225 milyar doları ambalajlayan adam, nasıl başkanlar istiyor?

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, iç pazarı da hesaba katınca 400 milyar dolarlık ürün ambalajlayan sanayi sektörünü temsil ediyor ama bu defa ihracat ağırlıklı sohbet yaptığımız için 2021’de ‘225 milyar dolarlık ihracatımızı ambalajlayan sektörün başkanı’ demek, daha kesin bir rakamsal ifade oldu. Sarıbekir’in yönetim kurulu başkanı olduğu aile şirketi Sarten Ambalaj’ın da 4’ü yurt dışında olmak üzere 22 fabrikası var. Bazı örgütlerde gördüğümüz gibi ‘eften püften başkan’ değil. Yaklaşık 3.600 kişilik istihdama sahip Sarten Ambalaj’ın yurt içi cirosu 520 milyon dolar, yurt dışı cirosu ise 80 milyon dolar. Ahşaptan, tenekeye, alüminyumdan, cama, kâğıttan plastiğe her malzemeden, sıvı, katı, gaz akla gelen ‘her haldeki ürün’ için sürekli ambalaj üretiyor. İki fabrika daha inşa halinde ve hedef, 30 fabrikalı 1 milyar dolar cirolu sanayi grubu haline gelmek. Sarten’in müşteri listesinde, aklınıza gelmeyen bir marka olması pek mümkün değil. Ambalaj belki yükte hafif gelebilir ama çok da hafife alınırsa hiçbir ürün üretim noktasından tüketim noktasına gidemez. Türkiye’de sanayinin, iç ve dış ticaretin gelişmesi ile ambalaj sanayimizin gelişmesi ‘et ile tırnak gibi eş zamanlı’ olmak zorundaydı, öyle de oldu. Türkiye’de üretilen tüm sanayi ürünlerinin ambalaj ihtiyacını karşılayabilen bir ambalaj sanayimiz var ve bu sektörün kendi ihracatı da hızlı artıyor. Ambalaj sanayicileri 2021’de 3 milyon ton ve 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün dış ticaret fazlası 2 milyar doları aştı. Kilogram değeri 2,2 doların üzerinde.

5 Birlikte varız ama aday değilim

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ‘İhracatçı Birlikleri seçimlerinde’ hiçbir birliğin yönetim kuruluna girmeme kararı aldığını söylüyor ve bir de haklı sitemi var. İş insanlarının kendi örgütlerinde ‘yeterince demokratik olamadıklarını’, seçim süreçlerinde de bu eksikliğin daha görünür hale geldiğini belirtiyor. “Bir ekibe selam versen öteki taraf seni hain ilan edebiliyor. Bu çok yanlış bir tavır ve değişmesi gerekiyor. Bizim sektörün firmaları 5 Birliğe yayılmış durumda ve ambalaj sanayicileri olarak İhracatçı Birliğimiz yok. O nedenle muhtemel başkanlardan beklentilerimizi sıralamak hakkımız” diyor.

Dikiz aynasına mı, farlara mı bakmalı?

İnovasyon (yenilik) konusunun sanayi için romantik bir konu olmaktan çıkması gerektiğini söyleyen Zeki Sarıbekir, “Bana göre inovasyon sadece kar getiren yeniliktir. İhracatçı Birliklerimizin yönetim kurullarında da bu anlamda inovasyon yapacak, aksiyon alacak ekiplere ihtiyaç var. Sürekli ‘dikiz aynasına bakarak’ hızlı yol alamayız. Bunun yerine farlarımızı yakıp önümüze bakmak zorundayız. Tabii ki geçmişten dersler almak önemli ama önümüze bakmak çok daha önemli” diyor. Sarıbekir, İhracatçı Birliklerinde başkan ve yönetim kurulu adaylarına şöyle sesleniyor:

Lojistik problemleri nasıl aşarız?

“Öncelikle sanayimizin rekabet gücünü artırmak zorundayız. Mesela şu anda ihracat için ‘lojistik sorunlar’ konteyner sıkıntısı devam ediyor. İhracatımızın yüzde 55’ini yaptığımız Avrupa’ya ürünlerimizi daha hızlı nasıl gönderebiliriz? Türkiye’den Bulgaristan’a yılda 2 milyon TIR geçiyor ve Avrupa’ya yakınlığımızın avantajı gümrüklerde kaybedilen zaman nedeniyle zayıflıyor. Önerim, konteynerleri yüksek kapasiteli trenlerle taşıyalım. Türkiye ve Avrupa’da iki lojistik merkez kuralım. Mesela, Çerkezköy’de bir merkez, Viyana’da bir konteyner port kuralım. Almanya’ya ürünlerimizi çok daha hızlı dağıtılabiliriz. İki ürün birebir aynı olsa ve bizim ürünümüz daha ucuz olsa lojistikte gecikmeler diğer ürünün tercih edilmesine sebep oluyor. Böyle bir çözüm aynı zamanda çevreci bir çözümdür ve karbon ayak izimizi de çok düşürür. Zaten ‘Çevresel Sürdürülebilirlik’ ile yatıp kalkmamız gerekiyor. Şu anda Avrupa’da 300 kilometre üzeri taşımalarda karbon salınımından dolayı ekstra vergi uygulanıyor. Çin Avrupa’ya çok uzak ve bu nedenle karbon salınımı doğal olarak daima Türkiye’ye göre daha fazla olacak. Burada gerekeni yaparsak Avrupa’nın tercihi Türkiye olabilir.”

Enerjideki yüksek maliyetler için ne yapmalı?

Küresel enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin, Türkiye’nin de üretim maliyetlerini çok olumsuz etkilediğini de söyleyen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Rekabet gücümüzü artırmak için enerjiye harcadığımız parayı indirmek zorundayız. Bunun için Başkan adaylarımız ekonomi yönetimi ile nasıl bir çözüm geliştirmeyi düşünüyorlar? Acilen sanayi için enerjide sübvansiyon dâhil ne yapılabilir? Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere sanayicilerin kendi enerjilerini üretebilmeleri için yeni bir teşvik devrimi olabilir mi” diye sorularını sıralıyor.

Sıra çevre devriminde

Zeki Sarıbekir, yaklaşık 150 yıl önce başlayan sanayi devriminin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini, şimdi sanayicilerin yeni bir devrim yapması gerektiğini söylüyor. Sanayi için önceden ‘maliyet sorunu’ sayılan çevre yatırımlarının artık ‘üretim maliyetlerini büyük ölçüde düşüren bir kaldıraç’ olacağını vurgulayan Sarıbekir, “Yeşil OSB kavramını sonuna kadar destekliyoruz. Kendi enerjisini üreten, geri dönüşümünü yaparak çevreye duyarlı hale gelmiş sanayi için OSB’lerden başlayarak hızlanmalıyız. Karbon karnesi kötü ihracatçılar ihracat yapamayacak” diyor.

Çöp ithalatı yapmak yerine kendi atığımıza odaklanalım

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, geri dönüşüm konusunda da ilginç bir öneride bulunuyor: “Türkiye başka ülkelerin atıklarını (çöpünü) ithal ediyor. Çin bunu yıllarca yaptı. Bu yöntemle kendi ‘dönüşüm sanayisini’ geliştirdiler ama biz halen kendi atığımızı yeteri kadar toplayamıyoruz. Kendi çöpümüzü gömüp başka ülkelerin atıklarını ithal ediyoruz. Çok hızlı şekilde bu sorunu çözmeliyiz. Türkiye’deki atık toplamayı ve geri dönüşümü geliştirecek sistemlere odaklanmak şart. Sanayimizde hammadde ve ara mamul maliyetini düşürmek için kendi çöpümüzü ayıklayıp kullanmak çok önemli bir konudur.”