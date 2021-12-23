3600 ek gösterge yeni bir adaletsizlik mi?

Vecdi YANBAZ

Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı

Uzun bir süredir seçim süreçlerinde vaat edilen, ana başlıklardan biri olan ancak bir türlü uygulanamayan 3600 ek gösterge meselesi maalesef yine sıcak gündem maddesi olarak neredeyse her gün haberlere konu olmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Tartışma yanlış yerden başlayınca maalesef süreci de yanlış devam ediyor.

Peki, nedir 3600 ek gösterge ve neden uygulanmıyor?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan memurların maaş kalemidir.

3600 ek gösterge tartışmasında neredeyse hiç gündem olmayan ve konuşulmayan konu ise bu 3600 ek göstergenin tek başına değil, bütün halindeki bir tablo/cetvel içerisinde yer alan bir rakam olması. Yani 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu hizmeti üreten kamu emekçileri mezun oldukları okul ve unvanlarına göre ek göstergeleri belirlenir. Kamuoyunda konuşulan 4 unvan merkezli tartışmanın bu konun ne kadar anlamsız ve temelsiz bir zeminde yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Yani cetvel içerisinde sadece 4 unvanda özel bir değişim yapmak tüm tabloyu alt üst edecektir. Bunun için kanunun metni bir türlü düzgün bir şekilde ortaya konamıyor ve açıklanmıyor. Oysaki tablonun tamamının elden geçirilmesi, tüm unvanların yeniden değerlendirilmesi çok daha makul ve mantıklı olacaktır. Ancak buradan şu anlam çıkarılmamalıdır; 3600 ek göstergeden daha yüksek göstergeli unvanları daha fazla artırmak zengine zekât vermeye benzeyecektir. Bu konuya da ayrıca dikkat edilmelidir.

Emeklinin geçim sıkıntısı

Ülkemizde emekli maaşı düşük ve geçim sıkıntısı çeken sadece bu dört unvandaki memurlar değildir. Bugün 3600 ek gösterge altındaki bir dereceden emekli olan tüm memurlarımız çok ciddi geçim sıkıntısı içerisindedirler. Özellikle yardımcı hizmetler sınıfında yer alanların hiç ek göstergeleri bulunmuyor ama ne yazık ki gündeme dahi getirilmiyor.

İlçe müdürü, merkez müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı, defterdarlık uzmanı, SGK denetmenleri, ürün denetmenleri, mütercim tercümanlar (tamamını sayamayacağım) gibi birçok kariyer unvanın ek göstergeleri 2200 olup, çalışırken aldıkları maaşlar emekli olduklarında emekli maaşlarına yansımamaktadır. Bu da bu unvanlarda çalışanların emekli olamama gibi bir süreci yaşamalarına sebep olmaktadır.

İl müdürleri arasında da ek gösterge adaletsizliği maalesef hiç gündeme dahi getirilmiyor. Bir kurumda 3600 iken diğer bir kurumda 3000 olarak uygulanmaktadır. Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlerinin durumu ise çok daha vahim bir durumdadır. Nüfus Vatandaşlık İl Müdürleri atamasını yaptığı ilçe nüfus müdürleriyle aynı hatta bazen daha az maaş alan İl Müdürleri olarak kamudaki adaletsizliği en üst seviyede yaşayan idarecilerimizdendir.

Sonuç olarak 3600 ek gösterge 4 unvana verilerek çözülemez. Yardımcı hizmetliden, il müdürlerine kadar tüm unvanlar yeniden elden geçirilmelidir. Bir düzenleme yapılacaksa tüm memurları kapsayan adaletli bir sistem kurulmalıdır. Velhasıl, 3600 yeni bir adaletsizliğin sebebi olmamalıdır.