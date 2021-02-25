25. yıl sonra Vehbi Koç…

Vehbi Koç’un bugün vefatının 25. yılı.. Gençlere öğütleri çok anlamlı: Hayatta ne olmak istediğinize karar verin... Okurken çalışın… İngilizce öğrenin… Hesabınızı, kitabınızı daima iyi bilin… Hayatta nadiren ele geçecek fırsatlardan istifade edin…

Vehbi Koç, 25 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı...

Koç, 95 yıllık yaşamında yaptıkları ve başarılarıyla iş dünyamızın yıldızı olan bir iş insanı.

Ankara Sanayi Odası yayını olan “Bozkırdan Sanayi Başkentine/Ankara Sanayi Tarihi” çalışmasından not ettim, yaşamının köşe taşları bence şunlar:

İlkokul sonrası eğitimini bıraktı, ticari hayata atıldı. Açtığı dükkânda lastik, kösele, kundura levazımı, deri ve hırdavat ürünleri sattı. Büyüdü, bir hırdavatçı dükkânı açtı. Koç, başkent Ankara’nın bina gereksinimini gördü, taahhüt işleri yapmaya başladı. Ankara Numune Hastanesi’nin yapım ihalesini aldı. Ankara Devlet Demiryolları Hastanesi, Cebeci Çocuk ve Doğum Hastanesi ve Ankara Hastanesi işlerini tamamladı. 1925’de Sadberk hanımla evlendi. Aynı yıl ''Koçzade Ahmet Vehbi'' adıyla ilk şirketini kurdu. İki yıl sonra Ankara Ticaret Odası başkanlığına seçildi. 1928’de ABD’li Ford şirketinin Türkiye acentesi oldu. 1935’de yine Ankara’da birçok ortaklı kolektif ortaklık kurdu. Bu organizasyonu 1938’de “Koç Ticaret AŞ”ye dönüştürdü. Varlık Vergisi gereği 600 bin lira vergi ödedi. Savaş sonrası imalat sektörüne adım attı. 1947’de Ankara Oksijen Fabrikası’nı kurdu. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nı kazanacağını öngördü. 1946’da ilk ABD seyahatine çıktı. 1948’de General Electric’e ortak oldu. Bu ortaklık, Türkiye'de ilk ABD sermayeli şirket oldu. 1950'de ticari yaşamını İstanbul’a taşıdı. 1984’e dek ticari hayatını sürdürdü. 1996’da hayatını kaybettiğinde de Ankara Ticaret Odası’nın üyesiydi. Gençlere öğütlerinden 5’i çok anlamlı:

- Hayatta ne olmak istediğinize karar vermeye çalışın.

- Okurken çalışmak size ilerde önemli tecrübe sağlar.

- İngilizce dünyanın dilidir, öğrenin.

- Hesabınızı, kitabınızı, bütçenizi daima iyi bilin, ona göre yaşamaya çalışın.

- Hayatta nadiren ele geçecek fırsatlardan istifade edin. Ruhu şad olsun...

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