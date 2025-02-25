318 yıllık İngiliz devi Türk şirketini satın aldı

Üç asırdan fazla geçmişi olan İngiltere’nin en köklü 10 sanayi şirketinden biri olan Vesuvius, Türkiye’ye geldi. Kasımda DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu satın alma görüşmelerinde onaylar verildi ve İngiliz devi, maden teknolojileri şirketi Piromet’in ana hissedarı oldu.

İngiltere’nin en eski sana­yi şirketlerinden Vesu­vius, Türkiye’ye satın al­mayla girdi. 318 yıllık geçmişi olan sanayi devi, Türkiye’nin en önemli maden teknolojile­ri şirketi Piromet’i satın ala­rak Türkiye’ye girdi. Geçen yıl Kasım ayında Dünya Ga­zetesi’nde yazdığımız haber­de, İngiliz devinin Piromet ile görüştüğünü, satın alma süre­cinin de resmi onaylara kaldı­ğını sizlere duyurmuştuk. İşte o satın alma sürecinde gere­ken resmi onaylar verildi ve Piromet Pirometalurji Mal­zeme Refrakter Makina Sana­yi ve Ticaret AŞ’nin tek kont­rolü Vesuvius Overseas Limi­ted tarafından alındı. Böylece İngiltere’nin en köklü sanayi şirketlerinden Vesuvius, Tür­kiye’ye gelmiş oldu. Öncelikle Vesuvius’un satın aldığı Türk şirketinden bahsetmekte fay­da var.

Dilovası ve Kütahya’da üretim tesisi bulunuyor

2008 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Piromet, Türkiye’de magne­zit cevherlerine ulaşan yerel hammaddelerin entegrasyo­nu ile dünya çapındaki çelik fabrikalarına refrakter mal­zemeler ve ilgili uygulama teknolojileri tedarik ediyor. Dilovası’ndaki IMES Sanayi Kenti’nde bulunan ana mer­kez, 3 bin 500 metrekare ref­rakter üretim kapalı alan, bin 200 metrekare kapalı idari bi­na, 3 bin metrekarelik açık de­polama alanından oluşuyor. Bu tesis, alümina bazlı üretim tesislerini ve mühendislik faaliyetlerini kapsıyor. Ana üretimin gerçekleştiği Kü­tahya’daki fabrika ise 56 bin metrekarelik alana kurulu. Entegre proses odaklı Kütah­ya Fabrikası, kentteki 2’nci Sanayi Bölgesi’nde bulunu­yor. Kütahya’daki ana fabrika, magnezit bazlı üretimini ger­çekleştiriyor.

Gelelim İngiliz Vesuvius’a. Sadece İngiltere’nin değil, dünyanın da en eski sanayi şirketlerinden biri olan Vesu­vius, 1704 yılında Isaac Co­okson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurul­du. 1851’de kurşun üretimi­ne başlayan, 1924 yılında da Lock Lancaster ve W.W. & R. Johnson & Sons ile birleşerek Associated Lead Manufactu­rers’ı kuran şirketin hissele­ri, 1930 yılında Londra Borsa­sı’nda işlem görmeye başladı.

1.9 milyar pound cirosu 11 bin çalışanı var

İngiltere’nin en eski 10’uncu firması olan Vesuvius, Londra Borsası’nın da en eski şirketlerinden biri. 2012 yılında Vesuvius adını alan şirket, Çelik Akış Kontrolü, Döküm Teknolojileri, Gelişmiş Refrakterler ve Değerli Metal İşleme alanlarında dört ana başlıkta faaliyetini sürdürüyor. Dünya genelinde 11 bin 200 çalışanı bulunan şirket, geçen yıl 1.9 milyar sterlinlik ciro yapmıştı. Üç farklı kıtada 40 ülkede faaliyet gösteren şirketin altı üretim tesisi bulunuyor. Amerika kıtası cironun 695 milyon poundunu, EMES Bölgesi 670 milyon poundunu, Asya- Pasifik ise 566 milyon poundunu üstlenmiş durumda.