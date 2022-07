25 yıldır eli hamurun içinde çalışanlarını iş sahibi yaptı, şimdi Anadolu’ya açılarak büyüyecek

İngiltere ve ABD’de okuyan, 12 yıl yurt dışında yaşayan Cavit Can Kırbeyi, o dönemlerde pizzacılarda çalışmış. Hem mutfağı hem paket servisi öğrenmiş. Türkiye’ye dönünce bir pizza markasının bayiliğini almış, 2006 yılında ise kendi markası Pizzabulls’u kurmuş. İlk şubesini Ümraniye’de açan Pizzabulls bugün Türkiye genelinde 6 ilde 68 şubesiyle hizmet veriyor. 1100 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 yılı sonunda 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Pizzabulls’un 68 şubesinin 55’i İstanbul’da. 2023 yılından itibaren başta İzmir ve Ankara olmak üzere Anadolu’ya açılmak hedefleniyor. Cavit Can Kırbeyi, lojistiği tek noktadan yaptıklarını, hamur ve sos gibi tüm malzemeleri merkezden gönderdiklerini anlatıyor. Günde 10 bin pizza sattıklarını, ayda 100 ton mozarella peyniri, senede 200 ton domates sosu kullandıklarını, çok beğenilen hamur ve sosun reçetesinin kendisine ait olduğunu belirtiyor. “25 yıldır elim hamurun içinde… Yurt dışında çalıştığım pizzacılarda öğrendiklerimi kullandım reçetelerimde. Hataylı olmamın da etkisi var” diyor.

Şubelerin yüzde 80’ini eski çalışanlar açtı

Pizzabulls’un tüm şubeleri franchise ve yeni açılacaklar da öyle olacak. Anahtar teslim şube için 1,2 milyon TL ödemek, aylık net cirodan da yüzde 4 komisyon vermek gerekiyor. Cavit Can Kırbeyi, girişimcilerin yatırım maliyetlerini 2 yıl içinde çıkardığını vurguluyor. Eski çalışanlarının da Pizzabulls şubesi açtığını dile getiren Kırbeyi, ekliyor:

“İstanbul’daki ilk 5 markadan biriyiz. Hızlı büyüyoruz. Pandemi döneminde paket servis ve pizzaya olan ilginin artmasıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için 15 şube açtık. Bu dönemde tabi ekonomik kriz dolayısıyla işsiz kalan ve bir iş arayışı içinde olan kişileri de sisteme katmak için franchise şartlarımızda kolaylıklar sağladık. Zamanında bizde motorcu, mutfakçı, müdür olarak çalışanlar şubelerimizi açtı. Şubelerimizin yüzde 80’i eski çalışanlarımız. Markaya, işe sahip çıkıyorlar. Gelirleri de iyi. Örneğin eski bir motorcumuzun açtığı şube mayıs ayında 1 milyon TL’nin üzerinde rekor bir ciroya ulaştı. Bir başka şubenin cirosu da 900 bin TL’ye yakın oldu.”

Cavit Can Kırbeyi’ni satışları soruyorum. 2021-2022 arasında satışlarda yüzde 100 artış olduğunu, adet bazında siparişlerde yüzde 31 artış yaşandığını söylüyor. Ancak son dönemdeki zamların kendilerini zorladığını vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Fiyatlar çok yükseldi, bir pizza neredeyse 100 TL oldu. İnsanlar haftada 3 kere pizza yerken şimdi bire indi. Ciddi zamlarla uğraşıyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 200 arttı biz fiyatlara ancak yüzde 50 olarak yansıttık. Toptan mozarellanın fiyatı 100 TL oldu, un yüzde 300 arttı, enerji maliyetleri çok yükseldi. 1-1,5 TL olan bir pizza kutusunun fiyatı 6 TL oldu. En düşük işçilik maliyeti kaldı. Yıl başında yüzde 50’ye yakın zam yapmıştık, geçen ay yüzde 20 daha yaptık. Bu maliyetlerle gidişat iyi değil… Sadece asgari ücreti artırmakla olmayacak. Girdileri düşürmek lazım. Enflasyonun düşmesi lazım. Evet pizza hala diğer ürünlere göre düşük fiyatlı kalıyor ama alım gücü ne kadar devam edecek? Onu görmek lazım.”

‘Çocuklarım da meraklı, okulları bitince gelecekler’

Bu arada Cavit Can Kırbeyi’nin ortağı yok. “Arkamda bir fon veya holding yok. Şirketime ortak almayı ve satmak gibi bir niyetim yok” diyen Kırbeyi, ekliyor: “Yüzde 100 yerli sermaye ile yolumuza son hız devam edeceğiz. İstihdama ve ekonomiye katkılarımız sürecek. Agresif değil emin adımlarla sağlıklı büyüme taraftarıyız. 100 şube hedefimize ulaşınca üretimi büyütmemiz gerekecek. O zaman hedeflerimizi de yenilememiz gerekecek. Bir kızım ve bir oğlum var. Onlar da bu işe meraklı. Okulları bitirince benimle çalışacaklar. Onlar üzerimden biraz yük alırsa büyümeye daha fazla odaklanabilirim.”

Cedi Osman ile iş birliği yaptı, kadın basketbol takımı kuracak

Basketbola yatırım yapan ve NBA yıldızı Cedi Osman ile iş birliği gerçekleştiren Pizzabulls, bu alanda büyümeyi ve markalaşmayı hedefliyor. Geçen yıl kurdukları Pizzabulls CO (Cedi Osman) takımıyla Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Cavit Can Kırbeyi, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Markalarını basketbolla büyütmek istediklerini belirten Kırbeyi, bu alandaki çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Basketbolda hem oyuncu yetiştirmek hem de süper ligde mücadale etmek istiyoruz. Basketbola yatırımlarımızı geliştireceğiz. 2023 yılında yine Cedi Osman ile birlikte kadın basketbol takımı kurmayı planlıyoruz. Cedi Osman ile geliştirdiğimiz iş birliği ile pizzalarımızın lezzeti ve kalitesinin yanı sıra basketboldaki başarılarımız da alkışlanıyor. Çok mutluyuz. Pizzabulls CO (Cedi Osman) olarak bir marka olmak, basketbolla markamızı büyütmek istiyoruz” dedi. Amatör olarak 7-8 yıl basketbol oynadığını da dile getiren Kırbeyi, yurt dışında okumaya gidince oynamayı bıraktığını söylüyor. Sıkı bir NBA hayranı olduğunu ve ABD’de okurken maçları yakından takip ettiğini de ifade eden Kırbeyi, “Şimdi marka olarak basketbolu daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz” dedi.