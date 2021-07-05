4. Yargı Paketi bu hafta kanunlaştırılacak

Meclis Genel Kurulunda bu hafta 4. Yargı Paketi görüşülecek. 6 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifl e boşanmış eşe karşı işlenen, öldürme, eziyet, yaralama, zorla alıkoyma” suçları eşe karşı işlenen suçlarda olduğu gibi “nitelikli suç” kapsamına alınarak ceza artırımına gidiliyor. Adli kontrol sistemi yeniden düzenleniyor. Adli kontrol altında geçecek süre, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Adli kontrol kapsamında verilen “konutu terk etmeme” kararı halinde, kişinin evde geçirdiği her 2 gün, mahkumiyet süresinden 1 gün düşürülecek. Katalog suçlardan tutuklama, “kuvvetli suç şüphesinin” somut delillere dayandırılması halinde mümkün olabilecek. Elmalı Davası’nda iki kardeşe yönelik cinsel saldırı ve şiddete karşı kamuoyunda oluşan tepki üzerine Meclis’te görüşülecek 4’ncü yargı paketini Elmalı Davası çerçevesinde yeniden gözden geçirmek için çalışma başlatan AK Parti geçtiğimiz hafta teklifin görüşmelerini erteledi. Tutuklama için gereken ‘somut delil’ kriteri konusunda bir revizyona gidilip gidilmeyeceği bu hafta netleşecek.

Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi bu hafta Meclis Tarım Komisyonu’nda ele alınacak. Kanun teklifi ile hayvanlar, ‘mal’ statüsünden çıkarılarak, ‘can’ olarak tanımlanıyor, hayvanlara eziyet, işkence ve cinsel saldırılar TCK kapsamına alınıyor. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı kalkıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle yunus parkların kapatılacak, petshoplarda kedi köpek satışı yapılamayacak, satışlar katalog üzerinden gerçekleşecek.

AK PARTİ'DE İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRECEK

AK Parti’de bakanların AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantılar devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan toplantının ardından bu hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genel merkezde AK Partili milletvekillerini dinleyecek, sorularını yanıtlayacak. Siyasi parti grup toplantıları da 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde toplanacak, liderler gündeme ilişkin mesajlarını verecek.