustafa Akboğa (2), Turan Tuna (2), Ahmet Akbalık (2), Ahmet Demezoğlu (1), Ali Nahit Bozatlı (1), Bayram Şahin (1), Bülent Arıkan (1), Genç MİAD (1), Hikmet Tanrıverdi (1), Hüseyin Oflaz (1), Hüseyin Türkkan (1), İlhan Şahintürk (1), Naci Ekşi (1), LC Waikiki (1), Zeki Baykal (1), Mehmet Yılmaz (1), MİAD Kadın Kolları (1), Mustafa Paşahan (1), Nurettin Yaşar (1), Nüvit Karagözlü (1), Serdar Mutlu (1), Yunus Akdaş (1).

Yazının bu bölümüne şu notu eklemişim:

Ayrıca Mormaş Mobilya ve Bahariye Halı’nın katkıları oldu.

MİAD yönetimi ve üye iş insanları, kısa sürede ilk Konukevi’nin renovasyonu için gereken kaynağı toparlar değil mi?

20 yılda 3 bin 200 karaciğer nakli gerçekleştirdik

TURGUT Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Adil Başkıran, MİAD ekibine önce kendini tanıtıp, uzmanlık alanına işaret etti:

- Ben de karaciğer nakli uzmanıyım. Karaciğer Enstitüsü Başkanımız Prof. Sezai Yılmaz’ın ekibinde görev yapıyorum.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ilk karaciğer naklinin 2002 yılında gerçekleştiğini anımsattı:

- 2002 yılından buyana 3 bin 200 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Başlangıçta yıllık sayılar düşüktü. Asıl hızlanma 2012’den itibaren oldu.

Son yıllarda yıllık karaciğer nakli sayısının 320 dolayında olduğunu vurguladı:

- 2022 yılında şimdiye kadar 120 karaciğer nakli gerçekleştirdik.

Doç. Adil Başkıran, o anda koridorda görünen bir ismi işaret etti ve yanımıza çağırıp, tanıştırdı:

- Hanımefendi Azerbaycanlı ses sanatçısı Narmin Karimbayov. Abisi Kamran Karimbayov’un karaciğer yetmezliği vardı. Karaciğerinin yüzde 70’ini alıp abisine naklettik.

Merak ve endişeli bakışlarımızı farkedince izah gereği duydu:

- Narmin Hanım’ın karaciğeri 3 ayda normal büyüklüğüne kavuşur.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yıllık karaciğer nakli sayısı açısından dünyada ilk sıralardaki yerini koruduğu anlaşılıyor…

Onkolojide ilk 3’e girdi, şimdi kalp merkezi geliyor

GÜMRÜK ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Karaciğer Enstitüsü sonrasında Onkoloji Merkezi’nde de kavuştuğunu anımsattı:

- Buradaki onkoloji merkezi artık Türkiye’de ilk 3’e giriyor. Turgut Özal Tıp Merkezi, toplam 1100 yatağa kadar ulaştı. Malatya, bölgenin sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi için yeni hazırlıkların olduğunu bildirdi:

- Karaciğer Enstitüsü çok başarılı oldu. Onkoloji merkezi de başarıyla yola devam ediyor. Şimdi de Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde bir de kalp merkezi kurulması için çalışmalar yapılıyor. Biz de milletvekilleri olarak bu konuda üniversitemize destek veriyoruz.