'3. Dünya Savaşı'nın tam ortasındayız
Adı konulmasa da dünyaya baktığımızda “3. Dünya Savaşı”nın tam ortasındayız. ABD Başkanı Donald Trump’ın “4 gün sürecek” diyerek başlattığı ABD-İsrail ile İran Savaşı’nda 19. güne girerken Rusya-Ukrayna Savaşı da devam ediyor bir yandan. Avrupa Birliği’nden çarpıcı “Rusya müzakeresi” çağrı geldi…
AB’nin başkent ülkesi Belçika’nın “Dünya Gazetesi” olan L’Echo gazetesine bir röportaj veren Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa’yı Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile anlaşmaya çağırdı. De Wever, ucuz enerjiye erişimin yeniden sağlanması için müzakere edilmiş bir çözümün gerekli olduğunu belirtti.
Enerji konusunda Rusya’yı devreye sokma konusunda bölünmüş durumda olan AB liderlerine çağrı yapan Belçika Başbakanı De Wever, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek ve ucuz enerji erişimini yeniden sağlamak için Rusya ile müzakere edilmesini gerektiğini savundu. Belçika Başbakanı Bart De Wever’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ile doğrudan görüşmeler yapılmasını isterken, Polonya ve Baltık ülkeleri müzakerelere kesinlikle karşı çıkıyor.
Başbakan De Wever, “Avrupalı liderler özelde benimle aynı fikirde ama kimse bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Putin’e karşı naif davranmadan, Avrupa’nın çıkarları doğrultusunda çatışmayı sona erdirmeliyiz” diye konuştu. Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerinde geçmişteki hataları tekrarlamaması gerektiğini ifade eden De Wever, Avrupa’nın yeniden silahlanması ve doğu sınırlarına asker konuşlandırması gerektiğini savundu.
Başbakan De Wever, “Aynı zamanda Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirmeli ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlamalıyız. Bu sağduyunun gereğidir” dedi. Avrupa’nın Ukrayna’yı askeri olarak destekleme ve Rusya’nın ekonomisini sıkıştırma şeklindeki ikili stratejisinin ABD’nin desteği olmadan savunulamaz hale geldiğini vurgulayan De Wever, “Ukrayna’ya silah göndererek Putin’e baskı yapamayacağımıza ve ABD desteği olmadan ekonomisini boğamayacağımıza göre geriye tek bir yöntem kalıyor. O da anlaşma yapmak” ifadelerini kullandı.
Milyarları pencereden atmayacağım
Belçika hükümetinin Ortadoğu’daki savaşla bağlantılı olarak artan enerji fiyatlarını dengelemek için devlet sübvansiyonları getirmeyi planlamadığını açıklayan Belçika Başbakanı De Wever, “Önceki hükümetin yaptığı gibi paniğe kapılıp milyarları pencereden dışarı atmayacağım” diye konuştu.
Trump “müttefik” peşinde
Ortadoğu Savaşı’nda 19. güne girilirken, ABD geçen hafta, denizde mahsur kalan Rus petrolünü satın almaları için geçici izin verdi. Başkan Donald Trump’ın İran’daki savaşın bir sonucu olarak küresel enerji piyasalarındaki fiyat gerilimlerini hedefleyen bir hamle olarak Rus petrolüne denizden uygulanan yaptırımları kaldırma kararı AB liderleri tarafından eleştirildi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hamleyi kınayarak Avrupa’nın güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump, enerji arzı krizlerine çözüm bulmak amacıyla Hürmüz Boğazı’nın denetlenmesine yardımcı olacak ve mahsur kalan petrol gemilerine eşlik edecek bir koalisyon oluşturduğunu açıkladı.
Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almayı hedefleyen uluslararası bir koalisyona katılmaları için 7 ülkeye çağrıda bulunduğunu duyuran Trump, 7 körfez ülkesinin isimlerini vermekten kaçındı. Trump daha önce de Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’ye Hürmüz Boğazı’nı denetlemek üzere ABD güçlerine katılmaları çağrısında bulunmuş ve karşılık alamamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail’in 28 Şubat günü İran’a ilk füzeyi atmasıyla başlayan Ortadoğu Savaşı’nda 1 milyona yakın insanın ülke içinde yerinden edildiği ve Lübnan’da insani bir felaketin yaşanmakta olduğunu açıkladı. Ukrayna-Rusya Savaşı, Ortadoğu Savaşı, Pakistan-Afganistan Savaşı, Afrika’daki çatışmaları her gün televizyon ekranlarında izliyoruz merakla. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz hayatta kalabilmek, akıl sağlığımızı koruyabilmek için. Bir kez daha tekrar edeyim: adı konulmasa da dünyaya baktığımızda, “3. Dünya Savaşı”nın tam da ortasındayız…
