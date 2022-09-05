2.6 milyar Euro gelirle Avrupa’da zirveye yerleşti dünyada 8’inci oldu

ARÇELİK’in davetiyle gittiğimiz Berlin’de (Almanya) tüketici elektroniği fuarı IFA’dayız… Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, söze Türkiye adına gurur verici bir bilgiyle girdi:

- Beko, ortalama yüzde 9.2 pazar payı ile Avrupa’da bir numaraya yerleşti.

Bu verinin kaç Avrupa ülkesini kapsadığını merak ettik, açtı:

- 27 Avrupa ülkesinde bir numarayız artık.

Avrupa ülkelerinin Arçelik’in cirosundaki payını sorduk, paylaştı:

- Avrupa’daki satışlarımız 2.6 milyar Euro civarında.

Yeri gelmişken Arçelik-Beko’nun dünyadaki konumuna da dikkat çekti:

- 10 yıl önce dünyada 11’inci sıradaydık. Bugün 8’inci sırada yer alıyoruz. Hedefimiz dünyada ilk 3’e girmek.

Arçelik’in dünyadaki üretim merkezlerine işaret etti:

- 9 ülkede (Türkiye, Çin, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Tayland, Pakistan, Bangladeş) üretim tesisimiz var.

Sahip oldukları markaları sıraladı:

- Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure, Arctic, Dawlance, Defy, Blomberg, Elektrabregenz, Flavel, VoltasBeko. Yani, bünyemizde 12 marka yer alıyor. 52 ülkede 79 iştirakimizle hizmet veriyoruz.

Arçelik’in finansal verileri üzerinde durdu:

- Konsolide ciromuz 2021 yılında yüzde 66.8 artarak 68 milyar liraya çıktı. Yani, 6.5 milyar Euro düzeyindeydi. Bu yılın ilk 6 ayında TL bazında yüzde 122 büyüme elde ettik, konsolide ciromuz 60.4 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Euro bazında yüzde 17 büyüme öngördüklerini vurguladı:

- Bu yılki ciromuzun 7.63 milyar Euro’ya ulaşmasını bekliyoruz.

İhracat temposunu öğrenmek istedik, şu yanıtı verdi:

- Arçelik için, “ihracat” demek çok zor. Çünkü, bizim dünyanın farklı noktalarında 30 fabrikamız var. Oralardan üretip dünyanın her yerine satıyoruz.

Global pazarlardaki son durumu irdeledi:

- Dünya pazarında bir gerileme başladı. Ancak, Arçelik’in bu ortamda avantajı var. Çünkü, bizim maliyetlerimiz herkesten daha rekabetçi. Çok büyük ölçekte fabrikalarda üretim yapıyoruz. Albenisi yüksek markalardan bize kayış var. Pazar payı almaya devam ediyoruz.

Dayanıklı tüketim malları sektörünün dünyada konsolide olmayı sürdürdüğünün altını çizdi:

- Biz sürekli büyüyen bir şirketiz. Bugüne kadar satın aldığımız şirketleri, yaptığımız ortaklıkları iyi yönettik. Bunu devam ettireceğiz. Dünyada ilk 3’e girme hedefimiz de oradan geliyor.

Şirketin Koç Topluluğu içindeki yerini de Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un sözüyle ortaya koydu:

- Rahmi Bey, “Koç Holding’in tacı var ise Arçelik tacımızdaki elmastır” der. Arçelik büyüyen, kâr eden, sürdürülebilirlik anlamında Koç Holding’e ve Türkiye’ye çok katkısı olan bir şirket.

1980’li-1990’lı yıllarda Arçelik’in ABD’li Whirlpool’a satışı konuşuluyordu. Şirket 2002 yılında Romanya’da Arctic’i satın alarak makas değiştirdi. Sonra Almanya’nın tarihe gömülmek üzere olan markası Grundig’i alarak canlandırdı.

Bugün 9 ülkede 30 fabrikada üretim yapıyor, sahip olduğu 12 marka ile dünyada zirvelere oynuyor. Büyümesinin yüzde 77’sini uluslararası satışlardan sağlıyor. Avrupa’da pazar liderliği, bu yolda sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Rusya’daki Whirlpool işlemi tamamlandı anahtarları aldık

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, Rusya’da Whirlpool’u satın alma işlemlerinin 31 Ağustos 2022’de tamamlandığını belirtti:

- Satın almayla ilgili tüm onaylar tamamlandı. Anahtarları teslim aldık. 4 bin 500 kişinin çalıştığı 2 fabrika Arçelik bünyesine geçti.

Rusya’da Beko’nun da bir fabrikasının olduğunu anımsattı:

- Toplam istihdam 5 bin 500’e ulaştı. Rusya’da pazar payımız önemli bir noktaya yükseliyor.

ABD’nin Rusya’ya yönelik ambargosunun bu işlemi etkileyip etkilemediğini sorduk, anlattı:

- Bizim sektörümüz ambargo kapsamında değil. Ayrıca ABD’nin ambargoyu izleyen OFAC adlı kuruluşundan da onayımızı aldık. Şirketin sahibi bir İtalyan grubuydu. Satın almayı İtalyan şirketten gerçekleştirdik.

Rusya’da Whirlpool satışlarının düştüğünü kaydetti:

- Biz Rusya’da devraldığımız Whirlpool tesislerinde Hot Point ve Indesit markalarıyla devam edeceğiz. Pazarda Hot Point önde zaten.

Bir soru üzerine şu noktanın altını çizdi:

- Bir yıl önce İtalyanlar Rusya’dan çıkmak istemezdi, biz de Whirlpool tesislerini alamazdık. Biz Rusya’da kalacağımızı söylemiştik. Rusya’da Çinliler de işlerini büyütüyor. Her yerde Çinliler ile rekabet içindeyiz.

28 Ar-Ge ve tasarım merkezi, 3 bini aşkın tescilli patenti var

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, şirketin ağırlıklı bölümü Türkiye’de olmak üzere 28 Ar-Ge ve tasarım merkezinin olduğunu belirtti:

- 9 ülkedeki 30 tesisimizde 45 bin kişi çalışıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde çalışanlarımızın sayısı da 2 bin 200’ü aşıyor.

Geliştirdikleri teknolojilerle sektöre yön verdiklerini kaydetti:

- Uluslararası 3 binden fazla tescilli patentle Uluslararası Patent Ligi’nde 10 yıldır ilk 200’de yer alan tek Türk şirketiyiz.

Ürünlerde enerji verimi ve su tasarrufu artıyor GES, 50 megawatı buluyor

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, son 10 yıla bakıldığında buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinelerinde enerji verimliliğinin 3 kat arttığını vurguladı:

- Suyu yüzde 20 daha az kullanan çamaşır makinesi modellerimiz var. Bulaşık makinelerimizde de su kullanımı yarı yarıya azalıyor.

Tüm üretim aşamalarında karbon salımına çok dikkat ettiklerini bildirdi:

- Fabrikalarımızda güneş enerjisinden elektrik üretmeye de başladık. En son Ankara’da 1.3 megawatlık GES’i devreye aldık. Fabrikalarımızdaki GES’lerin elektrik üretimi 50 megawatı buluyor.

Ardından ekledi:

- GES’lerden elde ettiğimiz elektrik, tüketimimizin yüzde 3-5’i de olsa önemli. Türkiye gibi bir ülkede beton, tuğla, kiremit, her yüzeyin güneş enerjisi paneli olması lazım. Gökyüzünden bedava gelen enerjiyi yeterli kullanmıyoruz. Döviz verip ithal ediyoruz.

Avrupalı enflasyonda alımı frenliyor, bizde çeyiz hazırlığı artıyor

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, Avrupalı’ların yüzde 9.1 enflasyonla yaşamakta zorlandığına işaret etti:

- Avrupalı tüketicinin davranış biçimi değişecek. Buzdolabını, beyaz eşyalarını yenilemeyi geciktirecek. Nitekim küçülme de başladı.

Türkiye’de de adetsel bazda pazarın yüzde 8 küçüldüğünü belirtti:

- Biz de inanılmaz maliyet artışları yaşıyoruz. Nakliye 100 birim iken, 480’e çıktı. Gaz, 100 birim iken 900 birime yükseldi. Sac, plastik 100 iken, 170-180 oldu. Ben kendi hayatımda böyle artışlar görmedim. Bunları müşteriye yansıtmak da mümkün değil.

Ardından ekledi:

- Enflasyonla yaşamaya alışık olduğumuz için hızlı reaksiyon verebiliyoruz. Biz rakiplerimize göre avantaj sahibiyiz. Niye? Yani, kız nişan bile olmadan beyaz eşya alıyor. Ürün alınıyor, montajı yapılmıyor, bayi deposunda duruyor. Enflasyon ortamında akıllıca tutum.