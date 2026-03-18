Adı konulmasa da dünyaya baktığımızda “3. Dünya Savaşı”nın tam ortasındayız. ABD Başkanı Donald Trump’ın “4 gün süre­cek” diyerek başlattığı ABD-İsrail ile İran Savaşı’nda 19. güne girerken Rusya-Ukrayna Savaşı da devam ediyor bir yandan. Avrupa Birliği’nden çarpıcı “Rusya müzakeresi” çağ­rı geldi…

AB’nin başkent ülkesi Belçika’nın “Dünya Gazetesi” olan L’Echo gazetesine bir röportaj veren Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa’yı Ukrayna’daki savaşı so­na erdirmek için Rusya ile anlaşmaya çağır­dı. De Wever, ucuz enerjiye erişimin yeniden sağlanması için müzakere edilmiş bir çözü­mün gerekli olduğunu belirtti.

Enerji konusunda Rusya’yı devreye sokma konusunda bölünmüş durumda olan AB li­derlerine çağrı yapan Belçika Başbakanı De Wever, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek ve ucuz enerji erişimini yeniden sağlamak için Rusya ile müzakere edilmesini gerekti­ğini savundu. Belçika Başbakanı Bart De We­ver’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Em­manuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Or­ban, Rusya ile doğrudan görüşmeler yapıl­masını isterken, Polonya ve Baltık ülkeleri müzakerelere kesinlikle karşı çıkıyor.

Başbakan De Wever, “Avrupalı liderler özelde benimle aynı fikirde ama kimse bu­nu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Putin’e karşı naif davranmadan, Avrupa’nın çıkarları doğrultusunda çatışmayı sona er­dirmeliyiz” diye konuştu. Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerinde geçmişteki hataları tekrarla­maması gerektiğini ifade eden De Wever, Av­rupa’nın yeniden silahlanması ve doğu sınır­larına asker konuşlandırması gerektiğini sa­vundu.

Başbakan De Wever, “Aynı zamanda Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirmeli ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlamalıyız. Bu sağduyunun gereğidir” dedi. Avrupa’nın Ukrayna’yı askeri olarak destekleme ve Rus­ya’nın ekonomisini sıkıştırma şeklindeki ikili stratejisinin ABD’nin desteği olmadan savunulamaz hale geldiğini vurgulayan De Wever, “Ukrayna’ya silah göndererek Putin’e baskı yapamayacağımıza ve ABD desteği ol­madan ekonomisini boğamayacağımıza göre geriye tek bir yöntem kalıyor. O da anlaşma yapmak” ifadelerini kullandı.

Milyarları pencereden atmayacağım

Belçika hükümetinin Ortadoğu’daki sa­vaşla bağlantılı olarak artan enerji fiyatla­rını dengelemek için devlet sübvansiyonla­rı getirmeyi planlamadığını açıklayan Belçi­ka Başbakanı De Wever, “Önceki hükümetin yaptığı gibi paniğe kapılıp milyarları pence­reden dışarı atmayacağım” diye konuştu.

Trump “müttefik” peşinde

Ortadoğu Savaşı’nda 19. güne girilirken, ABD geçen hafta, denizde mahsur kalan Rus petrolünü satın almaları için geçici izin ver­di. Başkan Donald Trump’ın İran’daki sava­şın bir sonucu olarak küresel enerji piyasa­larındaki fiyat gerilimlerini hedefleyen bir hamle olarak Rus petrolüne denizden uy­gulanan yaptırımları kaldırma kararı AB li­derleri tarafından eleştirildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Alman­ya Başbakanı Friedrich Merz, bu hamle­yi kınayarak Avrupa’nın güvenliği üzerin­de olumsuz bir etki yaratabileceği uyarısın­da bulundu. ABD Başkanı Trump, enerji arzı krizlerine çözüm bulmak amacıyla Hürmüz Boğazı’nın denetlenmesine yardımcı ola­cak ve mahsur kalan petrol gemilerine eşlik edecek bir koalisyon oluşturduğunu açıkla­dı.

Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almayı hedefleyen uluslararası bir koalisyona ka­tılmaları için 7 ülkeye çağrıda bulunduğunu duyuran Trump, 7 körfez ülkesinin isimleri­ni vermekten kaçındı. Trump daha önce de Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngil­tere’ye Hürmüz Boğazı’nı denetlemek üzere ABD güçlerine katılmaları çağrısında bulun­muş ve karşılık alamamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail’in 28 Şubat günü İran’a ilk füzeyi atmasıyla başlayan Ortadoğu Savaşı’nda 1 milyona ya­kın insanın ülke içinde yerinden edildiği ve Lübnan’da insani bir felaketin yaşanmakta olduğunu açıkladı. Ukrayna-Rusya Savaşı, Ortadoğu Savaşı, Pakistan-Afganistan Sava­şı, Afrika’daki çatışmaları her gün televizyon ekranlarında izliyoruz merakla. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz hayatta kalabil­mek, akıl sağlığımızı koruyabilmek için. Bir kez daha tekrar edeyim: adı konulmasa da dünyaya baktığımızda, “3. Dünya Savaşı”nın tam da ortasındayız…