 26. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor

- Dünya tiyatrosunun yükselen yıldızları İstanbul Tiyatro Festivali’nde

25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında, yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak 26. İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatro sahnesinde yeni keşifler arayan izleyicilerin ilgisini çekecek iki uluslararası oyunu da ağırlıyor. Tiyatro severler 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Birleşik Krallık ve Avrupa’da fırtınalar estiren iki önemli yönetmeni keşfetme imkânı bulacak. Kalıpları yıkan, kışkırtıcı ve düşündürücü eseriyle Birleşik Krallık sahnesinin günümüzdeki en büyüleyici yönetmenlerden biri kabul edilen Ben Duke Juliet ve Romeo oyunu ile ve eleştirmenler tarafından Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis ise Titanlar ile ilk kez İstanbullu izleyicilerle buluşacak.

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- Akbank Caz Festivali bu sene 15 bin caz severi ağırladı

32. Akbank Caz Festivali, 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekânda, dünya ve Türk caz sahnelerinden 120’nin üzerinde sanatçının birbirinden özel performansıyla gerçekleştirildi. Cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programıyla Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali 32. yılında 15 bin katılımcıyı ağırladı.

- Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’na Fransa’dan şövalyelik nişanı

VEKAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, konusu olan Osmanlı Sanatı ve Mimarisi alanındaki çalışmalarının yanı sıra Fransa ve Türkiye arasındaki akademik ortaklıkların, entelektüel birikimin ve sivil toplum alanında girişimlerin canlandırılmasına yaptığı katkılarından dolayı Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (Fransa Ulusal Liyakat Nişanı) ile onurlandırıldı. Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Fransız devletinin 1963 yılından beri verdiği en önemli şövalyelik nişanlardan biri kabul ediliyor.

- “Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” fotoğraf sergisi

Belgesel yapımcısı ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un kutsal topraklarda objektifine yansıyan fotoğraflarından oluşan “Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” isimli sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Beşiktaş’taki TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Sanatseverler, 31 Ekim Pazartesi gününe kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

- Ege’nin kadim lezzetleri Tadında Anadolu restoranlarında

Tadında Anadolu, Ege yemek kültürünü Şef Dilek Yetkiner’in danışmanlığında havalimanlarına taşıyor. TAV Havalimanları iştiraki BTA’nın Anadolu mutfağının tüm renklerini yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturduğu Tadında Anadolu, Ege lezzetlerini yolcularla buluşturuyor.

- TMOK Fair Play Kısa Film Yarışması’na son katılım tarihi 31 Ocak 2023

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu’nun düzenlediği yarışmaya üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sinema, Televizyon, Medya bölümleri öğrencileri kendi çektikleri kısa filmlerle katılabiliyor. Jürisini TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerinin oluşturduğu yarışmanın birincilik ödülü 10 bin TL. Yarışmanın son katılım tarihi ise 31 Ocak 2023.

- Bodrum, Akdeniz’de mavi ekonominin liderliğini hedefliyor

Turizmin en önemli destinasyonlarının başında gelen Bodrum, dünya ve Akdeniz turizmine yön veren pek çok ismi Bodrum Turizm Forumu’nda ağırladı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup iş birliğiyle Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da düzenlenen forumda, “Mavi Ekonomi Hakkında Yeniden Düşünmek” başlığıyla paneller ve Think-Tank toplantıları gerçekleştirildi.