30-40 milyar dolarlık, 5G’ye uyumlu “cep telefonu” faturası nasıl ödenir?
Sanayide de, tarımda da, turizmde de yüksek maliyetler (enerji, işçilik, navlun, verimsizlik vb…) “mal ve hizmet üretimini” olumsuz etkiliyor…
Aynı maliyetler, son ürün fiyatlarında da fahiş artışa neden olup, iç tüketimi de vuruyor…
Yabancılarla rekabet edebilirliği de önleyen bu maliyetler, “ihracatı azaltacak”, “ithalatı (dolayısıyla borçlanmayı) artıracak” endişesini de büyütüyor…
★ ★ ★
Özlem Kestioğlu…
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı…
Önceki akşam “yeni yatırımlar” ile ilgili sorularımızı yanıtlarken, 5G’nin sanayi, tarım, ticaret alanlarındaki maliyetlere yapacağı/yapabileceği olumlu katkılara da vurgu yaptı…
★ ★ ★
5G ile yaygınlaşacak özelleştirilmiş şebekelerin:
Fabrikaları, arazileri, mağazaları akıllandıracağının altını çizdi…
Deneme uygulamalarının birkaç fabrika, arazi ve mağazada başlatıldığını ve (çok) olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi…
★ ★ ★
Özelleştirilmiş şebekenin sağladığı hız/güven nedeniyle, enerji/işçilik gibi maliyetlerde yüzde 30’un üzerinde tasarruf sağlayan işletmelerin olduğuna da dikkat çekti…
★ ★ ★
5G'nin sağladığı düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı ile neler yapılabilir?
Örneğin:
Montajı yapılacak komponentler, robotik otomasyon ve görüntü işleme teknolojileri ile hatasız ve hızlı bir şekilde hazırlanabilecek…
Kameralar ile kaydedilen yüksek çözünürlüklü görüntüler yapay zeka tarafından gerçek zamanlı olarak işlenerek edilerek verimlilik en yüksek seviyeye çıkartılabilecek…
VELHASIL
5G’yi de “film indirmek”, “yemek ve gezi fotola rını/videolarını hızlı paylaşmak” gibi nedenler le kullanmayı seçersek…
Kullanılan 81 milyon cep telefonunun yüzde 30’a yakını 5G’ye uyumlu…
Yani… 50 milyona yakın cep telefonu (yerli üretimi/ kalitesini geliştiremezsek) ithal etmemiz gere kecek…
Bu yaklaşık 30-40 milyar dolarlık ithalat fatu rası demek…
★ ★ ★
Bu faturaları “borç artırarak” ödememek için seçeneklerimiz var…
Örneğin: 5G sayesinde alınabilecek saniyelik bildirim ler ile kazandırılabilecek saniyelik hareket kabi liyeti tarımdan sanayiye, eğitimden turizme her alanda verimlilik kazandırabilecek…
Örneğin: Tarımda tohumlama, gübreleme, ilaçlama, su lama, toplama gibi yüksek maliyetli alanlarda robotik otomasyon ile maliyetleri yüzde 40’ın da üzerinde düşürebileceğiz…
Ama…
Film indirip, foto paylaşmaktan daha fazla “verimlilik”, “tasarruf” gibi kavramları alış kanlık edinebilirsek…
