OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Türkiye’de bir sanayi bölgesi içinde kurulan ilk üniversite” olduklarını vurguluyor, “Mezunlarımızı 4 yıl deneyimli yeni mezun olarak sanayiye kazandırıyoruz” diyor.

Bozankaya’nın elektrikli otobüs haberini okuyunca, OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) konusunu araştırdım. OSTİM “Türkiye’de KOBİ eliyle kurulan ilk OSB” olarak anılıyor. “Ortak rekabet ve güçbirliği” anlayışıyla 1997’de hizmete açıldı. Başında “sürükleyici lider” olarak anılan Orhan Aydın var. 17 sektöre yayılan 6.200 işletme ve 60 binden fazla çalışandan oluşuyor. OTÜ “Türkiye’de bir sanayi bölgesi içinde kurulan ilk üniversite.” Rektör Prof. Dr. Murat Yülek’i aradım. Üniversitesini “Sanayi Üniversitesi” olarak tanımlandı. Öğrenciler teknik eğitim yanında sanayi kuruluşlarında çalışıyor. Yülek’in ifadesiyle “Mezunları 4 yıl deneyimli yeni mezun olarak sanayiye kazandırıyor.” OTÜ’nün halen 3 fakültesi ve 1 MYO var. Rektör Yülek, OTÜ’de odaklanılan konular için bana şunları söyledi:

-200’ün üzerinde yerli ve başta IBM olmak üzere Almanya, Malezya ve ABD gibi ülkelerde şirketler ve üniversitelerle işbirliğimiz var. Azerbaycan Teknik Üniversitesi’ne akademik danışmanlık yapıyoruz. KOBİ’lere prototip konusunda ürün desteği veriyoruz. Milli savaş uçağında USAŞ’ın partneriyiz.

İşbirliği konuları arasında başkaca çok projenin varlığını “hayranlıkla’’ vurgulamakla yetineyim. Kanımca, bütün bunları olanaklı kılan “sanayinin üniversitesi" vizyonlu OTÜ’nün hedefl eri, bunu alıntılamak istiyorum: -En son imalat sistemlerinde altyapı kurmak, özgün proje ve çözümler üretmek, ülke kalkınması için sorumluluk almak ve öğrenciye mesleki yeterlilik kazandırmak.

OTÜ ilkelerinde “akademik ve fikri özgürlükle farklı kültürleri tahammül ve hoşgörüyü esas alan bir üniversite” vurgusu dikkatimi çekti, zira buna çok ihtiyacımız var. Üniversitesini “3. Nesil, Girişimci Üniversite” olarak tanımlayan kurucu Rektör Prof. Yülek’in IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardaki deneyiminin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Prof. Yülek, siyasetçi Dr. Müh. Ertan Yülek‘in oğlu… Görünen o ki, OSTİM Üniversitesi mezunları üniversiteli işsizler ordusunda değil sanayi hayatında yer alacaklar, üretime katılacaklar. DÜNYA olarak, OTÜ’yü, kurucusu Orhan Aydın’ı ve Rektörü Yülek’i kutluyorum.

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