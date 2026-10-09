3 milyar dolarlık pamuk, 1 milyar dolarlık sığır ithalatı ve fon…

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Üretim potansiyelimiz varken;

Canlı sığır ithalatında, ABD’den sonra liderliğe oynuyoruz…

Üretim potansiyelimiz varken;

Pamuk ithalatında yıllık 3 milyar doları aşabiliyoruz…

Ve birçok üründe aynı sonuca konuşuyo­ruz…

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Arz fazlası verdiğimiz ürünler de var…

Örneğin, üretimi görece kolay olan buğ­day…

İhtiyacın üzerinde üretim yapıyoruz…

Ama…

İlginçtir, un/makarna sanayicimizi de bu arzdan faydalandıramıyoruz; yabancıya pazarlamaya çalışıyoruz…

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Kısacası, arz talep dengesizliğini her alanda yaşıyoruz…

Bu dengesizliğin tarımdan sanayiye, eği­timden ticarete her alanda zarar verdiğini/ vereceğini de biliyoruz…

Üstelik planlama da yapıyoruz…

Ama…

Anlaşılmaz bir biçimde, planlarımızı, ‘dengesizliği geliştirme yönünde’ kurgulu­yoruz…

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Örnek mi?

Ciddi planlamalarla(!) ve yüksek ma­liyetle kurulan ve “ekonomi bilimi” okutan onlarca iktisat fakültesi…

Getirisi mi?

Yüksek maliyetli, 100 binlerce ‘işsiz ekonomi bilimci!’

Ve…

Vasıflı işgücü eksiği nedeniyle değer­lendiremeyip/atıl bıraktığımız yüzler­ce üretim alanı/alternatifi…

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2.6 milyonun üzerinde iktisat/işletme (ekonomi) mezunu olan bir ülkede:

‘Nasıl olmalıydı ekonomi?’(!)…

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‘İktisat bölümü’ kurmak (okullara pa­ra kazandıran bölüm olarak öne çıkan, ya­ni bugünkü söylemiyle ‘iktisat dükkanı aç­mak’) için, hala başvuruların yapıldığı da biliniyor…

VELHASIL

Eğitim sistemi ve sayesinde kazandı­ğımız ‘kültürel/sosyal yapı’ ve bu sayede edindiğimiz alışkanlıklarımız (yetenek geliştirmeyi/çaba göstermeyi/sorgula­mayı öteleyen; kolaycılığı öncelikleyen) sayesinde ‘sorun’ üretiyoruz…

Aynı alışkanlıklarla gerçekçilikten de uzaklaşıyoruz, ‘çabasına ihtiyaç duyduğu­muz’ gençlerimizi de gerçekçilikten uzak­laşmaya, hayalciliğe zorluyoruz…

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Fon krizinden de bunu anlıyoruz; pa­mukta, sığırda vb dışa bağımlı oluşumuz­dan da; rekor üstüne rekor kıran borçlulu­ğumuz da…