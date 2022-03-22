30 yıllık yol 3 yılda nasıl koşuluyor?

İngiltere merkezli HSBC, Metaverse Platformu The Sandbox ile ortaklık Kurdu. HSBC, böylece Sandbox’taki sanal arsa alımıyla Metaverse’e adım yeni kurumsal şirket oldu. Türkiye’de ise gözler yeni alanlarda.

30 yıllık yol 3 yılda nasıl alınır; “Benim 30 yılda kazandığımı oğlum ya da kızım üç yılda nasıl kazanır, ben niye kazanamıyorum?” Soruları yaygınlaştı. Sorunu duydum eski kuşak: Cevap veriyorum: Çünkü senin pusulan eski…

YENİ DÜNYA DERVİŞİ

Bu yüzden “ben de isterem” diye beyhude öykünme. Zira bu yol yeni bir yol… “Dövene elsiz gerek / Sövene dilsiz gerek / Derviş gönülsüz gerek / Sen derviş olamazsın.” 800 yıl önce Yunus Emre böyle sesleniyor ama biz bugünün diliyle anlatalım;

Sen oğlun olamazsın. Çünkü iş süreçleri değişti. İlişki süreçleri farklılaştı. İletişim süreçleri çeşitlendi ve sende var olmayan bilgi süreçleri doğdu.

Kendine sor: Big data çağında, senin datan big mi? Yoksa çöp mü? Büyük verin büyük mü veri mi?

Sen kızın olamazsın. Çünkü mülkiyet kavramı değişti. Biriktirdiğinle değil, dağıttığınla zenginleşiyorsun. Oysa sen Rabbena hep bana kafası ile yol alageldin.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Metaverse’den sana ne?

Moda düşüncelerle, seni hiçbir yere taşımayan sloganlarla bu dünyaya giremezsin. Zihninin reddettiği metaverse evreninde seni yolunmuş tavuğa çevirirler. Uzak dur, bu işi kavrayanlara bırak.

Kriptodan sana ne?

Biliyorum, bir koyup bin alıyorlar. Ama bin risk koyup bir alıyorlar. Sen bunu yapabilir misin? Bitcoin’i kripto kavramını, blok zinciri kavrayamadıysan uzak dur.

NOT

YENİ DÜNYADA ESKİ PUSULA İLE YOL ALAMAZSIN

Ünlü iş filozofu Alvin Toffler’ın bir tespiti var: Gelişmekte olanlar; gelişmişleri yakalayıp geçmek için onların adımlarını izlemek zorunda değildir. Eğer zihinlerini yeni üretim fonsiyonlarına akort edebilirse faz farkı ile onları yakalayıp geçebilirler.

Küreselleşme, internet çağı ve yeni ekonomi, Toffler’ı doğruladı. Bugün çiçeği burnundaki Amazon asırlık Ford’u geçebiliyor. Üstelik şimşek hızı ile... Peki, bu nasıl mümkün? Çünkü Amazon; yeni dünyanın ihtiyaçlarını ve yeni müşterilerin beklentilerini, yeni yoldan, yeni yöntemle ve yeni pusula ile karşıladı.

Sorun şudur; Yeni Çin olmak istiyorsun da onun çektiği ıstırabı göze alabilir misin? Oğlun-Kızın olmak istiyorsun da onlar gibi düşünüp, onların risklerini alabiliyor musun? Sen yeni ekonomi dervişi olamazsın. 3 yıl da geçse, 30 yıl da geçse… Sen iyisi mi yeni girişimci nesli anlamaya gayret et.