38 yıllık PKK terörünü dünyaya anlatmalıyız..

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırı, PKK’nın 38 yıllık terör saldırılarını tüm dünyaya anlatmamıza zemin hazırladı. Terör sadece bizim ülkemize değil tüm insanlığa zarar veriyor.

PKK, 1984’te Eruh katliamından bu yana ülkemizde bine yakın eylem gerçekleştirdi. Bilim adamlarının ve kamu yönetiminin açıkladığı sonuçlara göre, bu eylemlerde 35 bin 376 vatandaşımızı teröre kurban verdik. Terörün maliyeti de resmi açıklamalar ve bilim insanlarına göre 350 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle ülkemizin terörden kaynaklanan bilançosunu dünyaya anlatmamız gerekir.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı da bunun için önemli fırsattır. Şimdi terörü anlatacağımız ülkeler için gruplar kurarak harekete geçmeliyiz. Ülkemizde 38 yıllık dönemde terörün ekonomik zararını, insan kaybımızı anlatmak için dünyanın çeşitli merkezlerinde toplantılar yapmalıyız. Dünyaya, Türkiye de yaşanan terörün bilançosunu örnekleriyle, fotoğraflarla, videolarla toplantılarla çok yönlü olarak belgeleyen anlatımlar yapılmalı.

Teröre destek veren ülkeler başta olmak üzere, ülkemizde terörün yarattığı vahşeti ayrıntılarıyla ortaya koymalıyız. Terörü desteklediklerine inandığımız ülkelerin bu desteklerini de anlatmalıyız.

Amerika’dan İsrail’e, Rusya’dan Yunanistan’a Avrupa başkentlerine bir terör anlatım seferberliği işine girmeliyiz. Terörün sadece bize değil bütün dünyaya, insanlığa zararlı olduğunu belgeleyerek ortak çözüm önerilerinde bulunmalıyız.

PKK seçim döneminde terör saldırılarını artıracağını açıklamıştı. Bunun ardından İstiklal Caddesi’ndeki kanlı saldırı gerçekleşti. Ülkemize dönük PKK terörünü anlatmamız için yeterli bilgi, belge, görsel malzeme, mevcut anlatımda kullanılmalı.

Terörün ülkemize verdiği zararların önüne geçmek için buna ihtiyaç var. Şimdi bu sorunun çözümü üzerine terörün dünyaya anlatımı ve terörün birlikte lanetlenmesi yararlı olacaktır. Terör sadece bizim ülkemize değil tüm insanlığa zarar veriyor. Bu açıklıkla ortaya konulmalıdır.

GÜNÜN SÖZÜ:

Enerji ve gıda fiyatları artışlarıyla İngiltere’de enflasyon yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.