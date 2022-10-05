3 işçi konfederasyonu diyor ki…

3 işçi konfederasyonu vergi adaleti istiyor… Bu konunun 2023 Bütçesi’nde ele alınması, talebin aslını oluşturuyor. Siyasal iktidar bunu yapar mı?

Türkiye’deki 15,2 milyon çalışandan 2,1 milyonu sendikalı. Bunların büyük bölümü Türk-İş, Hak-İş ve DİSK üyesi. Bu üç konfederasyon; vergi artışı nedeniyle yılbaşında net 4 bin lira alan işçinin, mayısta 3 bin 868 liraya, aralıkta 3 bin 761 liraya düştüğünü, 1.470 lira ücret kaybına uğradıklarını belirterek, Hazine ve Maliye ve Çalışma Bakanlığına başvurdular.

Ortak bir açıklama yaparak “Adaletsiz vergi sistemi konusundaki görüşlerimiz” başlığıyla, taleplerini duyurdular. 2022 bütçesi görüşülürken “Tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması ve vergi adaletinin sağlanması için görüşlerimizi sunuyoruz” diyerek, isteklerini ortaya koydular.

Taleplerinden öne çıkanları şöylece özetliyorum:

Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmeli.

Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf kılınmalı.

İşçinin kendisi ve ailesi için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderleri, gelir vergisi matrahından mahsup edilmeli. Zira benzer harcamalar, beyanname usulüne tabii mükelleflerin gelir vergisi matrahından indiriliyor.

Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım, iletişim hizmetleri tüketiminde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalı.

Üç işçi konfederasyonunun ortaya koydukları bu ortak talepleri seçim öncesi yerine getirilebilir mi?

Olur veya olmaz, ancak bu konu siyasal iktidar için bir bıçak sırtıdır, sonuçlarını bilerek tercih yapma onun hakkıdır.

3 işçi konfederasyonun vergi adaleti konusundaki çıkışlarını bir “davetiye” olarak kabul ediyorum.

Toplumun tüm kesimlerinin hem vergi adaleti, hem de kaynakların yerinde harcanması konusuna dikkat edilmesi gereken bir döneme girildi. Kaynakların yerinde harcanması konusunda TBMM’nin bütçe harcama denetimi ve Sayıştay’ın incelemeleri de ayrıca özel bir önem taşıyor.

Prof. James Buchanan‘a Nobel Ödülü kazandıran “Anayasal İktisat” bunu gerektiriyor.

Bütün bunlar, demokrasinin gereği değil mi?

GÜNÜN SÖZÜ:

Bulgaristan seçimlerinde “Türklerin Partisi” Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türk nüfustan daha fazla, %13,6 oy aldı ve 3. parti oldu.