2.5 milyon kişi iş aramayıp, işsiz sayılmıyor; 366 milyar dolarlık mal ithalatı yapılıyorsa…
Yıl 2000:
İşgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi işsiz sayılmayanların; resmi işsiz sayılanlara oranı yüzde 6 civarındaydı…
***
Bugün:
Çalışmamasına ve eğitim almamasına rağmen çalışmayan;
Yani işgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybeden;
Yani, resmi olarak “işsiz sayılmayanların sayısı” 2.5 milyon kişiye yaklaştı…
***
Resmi işsiz sayısı 3.1 milyon kişi olarak açıklandı…
Yani:
İşgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi işsiz sayılmayanların; resmi işsiz sayılanlara oranı yüzde 83’ü aştı…
***
Tüketen milyonlarca kişinin, üretimde rol almaması/alamaması…
Yıllar önce bilinen ve çözüm aranması gereken ve gelecek için kaygı yaratan bir vakaydı…
***
Oysa, adımlar da atılmıştı…
Örneğin…
Yıl 2017…
Dönemin Sanayi Bakanı Faruk Özlü, gazetemizde yaptığımız sohbette anlatmıştı:
“Dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, yerli ve milli üretimdir…
Bu nedenle, ‘İthalata karşı yerli üretim, yerli hamle’ çalışması başlatıyoruz…
Türkiye’nin ithal ettiği ara mallar içinden, 1 yıllık çalışma neticesinde, ilk aşamada 978 adedini tespit ettik…
Bu sayı, zamanla 2 bin 600’e kadar çıkacak…
‘İthal Sanayi ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projesi’ kapsamında, başta gıda, makine, kimya sektörlerinde ithal ettiğimiz, ama yerli de üretebileceğimiz ürünlerin, ülkemizde üretilmesi için teşvik mekanizması kuracağız…
Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarımızla birlikte çalışacağız ve 2018’de ilk ürün sözleşmelerini yapıp, ilk ürünleri üretmiş olacağız…”
***
Maalesef bu proje/adım da, eğitim/vergi/hukuk (vb) alanlarında yapılması planlanan reformlar gibi rafta/yarıda kaldı…
VELHASIL
Örneğini verdiğim, 2017 yılındaki İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projesi:
İşsiz sayısı artarken, ihracatımız ile ithalatımız arasındaki makas da açıldığı için, ivedilikle hazırlanmıştı…
O dönem:
İhracatımız 145 milyar dolar iken, ihracatımız 190 milyar doları aşmıştı…
***
Bugün:
İhracatımız 273.3, ithalatımız 366 milyar dolara ulaştı…
Üstüne işsiz sayısı, işgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi işsiz sayılmayanlarla birlikte 6 milyona yaklaştı… Çalışanların verimliliği ise alım gücündeki düşüş gibi nedenlerle azaldı…
***
Kısacası:
İşsize iş; çalışanlara tecrübe, verimlilik, alımgücü; ekonomiye ise katma değer, kaliteli arz sağlayacak İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projelerini hayata geçirecek kamu yatırımlarını da düşünmenin zamanı…
|Borsa
|11.498,38
|2,10 %
|Dolar
|43,0253
|0,00 %
|Euro
|50,4594
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1721
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.993,97
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.332,81
|0,03 %
|Brent
|60,6900
|-0,23 %