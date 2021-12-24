311 yönetim kurulundan güçlü ortaklık ve 6 bin 250 konut çıktı   

Her biri kendi başına köklü ve büyük şirketlerin kurucuları Erhan Boysanoğlu, Süleyman Çetinsaya ve Ali Kantur’un, 2014’te 3 bin 640 konutluk (o dönemde Türkiye ve Avrupa’daki en büyük konut projesi) Tema İstanbul ile başlayan ortaklığı, 2 bin 350 konutluk Tema İstanbul 2 ve Tema World projeleriyle devam ediyor. Mesa, Artaş ve Kantur olarak yine aynı proje kapsamında 360 konutluk bir projeyi de sonradan hayata geçiren bu üç duayen iş insanı tamamladıkları projelerin, ticari alanlarında kalıcı ve geleceğe taşınacak ortaklıklara imza attı. Ortakların ikinci kuşakları da babaları adına işlere sarılınca Türkiye’de eşi az rastlanır uzun soluklu ve uyumlu bir büyük ortaklık ortaya çıkmış oldu. Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ticari alanlardaki kalıcı ortaklığın önemini vurguladıktan sonra “Tema projeleri toplam arsa içinde 125 dönüme oturuyor. Toplam arsa ise 275 dönüm. Mesela 50 dönüme bir üniversite düşünüyoruz” diyor.

Çetinsaya, ‘veliahtların da ortaklığın tadını aldıklarını’ söylerken, oğlu Gökhan Çetinsaya, “Bugüne kadar babalarımızın başlattığı ortaklık için 311 kez yönetim kurulu toplantısı yapmışız. İkinci kuşak olarak ortak iş yapmaya da erken yaşlarda alıştık” diyor. Bu ortak çalışma sürecinde MESA’nın ikinci kuşak Mert Boysanoğlu da aktif görev almış ve çok memnun. MESA’nın 52 yılda 125 bin konut ürettiğini hatırlatan Erhan Boysanoğlu ise başlangıçta projenin büyüklüğünden dolayı bir araya geldiklerini ve her açıdan çok başarılı bir sonuç ortaya çıktığını belirtiyor. Kantur Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ise kendisini bu uzun soluklu ortaklığa ‘çöp uzmanlığının’ dâhil ettiğini belirterek, “Çöpten enerji işinde uzun yıllara dayalı deneyimim nedeniyle bu ortaklığa davet edilmiştim. Bir ortaklık, egolar değil, ilkeler öne çıkıyorsa kalıcı ve başarılı oluyor. Bizde de öyle oldu” diyor.

İnşaat şirketleri genellikle büyük projeler için ‘konsorsiyum’ kurarak bir araya gelir ve sonra herkes kendi yoluna gider ama bu defa öyle olmamış gibi görünüyor. Türkiye’de, ortaklık kültürünün gelişmesi ve küresel rekabete daha dayanıklı büyük şirketlerin ortaya çıkması her zaman çok önemli bir konudur. ‘Küçük olsun benim olsun’ anlayışını aşmak adına çok sayıda iyi örneğe ihtiyacımız var.

13 milyon $’lık yatırımla Erciyes’e 5 yıldızlı otel açtı

Artaş İnşaat’ın turizm sektöründeki yatırımlarından biri daha tamamlandı. Süleyman Çetinsaya, grubun 8’inci Radisson Oteli’ni memleketi Kayseri’nin kış turizmi merkezi Erciyes’e inşa etti. 10 ay gibi kısa bir sürede, 13 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan Radisson Blu Mount Erciyes Oteli, 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip. Otel, Artaş Grubu’nun Kayseri’deki ikinci otel yatırımı oldu. Artaş Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, grubun turizm sektöründe büyümeye devam edeceğini belirterek, “Bu, tamamlanan 8’inci otel yatırımımız oldu. İstanbul Çamlı Vadi’deki yeni yatırımımız da yakında açılacak. 10’uncu otel yatırımımızı ise 2023 için planladık” diyor.

Grubun turizm sektöründe çalışan sayısının da 800 kişiyi aştığını vurgulayan Serhan Çetinsaya, Erciyes’teki kayak imkânının İsviçre ve Avusturya’da bile olmadığını belirtiyor. Bunu da ‘Erciyes’in kayak turizmi tasarımını Avusturyalı uzmanlar yaptı. 2.100-3.400 metre irtifalar arasında, 140 kilometrelik pist nerede var’ diyerek pekiştiriyor. Çetinsaya, otel için Rusya ve Ukrayna pazarlarında çalışma yaptıklarını ve muhtemelen sonraki sezon çok sayıda yabancı turisti misafir edeceklerini belirtiyor. Erciyes’teki açılış toplantısında, Türk turizminin duayen isimlerinden Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Arifoğlu ile sohbet imkânı da buluyoruz. Arifoğlu, Çetinsaya Ailesi’nin 1989’da ‘Best Western President Oteli’nde finans müdürü olarak çalışmaya başladığından beri grubun turizm yatırımlarından sorumlu. Artaş’ın Erciyes’teki yeni otelinde 65 kişilik istihdam sağlandığını belirtiyor ve Radisson ile yakalanan kalite standardının da katkısıyla Artaş’ın, turizm sektöründe kalıcı ve büyük bir otel zinciri kurduğunu vurguluyor. Radisson Blu Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük ise otelin Kayseri’ye 20 dakikalık mesafede, 11 bin metrekarelik günübirlik alana sahip olduğunu dile getiriyor.