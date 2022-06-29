25 milyon Euro yatıracak ilk kez denize girip, vagon test merkezi de kuracak

TÜV Austria CEO’su Stefan Haas, grubun 150’nci yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul’a geldiğinde TÜV Austria Group Ortadoğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal’la birlikte Türkiye’ye son yatırımlarını gözden geçirdi:

Bodrum Denizcilik ortaklığıyla kurduğumuz TÜV Austria Marine ile tarihimizde ilk kez denizcilik ve yatçılık alanında da faaliyet göstereceğiz. Pazarda hem otorite rolü üstlenecek hem de yatçılığın önünü açacak yeni ürünler sunacağız.

Yine Bodrum Denizcilik ile birlikte kurduğumuz TÜV Austria Ekspertiz şirketimizle ikinci el kara taşıtları pazarında hizmet sunacağız.

Bilişim teknolojileri ve siber güvenlik, uluslararası faaliyetlerimizin temel direkleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede Türkiye merkezli Sybercode şirketine ortak olduk. Burada kapsamlı teknoloji paylaşımı yapacağız.

TÜV Austria olarak insan kaynağının eğitimine önem veriyoruz. Bu kapsamda da Mavi Akademi firmasını TÜV Avusturya Akademi çatısı altına aldık.

Dünyada test, denetim ve belgelendirme alanlarında öne çıkan TÜV Austria CEO’su Stefan Haas, İstanbul’daki 150’nci yıl buluşmasında Türkiye ile ilgili şu mesajı verdi:

- Biz Türkiye’yi Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine açılan merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye’de yakın dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

Türkiye’de son yıllarda 15 milyon Euro’yu aşan yatırıma imza attıklarını kaydetti:

- Demir yolları, test hizmetleri ve siber güvenlik test merkezi gibi alanlarda gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla bu rakamı 40 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyoruz.

25 milyon Euro’luk yatırımla gerçekleşecek projeleri bu yıl hayata geçirmek istediklerini bildirdi:

- Türkiye’de özellikle vagon testleri yapma konusunda çok heyecanlı ve istekliyiz. Türkiye’de bizim yapmak istediğimiz ölçekte bir vagon test ve teknoloji merkezi yok.

Bu yatırım için öncelikle Eskişehir ve Ankara’yı düşündüklerini ifade etti:

- Böyle bir merkezin Türkiye’deki demiryolu ekosistemine ve raylı sistemler endüstrisine de katma değer yaratacağına inanıyoruz.

Yankı Ünal, araya girip TÜV Austria Ekspertiz ve TÜV Austria Marine şirketlerindeki ortakları Bodrum Denizcilik’te Aydın Doğan’ın adının öne çıktığının altını çizdi:

- Teklif kendilerinden geldi. Bizim de çok içimize sinen bir proje ortaya çıktı. Bugün yatçılık, denizcilik sektöründe katma değeri en yüksek alanlardan bir tanesi ama kurumsal denetim mekanizması yok.

Türkiye’den yola çıkıp dünyada da bu alanda iş yapmayı düşündüklerini paylaştı:

- Türkiye burada başlangıç noktası olacak. Ardından öncelikle Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan’da faaliyet göstermeyi planlıyoruz.

Stefan Haas ve Yankı Ünal’ın verdikleri mesajlardan TÜV Austria’nın test, denetim ve belgelendirmeye dayanan faaliyet alanının krizlerden etkilenmediği anlaşılıyor.

Nükleer santraldan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne, Filyos projesinden ikinci el araç pazarına kadar her konu, TÜV Austria’nın faaliyet alanına giriyor.

TÜV Austria’nın dünyada da Türkiye’de de önü çok açık görünüyor…

300’ü aşkın alanda 2 bin 500 kişiyle hizmet veriyor

TÜV Austria Orta Doğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal, grubun 1872 yılında Viyana’da kurulduğunu anlattı:

- Türkiye’de yüzde 100 TÜV Austria iştiraki firma olarak faaliyet gösteriyor. 25 yıldır Türkiye pazarında yer alıyor. Test, muayene ce belgelendirme gibi 300’den fazla alanda hizmet veriyoruz.

Türkiye’nin TÜV Austria Group’taki yerinin önemi üzerinde durdu:

- Türkiye’den bölgemizdeki 22 ülkeyi yönetiyoruz. Türkiye’de kadrolu 700 personelimiz görev yapıyor. Proje bazlı çalışanlarla birlikte istihdam 2 bin 500’ü bulabiliyor.

Ardından ekledi:

- Bizim sektörde genelde istihdam 40-50’ler dolayında olur. 2 bin 500 kişinin bizde görev yapıyor olması Türkiye’nin potansiyelini yansıtıyor.

Grubun çatısı vakıf kâr dağıtmak yok hep yatırım var

TÜV Austria CEO’su Stefan Haas, 30’a aşkın ülkede faaliyet gösteren TÜV Austria Grubu’nun vakıf olduğunu vurguladı:

- Grubumuza bağlı Türkiye dahil her ülkedeki şirketler kâr dağıtımı yapmaz. Her ülkede sağlanan kâr, o ülkede yatırıma dönüşür.

Banka kredisi gibi finansman kaynaklarına yönelmelerinin söz konusu olmadığını kaydetti:

- Finansmanımızı kendi bünyemizde sağlayarak bağımsızlığımızı koruyoruz. Yatırımlarımızla, yarattığımız ekosistemle bulunduğumuz ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunuyoruz.

TOGG’da tip onayı için de hazırlanıyoruz

TÜV Austria Orta Doğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal, otomotiv sektöründe “tip onayı”nda da rol aldıklarını belirtti:

- Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG ile yakından ilgileniyoruz. TOGG’un “tip onayı”nda da rol almak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Teknoloji geliştikçe otomotiv sektöründe belgeleme, tip onayı prosedürlerinin de farklılaştığını kaydetti:

- Araçlar akıllandıkça siber güvenlik de işin içine giriyor. TOGG’da da siber güvenlik konusu öne çıkacak.

5 ayrı TÜV var aynı çatı altındaki kardeşler gibiyiz

TÜV Ausria Orta Doğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal’a araç muayene istasyonları faaliyeti gösteren “TÜV Türk”ü sorduk, grubun yapısını anlattı:

- Dünyada faaliyet gösteren 5 ayrı “TÜV” var. Aynı çatı altındaki kardeşler gibiyiz. Ancak, aynı şirketler değiliz. Türkiye’deki araç muayene istasyonlarını işleten “TÜV Türk”, “TÜV Almanya”ya bağlı faaliyet gösteriyor.