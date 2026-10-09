3 milyar dolarlık pamuk, 1 milyar dolarlık sığır ithalatı ve fon…
Üretim potansiyelimiz varken;
Canlı sığır ithalatında, ABD’den sonra liderliğe oynuyoruz…
Üretim potansiyelimiz varken;
Pamuk ithalatında yıllık 3 milyar doları aşabiliyoruz…
Ve birçok üründe aynı sonuca konuşuyoruz…
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Arz fazlası verdiğimiz ürünler de var…
Örneğin, üretimi görece kolay olan buğday…
İhtiyacın üzerinde üretim yapıyoruz…
Ama…
İlginçtir, un/makarna sanayicimizi de bu arzdan faydalandıramıyoruz; yabancıya pazarlamaya çalışıyoruz…
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Kısacası, arz talep dengesizliğini her alanda yaşıyoruz…
Bu dengesizliğin tarımdan sanayiye, eğitimden ticarete her alanda zarar verdiğini/ vereceğini de biliyoruz…
Üstelik planlama da yapıyoruz…
Ama…
Anlaşılmaz bir biçimde, planlarımızı, ‘dengesizliği geliştirme yönünde’ kurguluyoruz…
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Örnek mi?
Ciddi planlamalarla(!) ve yüksek maliyetle kurulan ve “ekonomi bilimi” okutan onlarca iktisat fakültesi…
Getirisi mi?
Yüksek maliyetli, 100 binlerce ‘işsiz ekonomi bilimci!’
Ve…
Vasıflı işgücü eksiği nedeniyle değerlendiremeyip/atıl bıraktığımız yüzlerce üretim alanı/alternatifi…
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2.6 milyonun üzerinde iktisat/işletme (ekonomi) mezunu olan bir ülkede:
‘Nasıl olmalıydı ekonomi?’(!)…
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‘İktisat bölümü’ kurmak (okullara para kazandıran bölüm olarak öne çıkan, yani bugünkü söylemiyle ‘iktisat dükkanı açmak’) için, hala başvuruların yapıldığı da biliniyor…
VELHASIL
Eğitim sistemi ve sayesinde kazandığımız ‘kültürel/sosyal yapı’ ve bu sayede edindiğimiz alışkanlıklarımız (yetenek geliştirmeyi/çaba göstermeyi/sorgulamayı öteleyen; kolaycılığı öncelikleyen) sayesinde ‘sorun’ üretiyoruz…
Aynı alışkanlıklarla gerçekçilikten de uzaklaşıyoruz, ‘çabasına ihtiyaç duyduğumuz’ gençlerimizi de gerçekçilikten uzaklaşmaya, hayalciliğe zorluyoruz…
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Fon krizinden de bunu anlıyoruz; pamukta, sığırda vb dışa bağımlı oluşumuzdan da; rekor üstüne rekor kıran borçluluğumuz da…
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