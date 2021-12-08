4 bin 700 personelde sendikalı sayısı 500’e indi ‘sendika bitsin’ demedim

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2015 yılında satın aldıkları Sasa’da yönetimi devraldıktan 1-1.5 ay sonra çalışanların listesini istedi:

- Kadrolu 1100 kişi çalışıyor. Ayrıca lojistik, temizlik gibi hizmetler için taşeronla anlaşmamız var. Onların kadrosunda da 180 kişi çalışıyor.

Taşeronla çalışmanın gerekçesini sordu, Sasa’nın o günlerdeki yöneticileri yanıtladı:

- Söz konusu hizmetleri daha düşük maliyetle bu şekilde alabiliyoruz.

Erdemoğlu sordu:

- Taşeron şirkete bağlı olsalar da o 180 kişi Sasa’nın asıl kadrosundakilerle aynı yemekhanede yemek yiyor değil mi?

Yanıt belliydi:

- Evet…

Hemen talimatı verdi:

- Taşeron uygulamasını bitirin. O 180 kişiyi Sasa kadrosuna geçirin. Maaşlarını da benzeri işleri yapanlarla eşitleyin.

İbrahim Erdemoğlu, şirkete bir sonraki gidişinde Sasa’da iki ayrı sendikanın örgütlü olduğunu öğrendi:

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş

DİSK’e bağlı Tekstil-İş

Sendikalardan birine bağlı işçilerin, diğerlerinden daha fazla ücret aldıklarını görünce şaşırdı:

- Aynı çatı altında böyle ücret farkı olur mu?

Yöneticiler savunmaya geçti:

- Sendikalarla yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrası süreç böyle gelişti.

Erdemoğlu, yine talimatı verdi:

- Düşük ücret alan arkadaşlarımıza eksiklerini giderecek kadar kâr payı dağıtacağız. Ödemeleri de iki dini bayramda yapacağız. Aynı işi yaptığı halde sendika farkı nedeniyle düşük ücret alanları diğerleri ile eşitleyeceğiz.

Erdemoğlu, Sasa’ya üçüncü gidişinde yine sendikasına göre haftalık izin süresinin de farklı olduğunu farketti:

Bir grup mavi yakalı 6 gün çalışıp 2 gün izin yapıyor.

Diğer grup 6 gün çalışıp 1 gün izin yapıyor.

Yönetim ekibine talimat verdi:

- Haftasonu izniyle ilgili eşitsizliği de hemen gidermenin yolunu bulalım.

İbrahim Erdemoğlu, gazetemizi ziyareti sırasında çalışanların durumuyla ilgili bu ilginç detayları anlatınca son durumu sordum:

- Şu anda Sasa’da örgütlü sendika var mı?

Yanıtladı:

- Sasa’da şu anda toplam 4 bin 700 kişi çalışıyor. Aralarından 500’ü Petrol-İş üyesi.

Sendikalı işçi sayısının azalmasının nasıl gerçekleştiğini merak ettim, anlattı:

- Biz herhangi bir baskı uygulamadık. Çalışan arkadaşlarımız zamanla kendileri sendikalarından ayrılmayı seçti.

Soruyu sürdürdüm:

- Sendikalı sayısı böylesine azalmışken, “Yoklama isteyelim, sendikayı tümüyle göndermenin yolunu bulalım” gibi bir plan yapmayı düşündünüz mü?

Şu yanıtı verdi:

- Dediğim gibi sendikadan kendiliğinden ayrılanlar oldu. Ben, özel olarak sendikayı Sasa’dan göndermeyi hiç düşünmedim.

Erdemoğlu Grubu’nda toplam 15 bin kişinin çalıştığını bildirip, şu noktanın altını çizdi:

- Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli problemi gelir dağılımı adaletsizliği…

2016 yılında Merinos Halı’da çalışan 800 işçiyi ev sahibi yapan Erdemoğlu, tüm grupta mavi yakalılara kâr payı dağıtımını kurumsallaştırmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor…

İşverenlerin özellikle kriz dönemlerinde gelir dağılım adaletsizliği konusuna daha fazla kafa yorması önem taşıyor…

Hadımköy-İzmir gidiş-dönüş 3 bin 300 lira yol parası var

NETLOG Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Şahap Çak, yurt için navlun bedelleriyle ilgili sohbet ederken örnekler ortaya koydu:

Hadımköy-İzmir arasında otoyol ve köprü bedeli TIR’larda 1650 lirayı buluyor.

İzmir-Hadımköy, yani dönüşte de 1650 lira ödeniyor.

Kısaca bu güzergahta TIR’lar gidiş-dönüş toplam 3 bin 300 lira otoyol-köprü parası ödüyor.

Bu yolculukta 420 litre mazot gidiyor. Bu da 4 bin 200 lira ediyor.

Yani, Hadımköy-İzmir gidiş-dönüş yol, köprü ve mazot bedeli 7 bin 500 liraya ulaşıyor.

Buna rağmen, piyasada bu güzergahta 6 bin 500-7 bin lira fiyat vermeye kalkan lojistik şirketlerine rastlanıyor.

Ardından sordu:

- Yolculuk maliyetiyle ilgili hesap ortada. Hal böyle iken maliyetin altında navlun bedeliyle taşıma yapmaya kalkmak olacak iş mi?

2022 için ortalama şoför maliyetini 15 bin lira planladık, tutar mı acaba

NETLOG Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Çak, sektörde şoför sıkıntısı yaşandığını belirtti:

- Ne şoför, ne de depo işçisi bulamıyoruz. Netlog Lojistik olarak bizim şu anda 95 şoföre ihtiyacımız var.

Şoförlerin aylık gelirini sordum, yanıtladı:

- Sadece yurtiçi çalışan şoför arkadaşların cebine net 7 bin 500-8 bin 500 lira girebiliyor. Yurtdışı çalışanlarda rakam 18-23 bin liraya ulaşıyor.

Sektördeki geleneğe işaret etti:

- Eskiden şoförlük mesleği babadan oğula geçerdi. Şimdi babalar çocuklarının şoför olmasını istemiyor.

Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Şahap Çak, 2022 bütçesinden örnek verdi:

- 2022 yılının bütçesini hazırlıyoruz. Ortalama şoför başına maliyetimizi brüt ücretleri dikkate alarak 15 bin lira olarak belirledik. Bu gidişle hesabımız ne kadar tutar, bilemiyorum.

Gökalp Çak, eleman sıkıntısıyla ilgili bir noktaya daha dikkati çekti:

- Eleman sıkıntısı sadece şoför tarafında değil, IT’de de var. IT birimimizde çalışacak eleman bulmakta oldukça zorlanıyoruz.