26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü

Biz Fikri Haklar Sektörü çalışanları için her yıl 26 Nisan’da “World Intellectual Property Day” olarak bilinen Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlanır.

Bu günün doğuş hikayesine bu sene de kısaca değineceğim. Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı olarak bilinen WIPO (World International Property Organisation) tarafından fikri haklar için farkındalık yaratmak amacı ile 2000 yılından beri kutlanmak üzere belirlenmiş özel bir gündür. Bu konuda ilk öneri Çin Delegasyonu tarafından, 1999 yılında yapılmış. Ekim 1999 yılında ise WIPO, bu öneriyi onaylamış ve Dünya Fikri Mülkiyet Günü böylece 2000 yılından itibaren kutlanan özel bir gün haline getirmiştir.

26 Nisan Fikri Haklar Günü WIPO tarafından her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Örneğin 2019 yılında “Fikri Mülkiyet ve Spor” teması, 2020 yılında “Yeşil Bir Gelecek İçin Yenilik Yapın” teması kullanılmış ve her ülke bu temaya uygun etkinlikler yapmıştır. Geçen yılın teması ise KOBİ’lere yönelik belirlenmişti ve ilgili tema ile WIPO, küçük ve orta ölçekli firmalara sunduğu katkılara vurguda bulunmak istemişti. Ben de geçen sene temasına değinirken KOBİ’lerin inovasyon ve buluş faaliyetlerinin bütçe sıkıntısından dolayı çok daha fazla desteklenmesi gereği üzerine vurgu yapmıştım. Bu konuda hala üzerine gidilmesi gereken ve KOBİ faaliyetlerinin hızlandırılması için ülkemize düşen görevler olduğuna inanıyorum.

WIPO’nun 26 Nisan için belirlediği tema, bu sene gençlere yönelik. “IP and Youth: Innovating for a Better Future” başlıklı tema ile WIPO, Fikri Hakların gençler sayesinde geliştirilebileceği ve aynı zamanda da gençler için geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmış. Gençlerin daha enerjik, dinamik ve taze bakış açıları ile fikri mülkiyet alanına, çok daha yaratıcı ve farklı bir bakış açısı getireceklerine dair inanç tüm ülkelerin hiç kuşkusuz en ortak paydası.

Bu tema doğrultusunda WIPO’da “Gençlik Video Yarışması” düzenlenerek, yarışmanın birincilerinin 26 Nisan 2022 günü, Dünya IP Günü etkinliğinde açıklanıyor olacağı duyuruldu.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Kurumu , bu yıl ilgili temaya uygun olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerinin buluş ve tasarımlarının tanıtılacağı bir sergi düzenleyeceğini açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından aynı zamanda, 26 Nisan günü saat 10.30’da “2. Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sınai Mülkiyet Zirvesi” yapılacağı açıklandı. Bu zirvede öğrenci kulüplerinin temsilcilerinin katılımı ile “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması” konulu bir çalıştay da düzenlenecek.

İlgili temayı konu alan etkinlikler, aynı zamanda vekil firmalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafında da yapılacak olup, bu konuya ilgi duyanlar sosyal medya üzerinden etkinlikleri takip ederek, katılım için talepte bulunabilecekler.

Hiç şüphe yok ki kaynakların kıtlığı, iklim değişikliği, ekonomik farklılıkların uçurum haline gelmesi ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunlar dolayısı ile dünyadaki gençlerin gelecek planlamaları açısından karamsar bir dönem yaşanıyor. Bu sebeple bu yılki temayı gençler açısından oldukça başarılı ve umut verici buldum. Elbette gençlerin farkındalıklarının arttırılması, desteklenmesi ve fikirlerinden yararlanılması için uygun ortamların devamlılığının sağlanması en büyük dileğimiz.