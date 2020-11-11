4 ülkede nükleer tıp zinciri kurdu, şimdi gözünü ABD'ye dikti!

80’lerde özel hastane girişimciliğini başlatan isimlerden Dr. Şükrü Bozluoğlu, MNT ve Neolife markalarıyla Doğu Avrupa ve Türkiye’de 100’ün üzerinde tıp merkezine ulaştı. Bozlu Holding’in patronu, “Amerika’da radyoaktif kaynak üretimi için görüşme yapıyorum. Amacım halka açılmak” dedi.

Bozlu Holding, Türkiye’nin sağlık sektöründe sessiz ve derinden büyüyen gruplarından. 100 milyon doları aşan yıllık cirosu ve 1.000’in üzerinde çalışanıyla özellikle nükleer tıp ve onkoloji alanında önemli yatırımlara imza atıyor. Cironun yüzde 40’ını yurtdışı faaliyetlerden elde eden şirketin hedefinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak var. 15 yılda 100 milyon dolarlık yatırıma imza atan Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluoğlu ise uzmanlığı nükleer tıp olan bir hekim. “İnsan hangi okulu okursa okusun içindeki girişimci rahat durmuyor” diyen Bozluoğlu, 80’lerde küçük sağlık yatırımlarıyla başlayan girişimcilik yolculuğunu DÜNYA’ya anlattı.

Kanser taramalarında ithal bağımlılığını gördü

Samsunlu manifaturacı bir ailenin oğlu olarak, mühendislik okuyup kendi işini kurma hayaliyle üniversite sınavına giren Şükrü Bozluoğlu, annesinin ısrarıyla ilk tercihine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni yazınca kendini hastane koridorlarında bulmuş. “Bir yıl okur sonra bırakırım” diye başladığı fakülteye gittikçe ısındığını ve nükleer tıp alanında uzmanlaşmayı seçtiğini söyleyen Bozluoğlu, hekimlik yaptığı dönemde özellikle pet taramalarında kullanılan ilaç ve cihazların yurtdışından geldiğini görünce içindeki girişimcinin açığa çıktığını belirtiyor. “Bir kanser hastasına ilaç gelmediği için tedaviye başlayamadığımızı söylemek bana acı veriyordu. Hemen Avrupa’da bu tesisleri araştırdım. Birçoğunu gidip gördüm. Bunları biz neden üretmeyelim diye düşündüm” diyen Şükrü Bozluoğlu, 1990’da MNT Sağlık Hizmetleri adında ilk şirketini kurarak Türkiye’nin ilk nükleer tıp yatırımcıları arasına katılmış. MNT, Türkiye’de 26 ilde 50 nükleer tıp, 10 radyasyon onkolojisi ve 3 onkoloji merkezi ile hizmet veren bir şirket. Bunun yanında Doğu Avrupa’da üç ülkede nükleer tıp merkezlerini işleten toplamda 100 merkezlik bir zincire de dönüşmüş durumda. 1999’da Gebze’de kurulan Monrol ise Türkiye’nin ilk pet tarama ürünlerini geliştirip piyasaya veren şirket olarak anılıyor. Bozluoğlu, “Ürettiğimiz ilk ilacı International Hospital aldı. Şirket kısa sürede yurt dışına açıldı. Romanya, Bulgaristan, Dubai, Kuveyt ve Mısır’da faaliyetleri olan bu şirketi 2008’de Eczacıbaşı’na sattım. Halen burada ortaklığım var” diyor Bozluoğlu.

ABD’de radyoaktif kaynak üretecek

Bozlu Holding, sağlığın mühendislik tarafında da yatırım yapan bir grup. Epsilon-NDT adındaki şirket ile endüstriyel gama radyoaktif projektörlerinde yer alan sarf malzemelerini üretiyorlar. Şirket, Türkiye’de özel sektöre ait radyoaktif kaynak aktarımı, değişimi ve cihazların bakımı konusunda TAEK lisanslı tek kuruluş. Epsilon ile pet cihazlarının radyoaktif kaynaklarını üreterek cari açığın azalmasına ciddi bir katkı sağladıklarını anlatan Bozluoğlu, yıllar önce Amerika’da bir fabrika satın alarak üretim yaptıklarını, 2019’da çok büyük ABD’li gruba sattıklarını söylüyor. Bozluoğlu, “Epsilon bugün savunma sanayi ve enerji sektörlerine de üretim yapıyor. Gördük ki biz bu teknolojiyi ABD gibi bir ülkede yapabiliyoruz. Şu anda ABD’de yeni bir satın alma için görüşmelerimiz sürüyor. Amerika pazarına bulaşmadan evrensel bir iş yapmış olmuyorsunuz. Küçük bir yapıyı satın alıp büyütme hedefindeyiz” sözleriyle yeni planları hakkında bilgi veriyor.

“Yılda 10 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz”

Bozlu Holding çatısı altında MNT ve Epsilon-NDT’nin dışında şirketler de var. Bunlardan biri de Neolife. Özellikle onkoloji alanında hizmet veren Neolife, Bozlu Holding’in yeni yatırımlarla büyüdüğü bir marka. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa’ya da odaklanmış durumdalar. Şükrü Bozluoğlu, pandemiden önce birçok görüşmeyi aynı anda yürüttüklerini ancak salgınla birlikte frene bastıklarını belirtiyor. Neolife’ın şimdilerde hedef pazarları Romanya ve Ukrayna. Ukrayna’da bir sağlık zinciri kurma çalışmaları yürüttüklerini anlatan Bozluoğlu, Romanya’da da radyoloji kliniği açacaklarını söylüyor.



Deutsche Bahn’a vagon üretiyor



Bozlu Holding’in sağlık dışında faaliyetlerinden biri de vagon üretimi. Güneş enerjisi işine girmek isterken kendilerini vagon işinde bulduklarını belirten Dr. Şükrü Bozluoğlu, Epsilon-NDT şirketinin Eskişehir’deki fabrikasında üretim yaptıklarını anlatıyor. Fransız ve Alman demiryolu şirketlerine vagon üretimi yaptıklarını belirten Şükrü Bozluoğlu, “TCDD’ye nadiren ürün veriyoruz. İyi bir ekip kurduk, kendi modellerimizi piyasaya veriyoruz. Şu anda 2021’e kadar siparişler dolu. Bunun için 10 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptık” diyor. Eskişehir’deki fabrikanın yanında ayrıca 40-50 dönümlük bir arazi aldıklarını da aktaran Bozluoğlu, buradaki planı ise şöyle anlatıyor: “Burada hızlı tren test alanı kuracağız. Hızlı trenlerin test alanlarına ihtiyaç var. Türkiye’de böyle bir alan yok. Avrupa’da da bir adet var. Hedefimiz bölgenin hızlı tren test merkezi olmak ancak pandemi nedeniyle bu projeyi de yavaşlattık.”



“Hedefimde halka açılmak var”



“Bugüne kadar hastaneden turizme kadar birçok alanda şirket kurdum, satın aldım, sattım ama hiçbir şirketime aşık olmadım. Şirketiyle aşk yaşayan patronlar asosyal insanlardır” diyen Şükrü Bozluoğlu’nun yakın gelecekteki hedeflerinden biri de halka açılmak. Bozluoğlu, bütün şirketlerinde katma değerli üretim yaptıklarını ve güvenilir markalara sahip olduklarını belirterek, “Beklettiğimiz büyük yatırımlar var. IPO’yu da denemek istiyorum. Bir kızım ve oğlum var. Bu şirketin 100 yıl sahibi olayım diye bir hayalim yok. Şirketler yaşasın yeter” diyor.