4 Faydalı Marka Öyküsü : Nestlé Purina, Getir, Divan, PepsiCo 

Çoğu zaman aklımıza getirmesek de bir gerçek var: gezegenimizdeki tek canlı türü biz insanlar değiliz. Ancak, dünyanın efendisi gibi davranmayı, doğanın dengesini bozmayı, diğer canlıların yaşam alanlarını hoyratça yok etmeyi doğal bir hak olarak görüyoruz. Bu yanılgıya son vermeliyiz. Hayvanlara, ağaçlara, verimli topraklara ve su kaynaklarına sahip çıkmak zorundayız. Toplumdaki eşitsizliklerin farkına varmalı, eğitim ve imkanına sahip olmayan gençlere destek vererek onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız.

Sorunların çözümü konusunda özel sektöre büyük bir sorumluluk düşüyor. Şirketlerin iş yapma biçimlerini gözden geçirmeleri ve tek ortak paydaş olan doğaya ve içindeki canlılara sahip çıkması gerekiyor. Bu bağlamda, Divan, Nestlé Purina, Getir ve Pepsico’nun gerçekleştirdiği dört kampanya benzeri çalışmaların artması ve yıl boyunca kapsamları genişletilerek hayatın her alanına yayılması dileğiyle projeleri kısaca özetlemeyi diliyorum.

1. Ne#SenDePatile ile Sokak hayvanlarına 24 Ton Mama Bağışı

Hayvanların yaşamına dikkat çekmek, hayvanları korumak ve onların da sahip olduğu haklara yönelik farkındalık yaratmak için her yıl 4 Ekim’de Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor. Nestlé Purina PetCare’in yedi yıldır Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yürüttüğü #SenDePatile kampanyasına binlerce hayvansever katılıyor. Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol’un verdiği bilgiye göre, 2015 yılından bu yana devam eden kampanya kapsamında binlerce hayvansever projeye dahil oldu. Sokaklardaki ve barınma merkezlerindeki on binlerce hayvana 124 ton mama bağışında bulunuldu.

Bu yılki #SenDePatile projesi kapsamındaysa, 24 ton mama sokak hayvanlarına bağışlandı. Müzisyen Samet Çiçek iş birliği ile hayata geçen çalışmada, sanatçının en sevilen parçası #SenDePatile kampanyasına uyarlandı. Takipçiler, bu müzik eşliğinde evcil dostları ve sokak hayvanlarıyla “Instagram reels” videosu çekerek patili dostların sahnede olduğu içerikler üretti. Üretilen videoların paylaşımları için Purina yapacağı 12 ton mama bağışına ek 12 ton daha mama bağışında bulundu.

2. Getir’den 150 ton mama kampanyası

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bir başka faydalı kampanya Getir’den geldi. Kurulduğu 2015 yılından bu yana 8 yıldır, hiç ara vermeden sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan kuruluş Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ile bu yıl da mama toplama girişimine devam etti. Getir “Patiye El Ver” çağrısıyla kullanıcılarının desteğiyle 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplamak için yola çıktı. Mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki barınak, sokak ve ormanlardaki hayvanlara ulaştırılıyor.

Önceki yıllarda Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı’dan verilen siparişlerin mama desteğine dönüştüğü projeye, bu sene Getir’in yeni hizmetleri GetirAraç ve GetirBiTaksi de destek veriyor.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek’in verdiği bilgiye göre, kuruluş geçtiğimiz yıl İzmir’den Van’a, Ankara’dan Kars’a, Amasya’dan Diyarbakır’a toplam 52 ile mama göndermiş. Proje tamamlandığında Getir bugüne kadar sokak hayvanlarına ı 420 ton mama ulaştırmış olacak.

3. Divan Grubu’ndan tohum topu kampanyasıyla yeşile katkı

Divan Grubu, Dünya Turizm Günü’ne özel olarak ecording ile partnerliği çerçevesinde, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan toplam 17 Divan otelinde konaklayan misafirleri ve iş ortakları adına ecoDrone’larla doğaya tohum topu atışı yaptı. Daha yaşanabilir bir dünya için hem ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına hem de eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunan kampanyasının detaylarına https://www.divan.com.tr/firsatlar/divandan-dogaya-tohumdan-agaca adresinden ulaşılabilir.

4. PepsiCo’nun Bilim Kızları projesi

2022 şubat ayında başlayan PepsiCo Bilim Kızları Akademisi, kadınların STEM alanında daha fazla yer almasını hedefliyor. PepsiCo Vakfı desteği ile gerçekleştirilen PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesinde Türkiye’nin dört yanından farklı üniversitelerde STEM alanında eğitim alan 200 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinden burs veriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlamak için yapılan proje çerçevesinde öğrenciler maddi desteğin yanı sıra akademik ve kişisel gelişimleri kapsamında çeşitli eğitimler alıyor.