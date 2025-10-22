24,40 milyar dolarlık küresel “sürdürülebilirlik pazarı” fırsatlarla dolu, uzman olmayanlar rapor yazamayacak

2030’a kadar 41,6 milyar dolar olması öngörülü­yor, hızlı büyüyen pazarın kendisinden çok danış­manlık kısmı büyüyor. Fact. MR’ye göre, “ESG& Sür­dürülebilirlik Danışmanlığı pazarı 43 milyar düze­yinde, 2035’de 82 milyar dolar olması öngörülüyor.”

Sürdürülebilirlik raporu yazmaya 1,36 milyar dolar harcandı

Rapor yazmak başlı başına devasa bir ekonomi. 2033’e kadar 4,65 milyar dolar olması öngörülüyor. Avrupa Birliği, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), şirketlerin sürdürülebilirlik ve­rilerini kapsamlı biçimde raporlamasını zorun­lu hale getiriyor. Modern ekonomilerde, sera gazı emisyonu, su kullanımı, işçi hakları ve yönetişim gi­bi ESG unsurları, finansal performans, rekabet gü­cü ve ihracat potansiyeli ile iç içe girmiş durumda.

Sürdürülebilirlikte “işin özü değişti”

Sürdürülebilirlik artık şirketler için “iyi niyet belgesi” ya da “moda laf” olmaktan çıkıp rekabe­tin, finansmanın ve ihracatın merkezine oturan bir performans kriteri. Finansal göstergeler kadar çev­resel, sosyal ve yönetişim (ESG) boyutları da artık yatırımcının, düzenleyicinin, tüketicilerin kriterle­ri arasında.

Sürdürülebilirlik karnen nasıl

Çok yakında etiketlerde şirketlerin sürdürülebi­lirlik notları, sosyal etki endeks raporu, çevresel et­ki raporu gibi ibareler göreceğiz. Kişiler için karbon kimliği yolda. Sadece karbon kimliği değil dünyada pek çok üniversite başvuru sahiplerinin sosyal etki kriterlerine bakıyor. Sokağa çöp atmamak, sigara iç­memek, kitap okumak. Vaktiyle muteber insan algı­sı için yeterli olsa da günümüzde bambaşka kriter­ler aranıyor. “Dezavantajlı gruplar için ne yapılmış, yaşam maliyeti düşürülmüş mü” gibi onlarca soru ve sorunun cevabı sürdürülebilirlik karnelerinde.

Şirketlerin finansal sağlığı

Sürdürülebilirlik raporları, bir firmanın sadece finansal sağlığını değil, aynı zamanda geleceğe ne kadar hazır olduğunu, çevresel dayanıklılığını gös­teren yeni bir performans karnesi işlevi görüyor.

Sürdürülebilirlik raporu olmayana ihracat yok

Avrupa Birliği ile iş yapmak istiyorsanız raporla­ma bir zorunluluk. Zorunluluk sadece üretim yapan­ları değil, tedarik zincirinde olan firmaları da kapsı­yor. Sürdürülebilirlik Raporlarının, “Sürdürülebi­lirlik Uzmanı” lisansı olanlar tarafından hazırlanma zorunluluğu var. Her gün onlarca meslek yok olurken yenileri yeni yetkinliklerle yeni fırsatlarla geliyor.

Sürdürülebilirlik raporu olmayana kredi yok

Yatırımcılar, bankalar, fonlar ESG performansı iyi olan şirketlere finansman sağlıyor. Yeşil tahvil­ler, sürdürülebilir finansman araçları üretiyor. Öğ­rencilerin karnesi burs alırken ne kadar önemliy­se şirketlerin sürdürülebilirlik raporları da finans­mana erişimde o denli önemli. AB, İngiltere, ABD başta olmak üzere birçok pazarda sürdürülebilir­lik raporlaması ya da uyumlu tedarik zinciri şartla­rı gündemde. Şartları sağlamayan şirketlerin pazar kaybetme riski var. Rapor hazırlamak sadece ihra­cat için gerekli değil. Şartlara uyum şirketlerin ay­nı zamanda, “enerji verimliliği, su kullanımı optimi­zasyonu, atık yönetimi gibi uygulamalarla uzun va­dede maliyetlerini düşürüyor.

Yeşil yakalı kavramı resmileşti

Milyonlarca eğitimli genç işsiz için sürdürülebi­lirlik uzmanlığı eşsiz bir fırsat. İlgili raporlamala­rı yetkin bir şekilde yapabilmek için doğru ve akre­dite bir eğitim şart. KGK şu anda TÜRMOB SÜR­GEM, TOBB MEYBEM, ERTA ve ANKON gibi 8 kurumu TSRS eğitimi vermeye yetkili kıldı. 1 Ekim 2025’te resmi gazetede yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde “yeşil yakalı personel kavramı” res­mileşmiş oldu. KGK tarafından Sürdürülebilirlik Uzmanı lisansı alan kişiler artık resmi bir unvan kazanmış olacak.

Hazırlık eğitimi alanlar mesleki deneyim şartından muaf tutulacak

Bu arada edindiğim bilgiye göre ANKON Danış­manlık Aralık 2025’te açılacak olan KGK’nın Ku­rumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Lisanslama Sı­navına hazırlık niteliğinde bir eğitim bir program hazırladı. Sınavı geçen herkes doğrudan lisans ala­mıyor, mesleki tecrübe şartı var. 60 saatlik eğitime katılanlar mesleki deneyim şartından muaf tutulup “sürdürülebilirlik uzmanı lisansı” alabiliyor.

ANKON Danışmanlık ve Ankara Sanayi Odası iş­birliği ile düzenlenen, programın ilki 9 Ekim’de baş­ladı. 6 Kasım’da ikincisi başlıyor.

Velhasıl, sürdürülebilirlik, yalnızca çevreye du­yarlılıkla değil, geleceği yönetme becerisiyle de öl­çülürken gençler için de yeni iş fırsatları doğuruyor. Yeni dönemde şirketler için asıl rekabet avantajı, fi­nansal kârlılıkla çevresel sorumluluğu, büyümeyle sosyal adaleti aynı denklemde çözebilmekte.