3’üncü büyük tarım alanına sahip Ankara’nın, enflasyona katkısı(!)…

Bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını göreceğiz… Enerji, navlun, hammadde maliyetlerin­de yükseliş de olsa; yine, hak etmediğimiz bir enflasyon oranıyla yüzleşeceğiz…

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Neden hak etmediğimiz?

Örneğin Başkent Ankara…

Ekilebilir arazi genişliği dikkate alın­dığında:

Şanlıurfa ve Konya›dan sonra üçüncü sırada…

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Ve…

Tiftik keçisi başta olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliği potansiyeli olarak dünya sıralamasında…

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Ama…

Ankara’da ki yerel kasaplarda dahi, etin kilogram fiyatı ortalaması, son zamlarla, 20 doları aşmakta…

(Dünyada, kilogramını 3-4 dolar maliyet­le üreten işletme örnekleri var…)

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12-13 milyon dekarlık ekilebilir arazi­ye sahip olmak:

Başta buğday olmak üzere mevcut koşul­larda “yüksek verimle” üretilebilen arpa, yulaf, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği ve yem bitkilerinde (yonca, fiğ) üretimin, 8-10 kat artırılabileceği anlamı da taşıyor…

Nohut, mercimek, kuru fasulye, elma, vişne, kiraz, üzüm gibi değerli tarım ürün­lerinde de, üretimi aynı oranlarda artırma potansiyeli anlamına da geliyor…

Ama???...

VELHASIL

Ankara:

21 üniversitede, 400 bine yakın üniversi­te öğrencisi…

Dünyanın neresinde olursa olsun:

Bu sayıda üniversite ve öğrenci­sine sahip kentler, sanayinin/tarı­mın/teknolojinin geliştiği, “üretim merkezi” kentler olarak nitelendirildi/ nitelendiriliyor…

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Ankara mı?

“Memur/öğrenci şehri”, “tüketimin merkezi” vasfını korumayı başardı!!!

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Ankara, sadece bir örnek…

Meyve ve sebze üretimi için, ekilebilir alanın, yalnızca yüzde 5’lik kısmını (onun da tam verimle değil) kullanma tercihimiz de;

Taşıma maliyeti bahanesiyle, kaba yemi çürümeye bırakma tercihimiz de;

Tarımsal sanayinin gelişememesi, yüz­lerce “dünya markası” yaratılabilecekken birkaç markayla sınırlı kalma tercihimiz de;

Onlarca benzer tercih ve önceliklendiremediklerimiz de;

Bugün, “Düşük çıktı!” diye sevinece­ğimiz, ama dünya ülkelerine göre “çok çok yüksek” olan enflasyon oranlarının nedenini, açık bir şekilde ortaya koyu­yor…