28 milyon TL'lik yatırımla yeni tesis kuracak

Küresel tekstil sektöründe olduğu gibi Türkiye’de de şirketler için yeni moda geri dönüşüm. Bu alanda en önemli üreticilerden biri de Antalyalı Fabalgo Tekstil. Antalya’daki 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan şirket, Türkiye’de geri dönüşümlü kumaş üretimi yapan ilk 5 firmadan birisi. 25 yıllık geçmişi olan Fabalgo Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, “Antalya’nın tek kumaş üretim tesisiyiz. 7 bin metrekarelik alana kurulu tesisimizde atıkları dönüştürerek çevreci kumaş üretiyoruz” diyor.

Kayahan’ın verdiği bilgilere göre Fabalgo, şardon, kaşkorse, ribana kumaş üretimlerini de gerçekleştiriyor. Tekstil ve pet şişe atıklarını kumaş dönüştürüp, çevresel bir sorunu da çözme gayretinde olduklarını dile getiren Kayahan, “Üretimimizin yüzde 80'ini yurtdışına satıyoruz, ağırlıklı olarak; Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Hollanda başta olmak üzere 70 ülkeye ürün gönderiyoruz. Aralarında Primemark gibi zincir mağazaların üretim tedarikçileri de olmak üzere dünya devi firmalar iş ortağımız” diye konuşuyor.

100'den fazla kişiye yeni istihdam

Antalya’daki tesiste halen 150 kişi çalışan Fabalgo, aylık 600 ton ve üzeri geri dönüşüm kumaş üretim kapasitesine sahip. Hem üretime hem de istihdama yönelik yeni yatırımı da gündemine alan Fabalgo, bu yıl özel bir projeye başalamak istiyor. Kayahan, “Geleceğe dönük kısa vadeli projemiz; kumaş fabrikamızı besleyecek iplik tesisini bu yıl içinde kurmayı hedefliyoruz. Tesis için 3 milyon Euro yani bugünkü kurla 28 milyon lira yatırım yapacağız. 10 dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan fabrikada 100’ün üzerinde istihdam sağlayacağız. Ayrıca perakende sektörüne de ilk adımımızı attık ve LouxiIOI markasıyla sektöre girdik. Türkiye’nin ilk akla gelen tayt markası olmak istiyoruz” diyor.

Geri dönüşüm bilinci giderek artıyor

Geri dönüşüm konusu Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerde tüketicinin öncelikli konusu olmuş durumda. Atıkların geri dönüştürülme oranı Türkiye’de henüz yüzde 13 seviyesinde. Avrupa Birliği ülkelerinde ise oran ortalama yüzde 46. Türkiye’de yeni yeni gelişen bu bilinç, ürünlerin tercihlerini de etkiliyor. Kayahan, “Dünyamızı tehdit eden küresel ısınmadan kaynaklı insanoğlu artık daha bilinçli ve daha hassas bu konuda. Ayrıca seçici davranmak konusunda gayet kararlı olduklarını görüyorum. Türkiye’de de bu bilinç giderek artıyor” diyor.