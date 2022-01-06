30 yıllık İrfan Plastik ‘kalıp’ gücüyle büyüyor

Dünyanın en köklü petrol ve doğalgaz şirketlerinden Socar Türkiye, Azerbaycan dışındaki en büyük yatırım kararlarını açıkladığında başında Kenan Yavuz bulunuyordu. Azerbaycan Devleti’ne ait Socar Grubu’nun iştiraki şirket, tamamlandığında toplam değeri 19.5 milyar doları bulacak yatırım kararlarını 2006’dan itibaren bulunduğu Türkiye’de adım adım devreye aldı. Kenan Yavuz, sözünü ettiğim dev yatırımların stratejisinin oluşturulmasından, uygulamaya alınmasına kadar geçen evrelerin önemli bir bölümünde Petkim YKÜ, Genel Müdürü, Socar Türkiye Başkan/CEO’su olarak görev aldı. 2015 sonunda görevinden ayrıldı. Siz şimdilerde O’nu, kurucusu olduğu Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı olarak yürüttüğü müzecilik hizmetlerindeki başarılarıyla izliyorsunuz. Dünyadan değerli ödüller kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni bir başka yazının konusu yaparak, ben sizi Yavuz Ailesi’nin ikinci kuşağının da içinde yer aldığı farklı öykülere davet edeceğim.

Kenan Yavuz, yüksek tahsillerinin ardından Koç Holding Otomotiv Grubu’nun en değerli şirketlerinden, adı sonradan Magneti Marelli Mako Elektrik olan Mako’da profesyonel yaşama başladı. 19 yıl süren Koç kariyerinde ilerlerken, kardeşlerinin sanayicilik girişimlerine de önderlik yaptı. 1993’te kurulan İrfan Plastik, Kenan Yavuz’un liderliğinde, kardeşleri Kemal ve Yavuz Yavuz’un mesaisinde, makine ve kalıp alanında imalata başladı. Adresi önce Bayrampaşa, ardından İkitelli Demirciler OSB oldu.

Kenan Yavuz’un büyük oğlu İrfan Yavuz’un ismi verilen şirketin en önemli ‘kası’, kalıp gücü oldu. Kenan Yavuz bu duruma ilişkin, “Kalıpçılık bizim aile mesleğimizdir. Geniş ailemizde bir kalıpçılar vardır, bir de okuyanlar” diyor. Dayısı Akif Yavuz’u anıyor; 1960’lardan itibaren İstanbul’un en çok aranan, bilgisine ve ürünlerine başvurulan kalıpçısı olduğundan bahsediyor. Plastik enjeksiyon kalıpları ve plastik enjeksiyon parça imalatına yönelik kurulan İrfan Plastik, bugün kendi kalıbını kendi üreten, yüksek teknoloji ve nitelikli ekibi ile beyaz eşyadan, elektriğe, havacılıktan, otomotive geniş alanda hizmet veriyor.

Başına geçtiği fabrikanın kurulmasına liderlik etti

Bugün üretiminin yüzde 90’a yakın kısmını otomotive dönük gerçekleştiren, far aksamlarında uzmanlaşan İrfan Plastik’te yakın zamanda önemli bir görev değişimi yaşandı. Yavuz Ailesi’nin ikinci kuşağının en büyüğü, şirketin adının da ilham kaynağı İrfan Yavuz, firmanın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak icra işlerin sorumluluğunu aldı. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin ardından İngiltere’de işletme alanında master yapan İrfan Yavuz’un ilk kariyer durağı Tüpraş oluyor. Şirkette 5 yıl kendi deyimi ile aldığı mühendislik eğitiminin hakkını veren, sahada yoğun mesai yürüten Yavuz, sonrasında aile anayasası değil de ‘Kenan Yavuz Anayasası’ doğrultusunda İrfan Plastik’e katılıyor. İlk büyük projesi de şirketin Dilovası İMES OSB’de yen tesisinin kurulması oluyor. İkitelli’deki fabrikadan taşınan makinaların yanı sıra yeni satın alınan teknolojilerle birlikte yeni tesiste, kalıp ve plastik enjeksiyon üretim gücü artırılıyor. Taşınmanın bir yıl sürdüğünü aktaran Yavuz ”Otomotivde dev firmalarla çalışıyoruz. Onayları olmadan makinaların yönü dahi değiştirilemiyor. İkitelli’deki çok deneyimli ekiple yeni tesisimizi kurduk. Amacım, İrfan Plastik’te çok güçlü kalıp ve üretim avantajıyla ihtisas alanlarımızda büyümek. Şirketimizi alanında bir okul haline getirmek istiyorum” diyor.

Toyota, Ford, Oyak Renault, Hyundai, VW en önemli müşterilerden. Bir üründe, dünya devi Toyota’nın Japonya dışındaki ilk üretim merkezi İrfan Plastik oluyor. İrfan Yavuz, "Kalıp üretiminde robot teknoloji kullanıyoruz. Milimetrenin yüzde 1’i incelikte çalışan CNC'lerimiz var. Bir üründen 16 milyon adet üretip sattık, bir tanesinde dahi sorun çıkmadı" diyor.

Linkedin’i konferanslarla binlerce gence tanıtıyor

Kenan Yavuz'un iki oğlundan Furkan Yavuz’un kariyer öyküsü, dünyanın en prestijli sosyal ağlarından Linkedin’de devam ediyor. Dünyada 800 milyon profesyonel üyesi bulunan Linkedin’in ABD’den sonra en büyük merkezi İrlanda/Dublin’de iki yıldır görev yapıyor. Daha geçen ayın başında terfi alarak yatırım yöneticisi olan Furkan Yavuz, şirketin İngiltere ve İrlanda’daki kurumsal yatırımcılarına yönelik mesai yürütüyor. Furkan Yavuz’un kariyer yolculuğunun, çok ilginç bir noktada kelimenin tam anlamıyla 180 derece dönüşle başladığını ifade etmeliyim sizlere. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından Trinty College Dublin’de lisans üstü eğitimini tamamlayan Furkan Yavuz, kendi girişim projelerini gerçekleştirmek için 2018'de Türkiye’ye dönüş kararı verir. Biletler alınır, havaalanına gidilir, tam uçağa bineceği sırada bir telefon alır. O tarihlerde Linkedin üzerinden iş başvurusu yaptığı dünya devi Accenture’dan olumlu yanıt gelmiştir. Yavuz, ilk olarak Accenture’da, ardından da Linkedin’de devam edecek meslek kariyerini Dublin’de başlatmak için havaalanından ayrılır. Furkan Yavuz, Accenture’dan sonra Mart 2020'de Linkedin ekibine satış danışmanı olarak katılır. 6 aya yayılan sıkı görüşmelerden sonra girdiği Linkedin’de ilk görev alanı, Avrupa, Asya ve Afrika’dan 30 ülkeyi kapsar. Furkan Yavuz ayrıca, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal ağlarından Linkedin’de, grubu temsil etme hakkını elde edeceği eğitimlere de katılır. Şimdi bir taraftan kendini sürekli ileriye taşımayı hedeflediği Linkedin'deki kariyer yolculuğuna devam ederken, diğer yandan da sayısı 20’yi bulan ve gittikçe artan üniversite konferanslarıyla şirketini binlerce genç insana tanıtmayı sürdürüyor.