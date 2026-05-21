30 yıllık ikramiye bir torunun yıllık özel okul masrafına yetmiyor

Bazı bilgileri, bir köyde bir de eski kafalara anlatmakta Türkiye’de emeklilik sistemi artık yalnızca maaş tartışmalarıyla açıklana­bilecek bir noktada değil.

Bugün asıl mesele; insanların bir ömür ça­lıştıktan sonra elde ettiği birikimin, hayatın gerçek maliyetleri karşısında ne kadar anlam taşıdığıdır.

2026 yılı itibarıyla kamu çalışanlarının al­dığı emekli ikramiyeleri ile büyükşehirlerdeki yaşam giderleri karşılaştırıldığında ortaya çı­kan tablo oldukça çarpıcı.

Çünkü bugün 30 yıl boyunca devlete hizmet eden milyonlarca memurun aldığı emekli ikramiyesi, artık büyükşehirlerde bir ev almaya yetmediği gibi, bazı özel okullarda torununun yalnızca bir yıllık eğitim masrafını bile karşılamakta zorlanıyor.

Rakamlar bunu açık şekilde gösteriyor

-30 yıl çalışan bir tekniker yaklaşık 1 mil­yon 49 bin TL emekli ikramiyesi alabiliyor. Üniversite mezunu bir memurun aldığı ikra­miye yaklaşık 1 milyon 217 bin TL seviyesin­de.

-Öğretmen, hemşire, avukat ve şube müdürü gibi geniş bir kamu çalışanı grubunun 30 yıllık hizmet karşılığı aldığı emekli ikramiyesi ise yaklaşık 1 milyon 488 bin TL.

-Başmüfettiş yaklaşık 1 milyon 513 bin TL, kaymakam 1 milyon 642 bin TL, genel müdür 1 milyon 827 bin TL, vali ise yaklaşık 1 milyon 940 bin TL emekli ikramiyesi alıyor.

İlk bakışta milyonlu rakamlar yüksek gibi görünebilir.

Ancak aynı dönemde İstanbul’da ortalama bir konutun değeri 7 milyon TL’ye yaklaşmış durumda. Ankara’da ortalama konut fiyatla­rı 4,5 milyon TL’ye, İzmir’de 6 milyon TL’ye, Bursa’da ise 4,4 milyon TL’ye dayanmış bulu­nuyor.

Bu tabloya göre 30 yıl çalışan bir öğretme­nin, hemşirenin ya da memurun aldığı emekli ikramiyesi;

-İstanbul’da ortalama bir evin ancak yüzde 20’sine,

-Ankara’da yaklaşık yüzde 30’una,

-İzmir’de yaklaşık yüzde 25’ine,

-Bursa’da ise yaklaşık yüzde 33’üne karşı­lık geliyor.

Yani devlet memuru 30 yıl boyunca çalı­şıyor, kamu hizmeti üretiyor, vergi ödüyor; ancak emeklilikte aldığı toplu ödeme artık bir konut sahibi olmaya yetmiyor.

Üstelik bugün bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 1 milyon TL seviyesine yaklaşmış durumda. Başka bir ifadeyle, bir memurun 30 yıllık emeğinin karşılığı olan emekli ikramiyesi, torununun yalnızca bir yıllık eğitim gideri karşısında bile yetersiz kalabiliyor. Ancak tablo yalnızca kamu çalı­şanları açısından değil, özel sektör çalışanları açısından da dikkat çekici.

Özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş­la çalışanlar : “kıdem tazminatı tavanı.” so­runu yaşıyor. Brüt aylığı 64.948,77 TL’nin üze­rinde olanlar sadece 64.948,77 TL üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarını alabiliyor­lar. Bugün asgari ücretle çalışan bir işçi, aynı işyerinde 25 yıl çalışıp kıdem tazminatına hak kazanarak ayrıldığında yaklaşık 825 bin TL kı­dem tazminatı alabiliyor.

Peki ya maaşı asgari ücretin 9 katı olan bir çalışan?

Yaklaşık 297 bin TL brüt maaş alan bir ça­lışan, 25 yıl aynı işyerinde çalışsa bile kıdem tazminatı tavanına takıldığı için yaklaşık 1 milyon 623 bin TL kıdem tazminatı alabiliyor.

Yani maaşı 9 kat yüksek olan bir çalışanın aldığı kıdem tazminatı yalnızca yaklaşık iki kat artabiliyor.

Çünkü sistem gerçek maaşı değil, devletin belirlediği tavanı esas alıyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948,77TL

Sonuçta ister kamu çalışanı olsun ister özel sektör çalışanı…

Türkiye’de uzun yıllar çalışmanın sonunda alınan toplu ödemeler artık insanların gelecek güvencesi olmaktan giderek uzaklaşıyor.

Bir dönem emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı;

-Ev almak,

-Çocuk okutmak,

-Emeklilik dönemini güvence altına almak için önemli birikimlerdi.

Bugün ise yüksek enflasyon, konut fiyatla­rındaki sert yükseliş, eğitim giderleri ve gelir­lerin aynı hızda artmaması nedeniyle bu öde­meler reel anlamda hızla eriyor.

Ve toplumun geniş kesimleri artık aynı soruyu soruyor: 30 yıl çalışmanın karşılığı gerçekten bu mu?