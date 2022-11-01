33 ortak Malatya’ya 200 milyon dolar yatırdık Avrupa’dan ödülü aldık

MALATYA Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, geçen hafta Malatya’da bir toplantı düzenledi, meslektaşlarımıza seslendi:

- Malatya Girişim Grubu olarak ekibimizle şehrimize güzel işler yapmanın, Malatya’nın adını hem Türkiye’de, hem de yurt dışında yükseltmenin gururunu yaşıyoruz.

İşlerini titizlikle yaptıklarını belirtti:

- Hiçbir zaman kolaya kaçmadık. İşimizi bütün dünya bizi izliyormuş hissi ve hassasiyetiyle yaptık, yapıyoruz. Ortaklarımız ve ekibimizle Malatya’ya yakışan işler yapma şuuruyla hareket ediyoruz.

Bu yaklaşımla çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini kaydetti:

- Başarımız aldığımız ödüllerle taçlanıyor. MalatyaPark ile “Yılın AVM Ödülü”nü aldık. 5 yıldızlı otelimiz, 5 adet ödül getirdi. Şimdi de ofislerimiz ve rezidans projemiz ödüle layık görüldü.

Son iki ödülün Avrupa’nın en prestijli projelerinin yarıştığı “European Property Awards”dan geldiğini ifade etti:

- Malatya Park Life, “European Residential Highrise Architecture”kategorisinde, Malatya Park Ofis de “European Commercial Highrise Architecture” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Başdemir, söz konusu ödüllerin belirlenmesi sürecine değindi:

- Bu önemli uluslararası ödüller, kendi platformlarında Avrupa’nın en iyilerine, İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyeleri tarafından seçilen ve 80’den fazla sektör temsilcisinden oluşan bağımsız bir değerlendirme kurulu tarafından veriliyor.

Jüride Avrupa’nın önde gelen sektör temsilcilerinin yer aldığına dikkat çekti:

- Ödül programına katılan çok sayıda projenin değerlendirilmesinde firmaların kalite, hizmet, tasarım, sürdürülebilirliğe bağlılık ve yenilikçilik gibi kriterler esas alınıyor.

“European Property Awards”ın (EPA) sektördeki ağırlığını anlattı:

- EPA, gayrimenkul endüstrisini prestij ve mükemmeliyetle buluşturmak, bu alanda uluslararası standardın oluşmasına öncülük etmek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da 28 yıldır düzenleniyor.

Adnan Başdemir, 27 Ekim 2022 akşamı Londra’da düzenlenen galada ödülü aldı. Galadan fotoğrafları ve duygularını Malatya Girişim Grubu, iş dünyasından yakın dostlarıyla paylaştı.

Başdemir, yazıştığı gruplarda yer alan Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun gibi sektörün önde gelen isimlerine atıfta bulundu:

- Değerli dostlarımız Torunlar ve Sinpaş’ın ödül alması normal. Bizim gibi Anadolu’nun mütevazı şehrinden 33 ortağın kurduğu bir şirketle almamız anlamlı oldu.

15 yıldır sermaye artırmadan projeleri, işleri yürüttüklerini vurguladı:

- 10 milyon dolarla 200 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle 33 ortaklı şirketimizin değeri dolar bazında 10 kat arttı.

Ardından ekledi:

- Çok şükür değerli ortaklarımızla şeffaf ve adaletli bir örnek şirket modeli oluşturduk.

Malatya Girişim Grubu’nun ortakları arasında Rönesans’ın kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak da bulunuyor. Erman Ilıcak’ın Adnan Başdemir’in ısrarlı davetiyle Malatya Girişim Grubu’na katıldığı biliniyor.

İş dünyasında kardeşlerin anlaşamadığı, ailelerin parçalandığı örneklere tanık olurken, 33 ortaklı Malatya Girişim Grubu’nun başarıyla yoluna devam etmesi çok daha büyük anlam taşıyor…

New York’taki liman ihalesinde ikinci tura kaldı

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Eş Başkanlığını yürüttüğü American Turkish Society’nin (ATS) Türk girişimcilerin ödüllendirildiği gala gecesinde Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım’la karşılaştım.

Yıldırım, heyecanlıydı:

- New York’ta liman ihalesine giriyoruz. Yarın limanlarla ilgili bize sunum yapılacak.

Şanslarını merak ettim, anlattı:

- Biz söz konusu iki limanı almayı çok istiyoruz. Ancak, sonuçta bir ihale söz konusu. İhalede kim öne çıkar şu anda kestirmek zor.

2 gün sonra Robert Yüksel Yıldırım’a sunumun nasıl geçtiğini sordum, yanıtladı:

- İlgilendiğimiz limanın adı “GCT USA” (Global Container Terminal). 2 tane terminali var. Birisi New York Terminali, diğeri New Jersey’deki “Bayonne Terminali”. İkinci tura 10’a yakın firma kaldı. Birisi de biziz.

İhaleyi kazanma konusunda umutlu olduklarını kaydetti:

- Nihai teklifler 1 Aralık’ta verilecek. İşin en zor yanı ABD Senatosu’nda CFIUS için onaylanıp geçmek.

Ardından 2025 hedefini paylaştı:

- Yılport Holding olarak şu anda dünyanın 12’nci büyük liman işletmecisiyiz. 9 ülkede 21 liman ve terminalde operasyon yönetiyoruz. Hedefimiz 2025’te dünyada ilk 10’a girmek. Bu strateji doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Robert Yüksel Yıldırım’a işlerin temposunu sordum, paylaştı:

- Bu yıl madencilik, limanlar dahil, tüm Yıldırım Şirketler Grubu olarak 1 milyar dolarlık ciroya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz.

Yılport Holding, 2004 yılında STFA’dan Sedef Limanı’nı alıp, 2005 yılında sektöre girdi. Dünyada işlettiği liman ve terminaller şöyle:

Türkiye: Gebze, Solventaş, Gemport, Rotaport

Gebze, Solventaş, Gemport, Rotaport İskandinavya: Oslo (Norveç), Gavle, Stockholm Nord (İsveç)

Oslo (Norveç), Gavle, Stockholm Nord (İsveç) İberya: Liscont, Figuerra da Foz, Sotagus, Leixoes, Aveiro, Stubal, Tersado (Portekiz), Huelva, Ferrol (İspanya)

Liscont, Figuerra da Foz, Sotagus, Leixoes, Aveiro, Stubal, Tersado (Portekiz), Huelva, Ferrol (İspanya) Latin Amerika: Puerto Bolivar (Ekvador), Puerto Quetzal (Guatemala)

Puerto Bolivar (Ekvador), Puerto Quetzal (Guatemala) Akdeniz:Marsaxlokk (Malta), Taranto (İtalya)

2005 yılında sektöre giren Yılport, 17 yılda dünyada 12’nci sıraya yükselmeyi başardı. New York başta olmak üzere dünyada başka limanları da işletmeye soyunması, 2025’teki “dünyada ilk 10”a girme hedefinin çok da uzağında olmadığını gösteriyor.