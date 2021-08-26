“3600 ek göstergeyi geciktirmeden yasalaştıracağız”

Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarında alacakları zamlar belli olurken, 3600 ek gösterge konusunda da çalışma yapılması kararı alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 3600 ek göstergenin parti programlarında da olduğunu belirterek, “Bu konu sözümüzün geçerliliğini koruduğu özel bir konu. Şimdiye kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir mesele kalmadı. Uzlaşılan toplu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Meclis’in açılmasından sonra tüm teknik detayları ile, sendikalar, Bakanlık ve vekillerimiz ile bir araya gelerek bir teklif haline getirmeyi, bu teklifin de gecikmeden yasalaşmasını ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin her türlü polemiğe ve ufak hesaba rağmen büyüyen bir ülke olduğunu belirten Turan, Afganistan’daki krizden dolayı yaşanan göç sorunun konjonktürel olduğunu söyledi.

Türkiye’nin özel bir bölge olduğunu ve göç yolu üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Turan, “Türkiye, Avrupa’nın Asya’nın, Orta Doğu’nun tam merkezinde. Biz sınırlarımızı kollasak da korusak da bazı sıkıntılarımız var tabii ki, farkındayız. Asla huzursuzluğa, olağanüstü bir probleme izin vermeyeceğiz” dedi. 2019 yılında yaklaşık 500 bin, geçen yıl 122 bin göçmenin geri gönderildiğini belirten Turan, “Son yıllarda 20 geri gönderme merkezi kuruldu. Avrupa’nın toplamında 21 tane var. Ama buradan yola çıkarak bazı siyasilerin, ‘Türkiye, ABD ve İngiltere ile anlaştı’ deyip bir haber sitesi kaynaklı haberi kendi siyasetlerine alet etmelerini de şaşkınlıkla karşılıyoruz” diye konuştu.

“Bunun adı zam değil”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, işçi ve memur maaşlarının gerektiği gibi artırılamadığını belirterek, “Zam demek çalışan bir insanın geçimini daha rahat karşılayacağı bir artış demektir. Bundan dolayı da her zaman enflasyon dikkate alınarak zam rakamları ortaya konulur. Eğer bir memlekette enflasyon yüzde 30-40 ise siz de çalışan insana yüzde 29 zam yaptıysanız bunun adına zam denmez. Çünkü geçimini bir önceki seneden daha zayıf noktada karşılayacak bir artış almıştır. Enflasyon yüzde 30 iken siz eğer çalışana yüzde 35 yani enflasyonun üzerinde yüzde 5'lik bir artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun bir durumda. Sayın Bakan’ın 'En yüksek rakamları verdik' demesini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.