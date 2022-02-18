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25 milyon kişi çalışıyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre…

Aktif sigortalı çalışan sayısı 25 milyona yaklaştı…

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Avrupa Birliği üyesi 10 ülkede…

Bir işçinin emek verimliliği aylık ortalama 16 bin Euro olarak hesaplanmış…

(Verimliliği 4 bin 500 Euro olan da var, 47 bin Euro olan da…)

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25 milyon çalışanımızın emek verimliliğini, AB ortalamasının mukayesesiyle hesaplarsak…

Aylık 400 milyar Euro’luk mal ve hizmet üretmemiz gerekiyor!

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5 milyon kamu çalışanını çıkarırsak…

Ki o 5 milyon içinde 300 binin üzerinde akademisyen, teknoloji merkezi çalışanları da var…

Aylık 320 milyar Euro’luk mal ve hizmet üretmemiz gerekiyor…

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Ne kadar üretebildiğimiz ortada…

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İşgücünün verimliliğini etkileyen faktörler mi?

Öncelik eğitimde…

Sonra reel ücret ve uzmanlık/deneyim/tecrübeye göre ücret skalası geliyor…

Kamu, özel genel ücret seviyesine göre karşılaştırma sonraki madde…

Sonra işverenle ilişki…

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Teknoloji mi?

Tüm bu faktörlerden sonra geliyor...

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Yani…

Bir işçi, verimliliğini, diğer çalışanlara ve kazançlarına bakarak yükseltebiliyor, düşürebiliyor…

VELHASIL…

Sigortalı sayısına bakıldığında, 25 milyon kişi aktif olarak çalışıyor…

Ama…

AB’de ki verimlilik ortalamalarına bakıldığında, gerçekten çalışan sayımız 1 milyonu bulmuyor!

Yani 1 milyon kişi, 84 milyona bakıyor!

“Şu insan, kamuda, çalışmadan benim iki/üç/dört/beş katım maaş alıyor; ben neden çalışayım.” düşüncesi, işgücüne katılımı ve verimliliği önleyen etkenler arasında “eğitimle birlikte” başı çekiyor… 

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