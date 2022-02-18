25 milyon kişi çalışıyorsa…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre…
Aktif sigortalı çalışan sayısı 25 milyona yaklaştı…
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Avrupa Birliği üyesi 10 ülkede…
Bir işçinin emek verimliliği aylık ortalama 16 bin Euro olarak hesaplanmış…
(Verimliliği 4 bin 500 Euro olan da var, 47 bin Euro olan da…)
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25 milyon çalışanımızın emek verimliliğini, AB ortalamasının mukayesesiyle hesaplarsak…
Aylık 400 milyar Euro’luk mal ve hizmet üretmemiz gerekiyor!
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5 milyon kamu çalışanını çıkarırsak…
Ki o 5 milyon içinde 300 binin üzerinde akademisyen, teknoloji merkezi çalışanları da var…
Aylık 320 milyar Euro’luk mal ve hizmet üretmemiz gerekiyor…
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Ne kadar üretebildiğimiz ortada…
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İşgücünün verimliliğini etkileyen faktörler mi?
Öncelik eğitimde…
Sonra reel ücret ve uzmanlık/deneyim/tecrübeye göre ücret skalası geliyor…
Kamu, özel genel ücret seviyesine göre karşılaştırma sonraki madde…
Sonra işverenle ilişki…
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Teknoloji mi?
Tüm bu faktörlerden sonra geliyor...
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Yani…
Bir işçi, verimliliğini, diğer çalışanlara ve kazançlarına bakarak yükseltebiliyor, düşürebiliyor…
VELHASIL…
Sigortalı sayısına bakıldığında, 25 milyon kişi aktif olarak çalışıyor…
Ama…
AB’de ki verimlilik ortalamalarına bakıldığında, gerçekten çalışan sayımız 1 milyonu bulmuyor!
Yani 1 milyon kişi, 84 milyona bakıyor!
“Şu insan, kamuda, çalışmadan benim iki/üç/dört/beş katım maaş alıyor; ben neden çalışayım.” düşüncesi, işgücüne katılımı ve verimliliği önleyen etkenler arasında “eğitimle birlikte” başı çekiyor…