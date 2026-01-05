2.5 milyon kişi iş aramayıp, işsiz sayılmıyor; 366 milyar dolarlık mal ithalatı yapılıyorsa…

Yıl 2000:

İşgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi işsiz sayılmayanla­rın; resmi işsiz sayılanlara oranı yüzde 6 ci­varındaydı…

***

Bugün:

Çalışmamasına ve eğitim almamasına rağ­men çalışmayan;

Yani işgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybeden;

Yani, resmi olarak “işsiz sayılmayanların sayısı” 2.5 milyon kişiye yaklaştı…

***

Resmi işsiz sayısı 3.1 milyon kişi olarak açıklandı…

Yani:

İşgücü niteliklerine sahipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi işsiz sayılmayanla­rın; resmi işsiz sayılanlara oranı yüzde 83’ü aştı…

***

Tüketen milyonlarca kişinin, üretimde rol almaması/alamaması…

Yıllar önce bilinen ve çözüm aranması gereken ve gelecek için kaygı yaratan bir vakaydı…

***

Oysa, adımlar da atılmıştı…

Örneğin…

Yıl 2017…

Dönemin Sanayi Bakanı Faruk Özlü, ga­zetemizde yaptığımız sohbette anlatmıştı:

“Dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, yerli ve milli üretimdir…

Bu nedenle, ‘İthalata karşı yerli üretim, yer­li hamle’ çalışması başlatıyoruz…

Türkiye’nin ithal ettiği ara mallar içinden, 1 yıllık çalışma neticesinde, ilk aşamada 978 adedini tespit ettik…

Bu sayı, zamanla 2 bin 600’e kadar çıkacak…

‘İthal Sanayi ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projesi’ kapsamında, başta gıda, makine, kim­ya sektörlerinde ithal ettiğimiz, ama yerli de üretebileceğimiz ürünlerin, ülkemizde üretil­mesi için teşvik mekanizması kuracağız…

Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlık­larımızla birlikte çalışacağız ve 2018’de ilk ürün sözleşmelerini yapıp, ilk ürünleri üret­miş olacağız…”

***

Maalesef bu proje/adım da, eğitim/ver­gi/hukuk (vb) alanlarında yapılması plan­lanan reformlar gibi rafta/yarıda kaldı…

VELHASIL

Örneğini verdiğim, 2017 yılındaki İthal Sa­nayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projesi:

İşsiz sayısı artarken, ihracatımız ile ithala­tımız arasındaki makas da açıldığı için, ivedi­likle hazırlanmıştı…

O dönem:

İhracatımız 145 milyar dolar iken, ihracatı­mız 190 milyar doları aşmıştı…

***

Bugün:

İhracatımız 273.3, ithalatımız 366 milyar dolara ulaştı…

Üstüne işsiz sayısı, işgücü niteliklerine sa­hipken, iş bulma ümidini kaybedip, resmi iş­siz sayılmayanlarla birlikte 6 milyona yaklaş­tı… Çalışanların verimliliği ise alım gücünde­ki düşüş gibi nedenlerle azaldı…

***

Kısacası:

İşsize iş; çalışanlara tecrübe, verimlilik, alımgücü; ekonomiye ise katma değer, ka­liteli arz sağlayacak İthal Sanayi Ürünleri­nin Yerlileştirilmesi Projelerini hayata geçi­recek kamu yatırımlarını da düşünmenin za­manı…