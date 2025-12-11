23 imalat alt sektörünün sadece 8’inde üretim arttı

Toplam sanayi üretimi ve ana sürükleyicisi olan imalat sanayiinde bu yıl boyunca istikrarsız küresel ve iç koşulların da etkisiyle sık sık eksiye dönen, belirgin dal­galı ve yönsüz seyir ekimde de devam etti. Toplam sanayi üre­timi ekimde aylık bazda yüzde 0,8 düşerken, yıllık bazda yüz­de 2,2 ile marttan bu yana en düşük artışını kaydetti.

Ana sektörler içinde üretim­de en büyük paya sahip olan imalat sektörü, ekimde de top­lam sanayi üretiminde ana be­lirleyici oldu. İmalat alt sektör­leri ve teknoloji gruplarına göre ayrışma da devam etti. İmalat­ta, başlıca 23 alt sektör içinde yalnızca 8’inde üretim artışı, diğerlerinde ise düşüş yaşandı­ğı dikkati çekti. Aylık değişime en fazla negatif etki bilgisayar­dan, en fazla pozitif katkı ise gı­da üretiminden geldi.

İmalatta aylık yüzde 0,9 düşüş

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre imalat sanayii­nin üretimi, mevsim ve tak­vim etkisinden arındırıl­mış endekse göre aylık baz­da yüzde 0,9 düşüş kaydetti. İmalat sanayi üreti­mindeki düşüş, toplam sanayi üretimindeki aylık değişime ek­si (-) 0,8 yüzde puanlık bir nega­tif etki yaptı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ima­lat sanayii üretimi yıllık baz­da ise yüzde 1,9 arttı ve toplam üretimdeki artışın yüzde 1,7’lik bölümünü tek başına sağladı.

Diğer ana sektörlerden ma­dencilik ve taş ocakçılığı­nın üretiminde kaydedi­len aylık yüzde 1,2’lik artış, sektörün endeksteki dü­şük ağırlığı nedeniyle top­lam üretimdeki değişime sadece 0,1 puanlık bir pozi­tif katkı sağladı. Bu sektör­de yıllık bazda kaydedilen yüzde 9,4’lük artışın top­lamdaki de­ğişime kat­kısı da yine 0,4 pu­an oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörün­deki aylık yüzde 1,2 düşüş ge­nel endekse eksi 0,1 puan ola­rak yansıdı; yıllık bazda yüzde 0,6’lık artış ise toplam sanayi üretimindeki değişime 0,1 pu­an pozitif katkı sağladı.

Alt sektörlerin çoğunda düşüş

Ekimde de imalat alt sektörlerinin azında üretim önceki aya göre artış kaydedebildi. En yüksek aylık artış 6,8’le tütünde gerçekleşti, bunu yüzde 6,4’le temel eczacılık, yüzde 3,3’le içecek, yüzde 1,9’la gıda, yüzde 1,1’le elektrikli teçhizat, yüzde 1’le motorlu taşıtlar, yüzde 0,9’la makine ve ekipman ve yüzde 0,3’le fabrikasyon metal ürünleri izledi. Diğer alt sektörlerin tümünde üretim gerilerken en sert düşüş yüzde 23,5’le bilgisayar alt sektöründe yaşandı. Bunu aylık yüzde 11,9 üretim düşüşü ile kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı izledi. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı yüze 3,6, mobilya yüzde 2,3, kauçuk ve plastik ile ağaç ve mantar ürünleri de yüzde 2,1’le üretimi önceki aya göre en fazla düşenler arasında yer aldı.

Alt sektörlerin toplamdaki paylarıyla orantılı olarak imalat sanayii üretimine etkisi ise farklı oldu. Toplam aylık değişime en fazla pozitif katkı 0,3 puanla gıdadan geldi. Elektrikli teçhizat ile motorlu kara taşıtları da 0,1’er puanlık pozitif katkı yaparken, diğer tüm alt sektörlerin etkisi negatif ya da sıfır oldu. En büyük negatif etki 0,7 puanla bilgisayardan geldi.

Yıllık bazda ise en yüksek üretim artışı ise yüzde 22,3’le diğer ulaşım araçlarında. Bunu yüzde 17,7 ile rafine petrol ürünleri, yüzde 14,9’la tütün ve temel eczacılık ve yüzde 14,3’le fabrikasyon metal ürünleri izliyor. Yıllıkta üretimi en fazla düşen imalat alt sektörü ise yüzde 21,6 ile giyim eşyası. Deri yüzde 10,6, makine ve ekipman yüzde 9,5, tekstil yüzde 7,8, kayıtlı medya yüzde 6,4’le yıllık bazda en sert düşüş yaşayanlar arasında. İmalat sanayii toplam üretimindeki değişime en fazla pozitif katkı yapan alt sektör 1,1 puanla fabrikasyon metal ürünleri, en fazla negatif etki yapan ise eksi yüzde 1,2 ile giyim eşyası.

En sert düşüş yüksek teknolojide

İmalat sanayiinde, yüksek teknolojili ürünler grubunda önceki trendin aksine ekimde aylık bazda sert düşüş yaşandı. Üretim, önceki aya göre yüzde 7,8 düştü. Bu artış da imalat sanayii üretimine aylık bazda 0,5 puan negatif etki yaptı. Ancak yüksek teknolojide ekim sonu itibarıyla yıllık bazda hala yüzde 27,5 artış bulunuyor. Diğer teknoloji gruplarından üretim aylık bazda düşük teknolojide yüzde 0,1 ve orta düşük teknolojideki yüzde 1,5 düşüş, orta yüksek teknolojide ise yüzde 0,6 artış yaşandı. Yıllık bazda ise düşük teknoloji üretimindeki yüzde 6,2’lik düşüş, orta düşük teknolojide yüzde 3,4 ve orta yüksek teknolojide ise yüzde 7,8 artış bulunuyor.