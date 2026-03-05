32,7 milyon çalışanın 8 milyonu kayıt dışı

Türkiye’de çalışma çağındaki 66 mil­yona dolayında ki­şi içinde istihdamda olan­ların sayısı 2025 sonu iti­barıyla bunun yarısına ulaşmazken, istihdam­dakilerin de 8 milyondan fazlasının sosyal güven­lik sistemine kaydı olma­dan (sigortasız) çalışması Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından önemli boyutta bir gelir kaybı ya­ratıyor.

Sigortasız çalışanların, asgari ücret üzerinden si­gortalı yapılması duru­munda bile Sosyal Güven­lik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılında elde etti­ği toplam prim gelirinin yaklaşık üçte birine denk gelen 1,1 trilyon lira do­layında bir ilave gelir el­de edebileceği görülüyor. Başka deyişle Kurum, ka­yıt dışı istihdam nedeniy­le yıllık bazda bu büyük­lükte bir gelirden mah­rum kalıyor.

Kadınlarda daha yüksek

Türkiye İstatistik Ku­rumu’nun (TÜİK) 2025 yılının son çeyreğine iliş­kin açıkladığı iş gücü ve­rilerine göre istihdamda­ki nüfusun mevsimsellik­ten arındırılmamış sayısı 32 milyon 657 bin kişi. Bunun 21 milyon 901 bi­ni erkek, 10 milyon 753 bi­ni kadın. İstihdamdaki er­kek nüfusun 4 milyon 887 bini, kadınların ise 3 mil­yon 150 bini kadın olmak üzere toplam 8 milyon 37 bin kişi, sigortasız çalışı­yor ya da çalıştırılıyor.

Bu da toplam istihdamdaki nüfusun yüzde 24,6’sını oluşturuyor. Geçen yıl son çeyrekte sigortasız çalı­şanların oranı 2024’ün aynı dönemindeki yüz­de 26,3’lük düzeyine göre 1,7 puan gerilemekle bir­likte hala yüksek düzey­de. Bu verilere göre fiilen çalışan her dört kişiden yaklaşık biri sigortasız. Sigortasız çalışan oranı kadınlarda daha yüksek düzeyde bulunuyor. Son çeyreklere göre kayıt dı­şı çalışanların 2024’te er­keklerde oranı yüzde 23,2 olan oranı 2025’te yüzde 23,3’e, kadınlarda da yüz­de 32,4’ten yüzde 29,3’e geriledi.

Tarımda 10 çalışandan 8’i kayıt dışı

Kayıt dışı çalışanların 3 milyon 545 bini tarım, 4 milyon 492 bini tarım dı­şı sektörlerde çalışıyor. Tarım dışı alanlarda yüz­de 15,9 olan kayıt dışı ça­lışma oranı, tarımda yüzde 80,8’e ulaşıyor.

Toplam sigortasız çalı­şanların 2 milyon 810 bini­ni ücretli ve yevmiyeliler, 3 milyon 48 binini kendi he­sabına çalışanlar, 21 mil­yon 946 binini “ücretsiz aile işçisi” kabul edilen­ler, 233 binini ise işveren­ler oluşturuyor. Toplam­da kayıt dışılık oranının en yüksek olduğu grup yüzde 85,8’le ücretsiz aile işçile­ri. Bu oran kendi hesabına çalışanlarda yüzde 58,4, işverenlerde yüzde 15,6, ücretli ve yevmiyelilerde yüzde 11,9 düzeyinde. Ta­rımsal ya da ticari faaliyet­te bulunan aile işletmesin­de sigorta kaydı olmadan çalışan “ücretsiz aile işçi­leri”nin 1 milyon 555 bi­ni tarımda, 391 bini tarım dışı sektörlerde yer alıyor. Tarımda çalışan ücret­siz aile işçilerinin yüzde 90,6’sı kayıt dışı çalışıyor, diğer sektörlerde de bu oran yüzde 70,7 ile yüksek düzeyde bulunuyor.

Sigortasız her çalışan; yıllık 133,7 bin TL kayıp

Sigortasız çalışanların, 2025 başından geçerli ol­mak üzere brüt 33 bin 30 bin liraya çıkarılan asga­ri ücret üzerinden kayda alındığı varsayımına gö­re yapılan hesaplama bile SGK’nın yüksek düzeyde bir prim gelirinden yok­sun kaldığını gösteriyor.

Sigortalı çalışanların brüt ücreti üzerinden işçi payı olarak yüzde 14 sigor­ta primi ve yüzde 1 oranın­da İşsizlik Sigortası Fonu pirimi kesiliyor. Personel adına işveren payı olarak da ayrıca çalıştıran, brüt ücretin yüzde 16,75’i ka­dar sigorta primi ve yüz­de 2’si kadar işsizlik sigor­tası primi ödüyor. Çalışan adına SGK’ya yapılan ay­lık prim ödemelerinin bu oranlara göre hesaplanan tutarı, çalışanın brüt ücret düzeyine göre değişiyor.

Yasal olarak beyan edi­lebilecek en düşük brüt ücret olarak asgari ücret baz alındığında; yasal tu­tarı üzerinden bordrosu düzenlenen bir çalışana, her ay 4 bin 624,20 TL si­gorta primi ve 330,30 TL işsizlik primi olmak üzere toplam 4 bin 954,50 TL’lik kesinti sonrası net ücre­ti 28 bin 75,50 TL olarak ödeniyor. İşverenin ayrıca kendi payı dolayısıyla si­gorta ve işsizlik fonu ola­rak ödediği toplam 6 bin 184,13 TL ile birlikte bir asgari ücretli çalışan adı­na SGK’ya ödenen aylık toplam tutar 11 bin 138,63 TL ediyor. Her asgari üc­retli başına SGK’ye bir yıl­da ödenen prim tutarı 133 bin 663,56 liraya ulaşıyor.

Toplam teorik prim kaybı 1,1 trilyon

Kayıt dışı çalışanların tamamının sosyal güvenlik kaydı yapılarak adına asgari ücret üzerinden bordro düzenlenip prim ödenmesi durumunda SGK’nın aylık 89,5 milyar ve yıllık 1 trilyon 74,3 milyar liralık bir ilave gelir elde etme imkânı bulunuyor. Başka deyişle fiilen çalışma hayatında olup sosyal güvenlik kaydı bulunmayan bu kişilerin kayıt dışı / sigortasız çalışması nedeniyle Kurum, en az bu tutarda bir gelirden yoksun durumda. Bu tutar, SGK’nın geçen yıl boyunca kayıtlı çalışanlardan elde ettiği 3 trilyon 583,7 milyar liralık prim gelirinin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Kayıt dışı çalışanlar içinde sadece 2,8 milyon kişi ile en büyük grubu oluşturan ücretli ve yevmiyelilerin asgari ücretten sigortalı yapılması durumunda SGK’nın elde edebileceği ilave yıllık prim geliri 375,6 milyar lira.

Kendi adına çalışanlar (BAĞ-KUR/4B) ile işverenlerin de SGK’ya prim öderken hem işçi hem de işveren payı ödemesi gerekiyor. Bu durumda olup kayıt dışı çalışan işveren ve kendi hesabına çalışan 3,3 milyon dolayındaki kişinin kayda girip asgari ücret üzerinden prim ödemesi durumunda Kurum’un elde edebileceği yıllık gelir 438,5 milyarı buluyor.

Ücretsiz aile işçisi konumundaki 2 milyona yakın kişinin sigortalı yapılması durumunda elde edilebilecek yıllık prim geliri ise 260 milyar lira dolayında.