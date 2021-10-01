“4 yanlış, 1 doğruyu götürür” ile büyüyen nesil…

Üniversiteye ve liselere giriş için yapılan test sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor…

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1 yanlış 4 doğruyu götürseydi…

Veya…

4 doğru 1 doğru daha getirseydi ne olurdu?

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Bir yanlışın binlerce doğruyu götürebildiği, ekonomik ve sosyal dünya sisteminde;

bir, iki nesli “ne olursa olsun” doğruyu yapmaya odaklayabilirdi…

Bir, iki neslin, “Birçok yanlış yapabilirim!” diyerek, yanlışı küçümsemesi önlenebilirdi…

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(Kaldı ki, çalışma dünyasının temelden bağlı olduğu yetenek, sorgulama, geliştirebilme gibi olgular, test sorusuyla ölçülebilir mi?

Test sınavları ile seçmenin “külliyen yanlış olması” ayrı bir tartışma konusu…)

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2003 yılından itibaren…

Dünyadaki para bolluğu nedeniyle, gelişmekte olan tüm ülkelerin para birimi gibi Türk Lirası da değerleniyordu…

“Türkiye AB’ye girecek” hikayesi de parasına en yüksek getiriyi almak isteyen yabancı yatırımcı için, farklı bir fırsat anlamına geliyordu…

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Değerlenen para birimi: Ucuz ithalat, ucuz mal/hizmet tüketimi demekti…

Ucuz ithalat: Yerli üreticinin üretimden vazgeçmesi, yıllarını vererek kazandığı üretim kabiliyetlerini ve sonuçta tüm dünyada risk alarak kazandığı ve büyüdüğü pazarları, ihracatını kaybetmesi demekti…

Üretim kabiliyetini, üretimi, ihracatı kaybetmek ve tüketimi, ithalatı büyütmek: Dışarıdan finansal olarak gelen kaynağı tüketmek, tasarruf edememek, borçlanmak demekti…

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Oysa Türk Lirası değerlenecekse…

Dünyanın ihtiyacı olan çeşit ve kalitedeki ürünleri, “kendine yetenden fazlasını ve dünya maliyetlerinde üreterek”, artanı ihraç ederek değerlenmeliydi…

VELHASIL…

2003-2008 yılları arasındaki birçok yazımda:

Sıcak para/tüketim/ithalat ile büyümenin zararları vardı…

Sıcak para sayesinde değerlenen TL’nin üretime, ihracata ve dolayısıyla ekonomiden sosyal/kültürel yaşama kadar her şeye zarar vereceğinin altı çizilmeye çalışıldı…

“1 TL, 1 dolar olacak” diye, davullu zurnalı kutlamalar yapıldı…

“Bir yanlıştan bir şey olmaz” mantığı, birçok doğruyu götürdü…