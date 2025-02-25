318 yıllık İngiliz devi Türk şirketini satın aldı
Üç asırdan fazla geçmişi olan İngiltere’nin en köklü 10 sanayi şirketinden biri olan Vesuvius, Türkiye’ye geldi. Kasımda DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu satın alma görüşmelerinde onaylar verildi ve İngiliz devi, maden teknolojileri şirketi Piromet’in ana hissedarı oldu.
İngiltere’nin en eski sanayi şirketlerinden Vesuvius, Türkiye’ye satın almayla girdi. 318 yıllık geçmişi olan sanayi devi, Türkiye’nin en önemli maden teknolojileri şirketi Piromet’i satın alarak Türkiye’ye girdi. Geçen yıl Kasım ayında Dünya Gazetesi’nde yazdığımız haberde, İngiliz devinin Piromet ile görüştüğünü, satın alma sürecinin de resmi onaylara kaldığını sizlere duyurmuştuk. İşte o satın alma sürecinde gereken resmi onaylar verildi ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolü Vesuvius Overseas Limited tarafından alındı. Böylece İngiltere’nin en köklü sanayi şirketlerinden Vesuvius, Türkiye’ye gelmiş oldu. Öncelikle Vesuvius’un satın aldığı Türk şirketinden bahsetmekte fayda var.
Dilovası ve Kütahya’da üretim tesisi bulunuyor
2008 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Piromet, Türkiye’de magnezit cevherlerine ulaşan yerel hammaddelerin entegrasyonu ile dünya çapındaki çelik fabrikalarına refrakter malzemeler ve ilgili uygulama teknolojileri tedarik ediyor. Dilovası’ndaki IMES Sanayi Kenti’nde bulunan ana merkez, 3 bin 500 metrekare refrakter üretim kapalı alan, bin 200 metrekare kapalı idari bina, 3 bin metrekarelik açık depolama alanından oluşuyor. Bu tesis, alümina bazlı üretim tesislerini ve mühendislik faaliyetlerini kapsıyor. Ana üretimin gerçekleştiği Kütahya’daki fabrika ise 56 bin metrekarelik alana kurulu. Entegre proses odaklı Kütahya Fabrikası, kentteki 2’nci Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. Kütahya’daki ana fabrika, magnezit bazlı üretimini gerçekleştiriyor.
Gelelim İngiliz Vesuvius’a. Sadece İngiltere’nin değil, dünyanın da en eski sanayi şirketlerinden biri olan Vesuvius, 1704 yılında Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kuruldu. 1851’de kurşun üretimine başlayan, 1924 yılında da Lock Lancaster ve W.W. & R. Johnson & Sons ile birleşerek Associated Lead Manufacturers’ı kuran şirketin hisseleri, 1930 yılında Londra Borsası’nda işlem görmeye başladı.
1.9 milyar pound cirosu 11 bin çalışanı var
İngiltere’nin en eski 10’uncu firması olan Vesuvius, Londra Borsası’nın da en eski şirketlerinden biri. 2012 yılında Vesuvius adını alan şirket, Çelik Akış Kontrolü, Döküm Teknolojileri, Gelişmiş Refrakterler ve Değerli Metal İşleme alanlarında dört ana başlıkta faaliyetini sürdürüyor. Dünya genelinde 11 bin 200 çalışanı bulunan şirket, geçen yıl 1.9 milyar sterlinlik ciro yapmıştı. Üç farklı kıtada 40 ülkede faaliyet gösteren şirketin altı üretim tesisi bulunuyor. Amerika kıtası cironun 695 milyon poundunu, EMES Bölgesi 670 milyon poundunu, Asya- Pasifik ise 566 milyon poundunu üstlenmiş durumda.