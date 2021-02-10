250 şirket Batman’da yatırım arsası bekliyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bir grup meslektaşımla birlikte geçen hafta sonu beni de kente davet ettiğinde 2012 yılı ağustos ayını anımsadım.

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da ramazan turları yaparken 3-4 meslektaşımla birlikte bizi kentte ağırlamıştı. Dönemin Batman Valisi Ahmet Turhan, kente yönelen yatırımları anlatmıştı:

- Tekstil ve konfeksiyonda hızlı gelişme görüyoruz. Batman’da iki ayrı tekstil bölgesi oluştu.

Kentteki eski Tekel deposuna işaret etmişti:

- Eski Tekel deposunu alışveriş merkezi yapmak isteyenler oldu. Cezaevi yeri için de talep gelmişti. İyi ki vermemişiz. Şimdi orada 12 ayrı konfeksiyon atölyesi açıldı, 1500 kişi çalışıyor.

Mehmet Şimşek, Kozluk’taki konfeksiyon atölyelerine dikkat çekmişti:

- Kozluk’ta 3 bin 500 kişi konfeksiyondan ekmek yiyor.

Kentin 6’ncı bölge teşvikleri kapsamına girdiğini vurgulamıştı:

- İkinci organize sanayi bölgesinin Batman Üniversitesi yakınlarında olmasında yarar var. Böylece üniversite-sanayi işbirliği daha rahat gerçekleşir.

Bu bilgilerin ardından sormuştuk:

- Yeni teşviklerle birlikte Batman’a dönük bir yatırım hareketi var mı?

Şimşek’in yanıtı şöyle olmuştu:

- İstanbul’da 400 iş insanına bir süre önce Batman’ı anlatmıştım. Önemli sayıda başvuru var. Onlara mahcup olmamak için bir an önce ikinci organize sanayi bölgesini devreye almamız gerekecek.

Şimşek, yatırım hareketliliğinin heyecanıyla şu mesajı vermişti:

- Bölgede terör dursa, Batman ikinci Gaziantep olabilir...

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in davetine katılamadım. Meslektaşlarımla kenti gezerlerken aradı, organize sanayi bölgesine değindi:

- Son iki yılda organize sanayi bölgelerinin yetersiz kaldığı noktalarda yeni projelerle sanayiciyi destekledik.

Mevcut OSB’yi büyüttüklerini kaydetti:

- OSB, eski halinin iki katına çıktı. İstihdam 4 binlerden 10 binlere yükseldi. İstihdamı daha da artırmayı hedefliyoruz.

OSB’de 72 yatırım parseli oluşturulduğunu bildirdi:

- 250 sanayici OSB’den yatırım için yer istiyor. Bu talepler, kapasitesi ikiye katlanan OSB’nin Batman’a yetmeyeceğini gösteriyor.

Kentte tekstile dönük yatırımların arttığını kaydedip, ekledi:

- Batman’da irili ufaklı 250 işletme var. Bölgede istihdam 25 binlere ulaştı. Buradaki tekstil işletmeleri önemli markalara fason üretim yapıyor.

Kentin dışa açık yanını da irdeledi:

- Irak, İran ve Azerbaycan’la ilişkilerimiz var.

Şahin’le konuştuktan sonra Batman OSB’nin internetteki sayfasına girdim, şu bilgileri okudum:

- 1991’de yatırım programına alınan Batman OSB’de 2002 yılında bir tek un fabrikası vardı. OSB’miz 1640 dönüm alana kuruldu ve 4 bölümden oluştu. 220 yatırımcının arsa talebinin karşılanması için 2 bin dönümlük alanın yer seçimi ve kamulaştırması tamamlandı.

Batman, 2012’de Mehmet Şimşek’in hayal ettiği gibi “İkinci Gaziantep” olmasa da, yatırım çekmede önemli yol almış görünüyor.

Belediye, 530 milyon liralık proje planladı

MART2020’de Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Vali Hulusi Şahin, belediyedeki görev dönemini şöyle özetledi:

● Belediyede ilk işimiz mali disiplini ve kurumsal kültürü oturtmak oldu.

● Görevi devraldığımda 414 milyon lira borç vardı. Belediye bütçesi 560 milyon liraydı.

● Şu anda bütçemiz 780 milyon lira, borcumuz 313 milyon lira.

● Ekstra bir kaynak olmadığı halde borç ödedik, 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik.

● Bu yıl yatırım bütçemizi 530 milyon liraya çıkardık.

Batman kadar yeni imar alanı yarattık

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte daire fiyatlarının 700 bin-1.2 milyon lira arasında değiştiğini, kiraların astronomik rakamlara çıktığını belirtti:

- Kentin imar durumu uzun yıllar ihmal edilmişti. İlk etapta 10 bin 500, ikinci etapta ise 11 bin 890 hektarlık alanın imar planlarını yaptık.

Planlanan alanlarda 800 bin kişinin konut ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi:

- Geçmiş yönetimler arsa üretmemiş, imar çalışması yapmamış, şehir sıkışmıştı. Yeni imar planlarıyla Batman’a yeni bir Batman ekleyecek alan açılmış oldu.

Kentte inşaat sektörünün canlandırılması gereğine inandığını vurguladı:

- Göreve geldiğimden bu yana verilen inşaat ruhsatı sayısı 3 kat arttı.

Çalışma arkadaşına hal-hatır sormanın yeni adresi ‘dijital koridor'

EY Türkiye ile Dünya Gazetesi’nin görüntülü platformda düzenlediği, “Krizden Çıkmak İçin Dene, Yap ve İlerle” buluşmasında konuyu QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras açtı:

- COVID-19 sürecinde şube müdürlerimizle sadece hal-hatır sormak üzere telefon görüşmeleri yapmaya başladım. 300'ü aşkın şube müdürümüzle telefonla görüştüm. Bu görüşmelerin bana ve şube müdürü arkadaşlarıma çok yararı olduğunu gördüm.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, şirket merkezlerinde, fabrikalarda çalışanların koridorlarda, ortak alanlardaki karşılaşmalarını anımsattı:

- Koridorda, ortak alanda çalışma arkadaşlarımızla karşılaştığımızda selamlaşır, hal hatır sorarız değil mi? COVID-19 sürecinde özellikle koridor karşılaşmalarına hasret kaldık.

Ardından ekledi:

- Biz Yıldız Holding'te "Dijital Koridor" oluşturduk. O koridora girip, çalışma arkadaşlarımızla selamlaşıyoruz, hal hatır soruyoruz. İş dışı sohbetler yapıyoruz.

Aradaki COVID-19 engeli kalkıncaya kadar çalışma arkadaşlarının yeni hal-hatır sorma adresi “dijital koridor”lar olacak gibi görünüyor...