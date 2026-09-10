40 yıllık bir vefa hikayesi

Bir şirket 40. kuruluş yıl dönümünü nasıl kutlar? Başarı hikâyele­ri anlatılır, yatırımlar sı­ralanır, büyüme rakam­larından söz edilir. Geç­mişten bugüne uzanan yolculuk anlatılır ve ni­ce yıllara mesajları ve­rilir.

Eksim Holding ise 40. yılını kutlamak için Kitaba vefa sergisi gi­bi farklı bir yol seçti. 4 Eylül’de İs­tanbul’un tarihi mekânlarından Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi”, bana göre bir sergiden çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü burada 40 yıllık bir kurumun yalnızca kendi geçmişine değil, yüzyıllar öncesine uzanan bir kültürel mirasa sahip çıkmasını gö­rüyoruz.

Serginin adında 40 rakamının bulunması tesadüf değil. Eksim Holding’in 40. yılı dolayısıyla, Ab­dullah Tivnikli Vakfı bünyesinde yürütülen mücellitlik çalışmala­rında restorasyonu tamamlanan eserler arasından seçilen 40 na­dir eser sanatseverlerle buluşuyor. Ancak serginin hikâyesi 40 eser­le başlamıyor. Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İSAR’da yaklaşık 50 bin eserden oluşan özel bir kütüphane bulunu­yor.

Bu eserlerin önemli bir bölü­mü farklı dillerde kaleme alınmış, restorasyona ihtiyaç duyan ve kül­türel miras açısından büyük değer taşıyan kitaplardan oluşuyor. Va­kıf bünyesindeki mücellithanede, meşhur mücellit İslam Seçen Ho­canın öğrencisi mücellit Muhar­rem Kalenci ve ekibinin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü çalışmayla bugüne kadar binden fazla eser res­tore edilmiş.

Yüzyıllar ötesinden yakın tarihe

Sergiyi ilginç ve önemli kılan bir başka özellik ise eserlerin çe­şitliliği. Yaklaşık 500 yıllık Muh­yiddin İbnü’l-Arabî’nin el yazması Füsûsu’l-Hikem’i, Şeyh Galib’in el yazması Divanı, Erzurumlu İbra­him Hakkı Hazretleri’nin Marifet­name’si, İbn Haldun’un Mukaddi­me’si, Yazıcıoğlu Muhammed Efen­di’nin el yazması Muhammediye’si gibi eserler sergide yer alıyor. Bun­ların yanında Ali Ufki Bey’in yak­laşık 150 yıllık İncil tercümesi ve Nutuk’un Arap harfleriyle yapılan ilk baskılarından biri de sergide görülebilecek.

Bu çeşitlilik önem­li. Çünkü sergi bize kitabın yalnız­ca belirli bir dönemin veya düşün­ce dünyasının taşıyıcısı olmadığını hatırlatıyor. Farklı dönemlerden, farklı coğrafyalardan ve farklı dü­şünce dünyalarından eserler ay­nı çatı altında buluşuyor. Bir baş­ka ifadeyle sergi, kitabın kendisini bir medeniyet hafızası olarak ele alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açı­lışta yaptığı konuşmada geçmiş­le gelecek arasındaki bağa dikkat çekti. “Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebi­leceği bir istikbal asla yoktur” söz­leri, serginin anlamını belki de en güzel şekilde özetliyordu. Gerçek­ten de bir kitabı restore etmek, sa­dece yıpranmış sayfaları veya ka­pağı yenilemek değil. O kitabın ta­şıdığı bilgiyi, düşünceyi, sanatı ve hafızayı geleceğe taşımak.

Bugün yapay zekânın, dijital arşivlerin ve elektronik kitapların konuşulduğu bir dünyada yüzlerce yıllık el yaz­malarının ciltlerini onarmak ilk bakışta geçmişe dönük bir faaliyet gibi görülebilir. Oysa tam tersine, bu çalışmalar geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çünkü teknoloji bilgiyi çoğaltabilir; ama kültürel hafızayı kendiliğinden koruyamaz.

Bir kuruluş yıl dönümünden fazlası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ko­nuşmasında Eksim Holding’in ku­rucuları merhum Fahreddin ve Ab­dullah Tivnikli’yi anması da ayrıca anlamlıydı. Erdoğan, onları yalnız­ca başarılı iş insanları olarak değil; kazandıklarını millet, ülke, maz­lum ve mağdurlar için seferber eden, ilim ve kitapla bağlarını ko­parmayan insanlar olarak değer­lendirdi.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnik­li’nin açılış konuşması da serginin bu yönünü dikkate sunarak 40 yıl­lık kurumsal yolculuğun, kurucu­ların taşıdığı değerlerle bugün de sürdürüldüğünün altını çizdi. Ben­ce 40. yıl sergisinin asıl anlamı da burada ortaya çıkıyor. Bir kurumun 40 yıllık geçmişi elbette yatırımla­rı, istihdamı, üretimi ve ekonomik büyüklüğüyle ölçülür. Ama kurum­ları kalıcı kılan yalnızca ekonomik büyüklükleri değildir. Hangi değer­lerle büyüdükleri ve topluma ne bı­raktıkları da önemlidir.

Görmek için hâlâ zaman var

“Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Res­torasyon Sergisi”, 13 Eylül’e kadar Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Özellikle İstanbul’da yaşayanların ve hafta sonu İstanbul’da olacakla­rın bu sergiyi görmelerini tavsiye ederim. Çünkü orada yalnızca 40 nadir eseri görmeyeceksiniz. Res­tore edilmiş eserlerin yanında “şifa bekleyen” çok sayıda nadir eseri de göreceksiniz. Bir kitabı korumak, sadece bir kitabı korumak değildir. Bir hafızayı korumaktır. Bir mede­niyetin izlerini geleceğe taşımak­tır.