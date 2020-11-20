300’le yola çıkıp 450 milyon liraya bitirdi, gözünü karartıp oteli açtı

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, dün hizmete giren NG Sapanca Enjoy’da NG Hotels CEO’su Kamil Berk ve Genel Müdür Tezcan Özdemir’le son hazırlıkları gözden geçirirken 2008’e döndü:

-Nisan 2008’de hizmete giren NG Sapanca Wellness & Convention grubumuzun ilk oteliydi.

NG Topluluğu’nun kurucusu babaları Nafi Güral başta olmak üzere aile ve yönetim ekibinin NG Sapanca Enjoy yatırımına karar verdikleri günleri düşündü:

-NG Sapanca’da kapasite yetmez olmuştu. Babam NG Sapanca’nın yanındaki 26 dönümlük arsayı almıştı. İlk otelimizin yatırımını geri ödediğini de görünce NG Sapanca Enjoy yatırım kararını aldık.

Temeli 2 yıl önce atılan NG Sapanca Enjoy’u Hediye Güral Gür, Kamil Berk ve Tezcan Özdemir rehberliğinde bir grup meslektaşımla birlikte gezdik.

Hediye Güral Gür, açılıştan 2 gün önceli turumuzda söze şöyle girdi:

-Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ortaya çıkan eserle mutluyuz, umutluyuz. 270 odalı NG Sapanca Enjoy, bölgeye değer katacak.

Yatırım bedelini sorduk, yanıtladı:

-300 milyon lira yatırım planıyla başlamıştık, 450 milyon liraya tamamlayabildik. Bunda kur artışlarının da etkisi oldu.

Sapanca’nın potansiyeline işaret etti:

- İstanbul ve Ankara’ya yakınlık, Sapanca’da önemli bir potansiyel yaratıyor. Kongre-toplantı açısından hareketli bir bölge. COVID-19 sekteye uğratana kadar işler gayet iyiydi. Hafta sonu dolulukları yüzde 80’leri buluyordu.

Başlangıçta açılışı Mayıs 2020 olarak planladıklarını kaydetti:

- Pandemi araya girince açılışı ertelemiş olduk.

Otelin açılışıyla ilgili kararı aile konseyi ve yönetimde tartıştıklarını vurguladı:

- Oteli bitmiş şekilde bekletmek içimize sinmedi. COVID-19 sürecine rağmen gözümüzü karartıp NG Sapanca Enjoy’u açmaya karar verdik.

Kamil Berk araya girdi:

- Önümüzdeki 1-2 yıl belirsiz görünse de şirket olarak iyimseriz.

Tezcan Özdemir, istihdama vurgu yaptı:

- Yeni otelimiz 160-170 kişiye ek istihdam yaratmış oldu.

Hediye Güral Gür, Sapanca’ya dönük yatırım planlarının sürdüğünün işaretini verdi:

- NG Sapanca Wellness’in yanında 10 dönümlük bir alanımız var. Oraya otel bünyesinde işletmek üzere villalar yapmayı düşünüyoruz.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Bu dönemde birçok otel kapılarını kapatırken açılış yapmak cesaret işi.

Ardından ekledi:

- Kültür ve Turizm Bakanlığımızın “Güvenli Turizm Sertifikası” çerçevesinde alınan önlemler, bu dönemde otellerimizde hizmet verebilmemize önemli katkı yaptı.

Yeri gelmişken denetimler üzerinde durdu:

- Oteller pandemi açısından çok sıkı denetleniyor. En küçük eksiklikte 10 gün kapatma cezası veriliyor. Ayrıca oteller, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kurumun denetiminden geçiyor.

Gerçekten de bu dönemde otel yatırımı yapmak, hizmete açmak cesaret işi değil mi?

İnşaat sırasında ıhlamur budandı, baba Güral küstü

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, NG Sapanca Enjoy’un girişindeki ıhlamur ağacına işaret etti:

- Babam (Nafi Güral) şimdi NG Sapanca Enjoy'u açtığımız bu arsayı, gördüğünüz ıhlamur ağacının etkisiyle satın aldı. Babam bu ıhlamur ağacına aşık oldu, 26 dönümlük arsayı almaya o günlerde karar verdi.

İnşaat sırasında ıhlamur ağacının dallarının görevliler tarafından budandığını belirtti:

- Babam, inşaat yüzünden ıhlamurun dallarının budanmasına çok üzüldü. İnşaat ekibi, "Araçların malzeme taşıması için budama yaptık" diye kendini savundu. Babam, "Ihlamuru budayacağınıza malzeme taşıdığınız yolu değiştirseydiniz" dedi.

Ardından ekledi:

- Babam ıhlamur ağacının inşaat için budanması yüzünden ekibe küstü. 8 ay inşaata uğramadı.

Antalya Nisan 2021’de açılacak, İstanbul'da bir yıl daha beklenecek

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür’e Antalya’da yatırımı süren otelin son durumunu sorduk, yanıtladı:

- Nisan 2021'de hizmete açmak için çalışmalarımız sürüyor.

İstanbul Basın Ekspres’deki Marriott markasıyla işletilecek oteli merak ettik, anlattı:

- Basın Ekspres'deki projemizin rezidans bölümü bitti, yaşam da başladı. Marriott markasıyla işletilecek otelin açılışı için 2021 sonunu bekleme kararı aldık.

İlk rezervasyon kral dairesine

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür’e NG Sapanca Enjoy’un ilk rezervasyon durumunu sorduk, Genel Müdür Tezcan Özdemir yanıt verdi:

- İlk rezervasyon otelimizin kral dairesine oldu. NG Sapanca Wellness'de daha önce konaklamış bir misafirimiz otelimizi telefonla arayarak ilk rezervasyonu yaptırdı. Bu da bizi mutlu etti.

Özdemir, bu noktada şu veriyi paylaştı:

- NG Sapanca Wellness'de misafir tekrar oranımız yüzde 45

Yaptık bitti açacağız

MALL of İstanbul’daki Hilton markasıyla işletilecek otelin inşaatı tamamlandığında Torunlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, kardeşi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun’la görüşünü paylaştı:

- Otelimiz bitti, artık açma zamanı geldi.

Mehmet Torun itiraz etti:

- Pandemi ortamında oteli açmak ne kadar doğru olur. Beklesek daha iyi değil mi?

Aziz Torun ısrarlı davrandı:

- Yaptık, bitti, oteli açmaktan başka yolumuz yok.

Otel kısa süre önce hizmete açıldı, ilk doluluk verileri Mehmet Torun’a moral verdi:

- Dolulukta yüzde 50’yi gördük.