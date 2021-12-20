365 gün önce...

Önce şu tabloya bir göz atın, sonraki paragrafta yine buluşalım…

21 Aralık 2020’de Euro/TL kuru 9,35 idi. Bugün 18,50

21 Aralık 2020’de enflasyon yüzde 14 idi. Bugün yüzde 21,31

Ve 21 Aralık 2020’de TCMB’nin politika faizi yüzde 15’ti, bugün yüzde 14.

Politika faizi geçen senenin sadece 1 puan altında olduğu halde, kur ve enflasyonda ciddi bozulma var. 2020’nin bu günlerinde yüzde 15 olan politika faizi bu yılın başında yüzde 19’a çıkarılmış ve kısa vadeli pek çok gösterge iyileşmeye, ekonomiye olan güven yeniden güçlenmeye başlamıştı. Politika faizinin enflasyonun altına indirilmesi ve bozuk bir iletişim stratejisi ile elimizde yukarıda gördüğünüz sonuçlar var. Bu tablo,

zamansız faiz indiriminin

negatif reel faizin

enflasyon ile mücadele edeceğiz deyip etmemenin bir sonucudur. Bu gelişmelerin reel veriler üzerindeki etkilerinden birini bu sabah açıklanacak olan aralık ayı tüketici güven endeksinde göreceğiz. Kasım’da 71,1’e gerileyen endeks, şimdiye kadarki en düşük değerine inmişti. Aralık verisinde tüm alt göstergelerde ve tüketici güveninde gerilemenin devam ettiğini görmek şaşırtıcı bir sonuç olmaz.

Haftanın ikinci önemli verisi cuma sabahı açıklanacak kasım ayı turizm istatistikleri. TL değer kaybettikçe, çekiciliği artan Türkiye pazarı özellikle sınır komşularımızdan alışveriş amaçlı gelen ziyaretçilerin artmasına neden oldu. Bunu zaman zaman medyadan sizler de takip ediyorsunuz. Pandemi sonrası normalleşmeye bir de fiyat avantajının eklenmesi önümüzdeki dönemde de ziyaretçi sayısı açısından güzel veriler görmemizi sağlayacak. Bu, kurlardaki sıçramanın pek çok olumsuz sonucunun yanında sayılabilecek ender faydalardan biri.

Dışarıda neredeyse tüm ülkelerden sıkılaşma adımları fiilen atılmaya başladı. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisi için sadece içerideki bozulma nedeniyle değil, aynı zamanda dışarıdaki parasal sıkılaşma nedeniyle de zor olacak.