4 yaşında notayı öğrendi, Atatürk’e ‘Sözüm olsun’ dedi

NİSAN Öksüz, 4 yaşındayken “temel sanat eğitimi” olarak adlandırılan “OrffSchulwerk” dersleri aracılığıyla müzik çalışmalarına başladı. Okuma yazmadan önce nota yazmayı öğrendi.

Müzik öğretmeni, Nisan Öksüz’ün müzik ve resimde olağandışı yetenekli olduğunu farketti. Nitekim piyano eğitiminin ikinci yılında uluslararası yarışmalara katılacak seviyeye ulaştı.

Öksüz, 2018’de San Gemini’de (İtalya) “Dinu Lipatti Uluslararası Gençler Müzik Yarışması” nda yaş kategorisinde, 2019’da Bari’de (İtalya) “Apulia Metropolitan Müzik Yarışması”nda kendi kategorisinde birinci oldu.

2019’da Selanik’te (Yunanistan) “International Workshop-Festival Music Diaries” kapsamında eğitimlere katıldı, sonunda da konser verenler arasında yer aldı.

Gülsin Onay, Gökhan Aybulus, Erato Alakiozidau, Luca Chiantore ve Elli Zacharopoulougibi pek çok usta isimle “masterclass”lara katılma şansı buldu.

Bu yıl Romanya’da düzenlenen “International Festival Online Sound Resonance / 2021-Third Edition”da kendi kategorisinde birinci oldu.

Yeni başarılara dönük çalışmalarını sürdüren, akustik bir piyano sahibi olmak isteyen Nisan Öksüz’ün adını Cengiz Holding sayesinde öğrendim. Cengiz Holding’in “Ay Yıldızın Çocukları” sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklediği ilk 4 çocuk arasında yer alan Öksüz’ü hazırlanan tanıtım filminde izledim.

Öksüz,filmde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e şöyle söz verdi:

- Ödüllerim sana hediyem olsun. Daha iyisini yapacağım, sözüm olsun…

Cengiz Holding, projesini şöyle duyurdu:

-Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın 101’inci yılında hediye verme sırası çocuklara geldi.

Cengiz Holding, “Ay Yıldızın Çocukları”nı 23 Nisan için buluşturdu:

“Uluslararası Caribou Matematik Yarışması” nda dünya birinciliği elde eden Elanur Akıncı

“Dünya Okullar Satranç Şampiyonası”nda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar

Yüzmede onlarca madalya sahibi olan görme engelli Cemre Ateş

“Dinu Lipatti Uluslarası Gençler Müzik Yarıişması” ve “Apulia Metropolitan Müzik Yarışması”nda birincilik kazanan Nisan Öksüz’ü tüm eğitim hayatları boyunca destekleyip, yanlarında olacağız.

Holding, yeni başarı hikayelerinin izinden gideceğini de duyurdu:

-Proje kapsamında uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara eğitim desteği sağlayacağız. Eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız.

Projede kategori sınırlaması olmadığı da vurgulandı:

- Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye’ye uluslararası ödüller kazandıran her çocuk, eğitim desteğinden faydalanabilecek.

“Ay Yıldızın Çocukları” projesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışan bir adım oldu…

22 altın, 1 gümüş madalyası var

13 yıl önce Kayseri’de dünyaya gelen ikiz kızlardan Cemre Ateş, erken doğum üzerine kuvözde kaldığı sürede gözlerini kaybetti. 6 yaşında başladığı yüzme, zamanla tutkusu oldu. Ailesi ve eğitmenlerinin desteğiyle zorlukları aşıp uluslararası başarılar elde etti. Katıldığı şampiyonalarda 22 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

2018-2020 döneminde apandisit ameliyatı oldu, zatürre geçirdi. Mücadeleyi bırakmadı, hedefini belirledi:

- Avrupa şampiyonasındaki 2 saniyelik engeli aşmak istiyorum. Cengiz Holding’in “Ay Yıldızın Çocukları” projesi kapsamında eğitim desteği vermeye başladığı Cemre Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Atatürk’e şöyle söz verdi:

- Başarılarım sana hediyem olsun. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Sözüm olsun.

Matematikte dünya birincisi

10 yaşında olan Elanur Akıncı’nın matematiğe ilgisini öğretmenleri fark etti. Öğretmenlerinin desteği Elanur Akıncı’yı yarışmalarda derece alacak noktaya taşıdı, şu tempoya girdi:

- Okuldan arta kalan tüm zamanımı matematik sorusu çözerek değerlendiriyorum. Geçen yıl katıldığı “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda dünya birincisi olan Akıncı, Cengiz Holding’in “Ay Yıldızın Çocukları” projesi kapsamına alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Atatürk’e şöyle seslendi:

-Ülkemi gururlandıracağım. Sözüm olsun. Başardıklarım sana hediyem olsun.

Satrançta 40 kupa, 60 madalya kazandı

ARDA Çamlar, satrançla 5 yaşındayken kreşte tanıştı. İlkokula başladığında satrançtan uzak kaldı. Ailesi ilgisini fark edince, satranç kulübüne gönderdi. İlk şampiyonaya 8 yaşında katıldı, tüm rakiplerini geride bırakarak tam puanla birinci oldu. Romanya’da düzenlenen “Avrupa Yaş Grupları Turnuvası”nda Türkiye’ye 3’üncülük kupası getirdi. 2019’da Antalya’da “Dünya Okullar Şampiyonası”nda altın madalya kazandı. Katıldığı çok sayıda uluslararası şampiyonada toplam 60 madalya, 40 kupa elde etti. Geleceğe dönük hedefini şöyle belirledi:

- Satrançta tüm unvanları alıp kendi kulübümü kurmak istiyorum.

Cengiz Holding, Arda Çamlar’ı da “Ay Yıldızın Çocukları” projesi kapsamında desteklemeye başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Atatürk’e şu sözü verdi:

- Senin için sınırlarımı hep zorlayacağım.