271 milyar dolarlık ithalatın anlattığı…

Kur avantajına rağmen ithalatımız:

271.3 milyar dolara çıkmış…

2020’de ithalatımız 219 milyar dolarmış…

* * *

Döviz kurunun hızla arttığı Aralık ayında ithalatımız…

29 milyar dolara çıkmış…

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artmış…

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Neden olarak doğalgaz, petrol ve petrol ürünleri ithalatımız gösteriliyor…

50.5 milyar dolar…

“Zorunlu ithalatımız” deniyor…

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Oysa büyük bölümü için “zorunlu” değildik…

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Örneğin…

Otoyol, köprü gibi yatırımlara “öncelik” verdik…

Bunun sonucunda:

Mecburen kamyondan yedek parçaya, lastikten mazota “ithalata dayalı” enstrümanların kullanımına yöneldik…

(Bu maliyetleri, daha ucuz “demiryolu yatırımları” ile yarı yarıya düşürebilirdik…)

İkincisi…

Bu öncelik ve kaynak aktarımı nedeniyle suyu, güneşi, rüzgarı, denizlerimizdeki gelgitleri, jeotermali “enerji üretiminde” kullanmakta, ekonomiye kazandırmakta geciktik…

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Lojistik ve enerjideki yüksek maliyetler nedeniyle sanayici ve çiftçinin rekabet edebilirliğini de olumsuz etkiledik…

Ve…

Sırasıyla üretimde gerilemeyi, döviz ihtiyacını, yüksek enflasyonu tetikledik…

VELHASIL…

2021’de Çin’den 32.2 milyar dolarlık ithalat yapılmış…

2020’de 23 milyar dolarmış…

Çin’den yapılan ithalatta enerji kalemi yok…

Almanya, İtalya, ABD, Kanada gibi ülkelerden yapılan ithalat da ciddi oranlarda artmış…

Bu ülkelerde de enerji kalemi yok…

Makine, gıda başlıkları öne çıkıyor…

Gerçek üreticinin maliyetlerini düşürmezsek ve çalışanın verimliliğini (ücret…) düşünmezsek ve kaynak dağılımını buna göre planlayamazsak, maalesef “üretimden uzaklaşma” devam edecek…