40 yıllık bir vefa hikayesi
Bir şirket 40. kuruluş yıl dönümünü nasıl kutlar? Başarı hikâyeleri anlatılır, yatırımlar sıralanır, büyüme rakamlarından söz edilir. Geçmişten bugüne uzanan yolculuk anlatılır ve nice yıllara mesajları verilir.
Eksim Holding ise 40. yılını kutlamak için Kitaba vefa sergisi gibi farklı bir yol seçti. 4 Eylül’de İstanbul’un tarihi mekânlarından Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi”, bana göre bir sergiden çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü burada 40 yıllık bir kurumun yalnızca kendi geçmişine değil, yüzyıllar öncesine uzanan bir kültürel mirasa sahip çıkmasını görüyoruz.
Serginin adında 40 rakamının bulunması tesadüf değil. Eksim Holding’in 40. yılı dolayısıyla, Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesinde yürütülen mücellitlik çalışmalarında restorasyonu tamamlanan eserler arasından seçilen 40 nadir eser sanatseverlerle buluşuyor. Ancak serginin hikâyesi 40 eserle başlamıyor. Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İSAR’da yaklaşık 50 bin eserden oluşan özel bir kütüphane bulunuyor.
Bu eserlerin önemli bir bölümü farklı dillerde kaleme alınmış, restorasyona ihtiyaç duyan ve kültürel miras açısından büyük değer taşıyan kitaplardan oluşuyor. Vakıf bünyesindeki mücellithanede, meşhur mücellit İslam Seçen Hocanın öğrencisi mücellit Muharrem Kalenci ve ekibinin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü çalışmayla bugüne kadar binden fazla eser restore edilmiş.
Yüzyıllar ötesinden yakın tarihe
Sergiyi ilginç ve önemli kılan bir başka özellik ise eserlerin çeşitliliği. Yaklaşık 500 yıllık Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin el yazması Füsûsu’l-Hikem’i, Şeyh Galib’in el yazması Divanı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Marifetname’si, İbn Haldun’un Mukaddime’si, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi’nin el yazması Muhammediye’si gibi eserler sergide yer alıyor. Bunların yanında Ali Ufki Bey’in yaklaşık 150 yıllık İncil tercümesi ve Nutuk’un Arap harfleriyle yapılan ilk baskılarından biri de sergide görülebilecek.
Bu çeşitlilik önemli. Çünkü sergi bize kitabın yalnızca belirli bir dönemin veya düşünce dünyasının taşıyıcısı olmadığını hatırlatıyor. Farklı dönemlerden, farklı coğrafyalardan ve farklı düşünce dünyalarından eserler aynı çatı altında buluşuyor. Bir başka ifadeyle sergi, kitabın kendisini bir medeniyet hafızası olarak ele alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışta yaptığı konuşmada geçmişle gelecek arasındaki bağa dikkat çekti. “Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur” sözleri, serginin anlamını belki de en güzel şekilde özetliyordu. Gerçekten de bir kitabı restore etmek, sadece yıpranmış sayfaları veya kapağı yenilemek değil. O kitabın taşıdığı bilgiyi, düşünceyi, sanatı ve hafızayı geleceğe taşımak.
Bugün yapay zekânın, dijital arşivlerin ve elektronik kitapların konuşulduğu bir dünyada yüzlerce yıllık el yazmalarının ciltlerini onarmak ilk bakışta geçmişe dönük bir faaliyet gibi görülebilir. Oysa tam tersine, bu çalışmalar geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çünkü teknoloji bilgiyi çoğaltabilir; ama kültürel hafızayı kendiliğinden koruyamaz.
Bir kuruluş yıl dönümünden fazlası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Eksim Holding’in kurucuları merhum Fahreddin ve Abdullah Tivnikli’yi anması da ayrıca anlamlıydı. Erdoğan, onları yalnızca başarılı iş insanları olarak değil; kazandıklarını millet, ülke, mazlum ve mağdurlar için seferber eden, ilim ve kitapla bağlarını koparmayan insanlar olarak değerlendirdi.
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’nin açılış konuşması da serginin bu yönünü dikkate sunarak 40 yıllık kurumsal yolculuğun, kurucuların taşıdığı değerlerle bugün de sürdürüldüğünün altını çizdi. Bence 40. yıl sergisinin asıl anlamı da burada ortaya çıkıyor. Bir kurumun 40 yıllık geçmişi elbette yatırımları, istihdamı, üretimi ve ekonomik büyüklüğüyle ölçülür. Ama kurumları kalıcı kılan yalnızca ekonomik büyüklükleri değildir. Hangi değerlerle büyüdükleri ve topluma ne bıraktıkları da önemlidir.
Görmek için hâlâ zaman var
“Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi”, 13 Eylül’e kadar Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Özellikle İstanbul’da yaşayanların ve hafta sonu İstanbul’da olacakların bu sergiyi görmelerini tavsiye ederim. Çünkü orada yalnızca 40 nadir eseri görmeyeceksiniz. Restore edilmiş eserlerin yanında “şifa bekleyen” çok sayıda nadir eseri de göreceksiniz. Bir kitabı korumak, sadece bir kitabı korumak değildir. Bir hafızayı korumaktır. Bir medeniyetin izlerini geleceğe taşımaktır.
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