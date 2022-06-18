"40 ülkeden 5 bin alıcıyı Antalya’da buluşturduk"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali en fazla perakende ve turizm sektörünü vurdu. Özellikle Türkiye’de. Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına getirdiği uçuş yasağı ve dünyaca ünlü markaların Rusya’dan çekilmesi bu iki sektörü fazlasıyla etkiledi. Türkiye’nin yaptırımlardan uzak kalması ise iki sektör için bir anlamda fırsatı da beraberinde getirdi. Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show’un Antalya’da düzenlediği etkinlik bu açıdan önemliydi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Katılımcı sektör, marka ve alım heyeti sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl savaşa rağmen Rusya’dan ve savaş bölgeleri dışındaki şehirlerden gelen Ukraynalıların da katılımıyla başarılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ünlü tekstil markalarının Rusya’dan çekilmesi Türk tekstili için önemli bir fırsat olacak” dedi.

RUSYA’DAN 1.000, UKRAYNA’DAN 250 KATILIMCI

7–12 Haziran tarihleri arasında yapılan Dosso Dossi Fashion Show’a 40 ülkeden 5 bin alıcı bir araya geldi. Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk, ayakkabı ve ev tekstil sektörlerinden markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu kez iç giyim sektörü de dahil oldu. 10 yeni markanın katılımıyla rekor firma sayısına ulaştıklarını belirten Eraslan, “Fuar, pazarlama ağımızda toplam 120 markaya ulaştık. İç giyim sektörünün de dahil olmasıyla 6 ayrı ürün grubu boy gösterdi” dedi. Bu yıl Antalya’ya yaklaşık bin Rus alıcının geldiğini anlatan Erarslan, “Savaş olmayan şehirlerde yaşayan 250 Ukraynalı da katılım gösterdi” diye konuştu.

AFRİKA’DA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

2022 yılında Kazakistan ve Özbekistan’da da etkinlik düzenleneceğini kaydeden Erarslan, “Aynı zamanda Afrika pazarını da çok önemsiyoruz. Gana ve Senegal en yoğun müşteri gruplarımızın olduğu ülkeler. Bunların yanı sıra; Gabon, Nijerya, Gana, Etiyopya, Cibuti, Sudan, Kenya ve Cezayir’den de müşterilerimiz gelmeye başladı. Afrika, sadece Türkiye için değil çok yakın gelecekte dünyanın en büyük pazarı olacaktır. Çin’in ve Avrupa’nın yatırımlarıyla hızla kalkınan bir pazar. Biz, Dosso Dossi Holding olarak Afrika’daki yatırım imkanlarını yakından takip ediyoruz. Yeni iş birlikleri, partnerlikler kurmak adına adımlar atıyoruz. Afrika pazarına güçlü bir şekilde girmek çok arzuladığımız bir konu” dedi.

“TURİZME MODA DESTEĞİ VERDİK”

Düzenlediği moda etkinlikleriyle Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan Dosso Dossi Holding, dijital platform defileleriyle turizm sektörüne de katkı sunmaya devam ediyor. Doğubayazıt, Kapadokya ve Diyarbakır’da düzenlenen ve 50 ülke televizyonlarında gösterilen dijital defile görüntüleri bölge turizm hareketliliğine de büyük destek sağlıyor. Defile görüntülerinin yayınlanmasıyla birlikte gerek iç turizm gerekse yurt dışı turizm yansımalarının olumlu olduğunu belirten Hikmet Eraslan, “Çekilen defile görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlanıyor. Yaptığımız başarılı PR çalışmaları sayesinde yurt içinde de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hem Doğubayazıt, hem Kapadokya, hem de Diyarbakır’da yaptığımız çekimlerin turizm ekonomisine olumlu geri dönüşler sağladığını temasta olduğumuz yerel yöneticiler de belirtiyorlar. Bu da bizleri çok mutlu ediyor” dedi.