40.8 metrelik Aistha suya indi

Anadolu Tersanesi’nin 40.8 metrelik projesi Aistha suya indi. Türk tasarım markası Red Yacht imzalı süperyat, geniş yaşam alanları, ergonomik tasarımı ve iç mekandaki detaylarıyla dikkat çekiyor.

Tamamen alüminyumdan üretilen gövde müşterinin beklentisiyle şekillenmiş ve en geniş oturma alanının sunulma­sı hedeflenmiş. Mühendislik kıs­mında Notilus Design ve Eure­ka Design imzaları bulunan proje Türk denizciliği açısından önem­li bir yenilik.

Tekne sahibi ve misafirlerini kucaklayan bir felsefeyle üreti­len, pratik ve geniş iç mekanlar sunan Aisha’nın ana güvertesin­de yaklaşık 60 metrekarelik bir salon bulunuyor. Sosyal alanların bolca olması hedefler arasında. Akıllı mimari ve dizayn tasarı­mını hedefleyen Aisha’da master kabin de main dekte konumlan­dırılmış. Ayrıca tekne sahibinin çalışma ve ofis ihtiyaçlarının da karşılanması hedeflenmiş.

Alt güvertede misafirler için iki çift, iki tane de tek kişilik ka­bin tasarlanmış ve pulman yatak­lar kullanılmış. 9.1 metrelik ge­nişlik dikkat çekici. Yükseltilmiş kaptan köşkü, uzun yol kullanı­mı için tasarlanmış. Tasarımda uzun süreli kullanımlar hedef­lendiği için, geniş pencereler, oyun, kahvaltı salonu, dinlenme alanları da planlanmış. 10 misa­fire kadar konaklama imkanı su­nan Aisha yüksek performans ve geniş kullanım alanlarını bir ara­da sunmayı hedefliyor. Tasarım stüdyosu Red Yacht , Londra, Mi­ami ve İstanbul’daki çalışmala­rına da bir yenisini eklemiş oldu. 10 kişilik tasarım ekibi dünya­nın önemli markalarıyla sıkı ça­lışmalar yapmayı da sürdürüyor. Aisha’da 19 knot seyir hızı yapa­bilen ikiz MAN motorlar bulunu­yor. 15 knots ideal seyir hızı yapa­bilen Aisha, 1500 Nm seyir de ya­pabilecek şekilde üretildi.

420 metrekarelik deniz villası: Prestige M7

Fransız üretici Prestige Yachts’in yeni power katamaran modeli Prestige M7, yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk fiyatı ve 420 metrekarelik yaşam alanıyla dikkat çekiyor. İstanbul’daki fuar öncesinde Ataköy’de, Türkiye temsilcisi Trio Deniz bünyesinde sergilenen tekne, katamaran konforu ile motoryat performansını bir araya getiriyor.

Lüks yat dünyasında son yıllar­da yükselen trendlerden biri de “power katamaran” olarak ad­landırılan, katamaran genişliğini motoryat performansıyla buluş­turan yeni nesil tekneler. Fransız üretici Prestige Yachts’in bu seg­mentte geliştirdiği Prestige M7, İstanbul’daki fuar öncesinde Ata­köy’de yakından incelenme fırsa­tı sundu.

Türkiye’de Trio Deniz tarafın­dan temsil edilen model, yaklaşık 4.500.000 Euro seviyesindeki fiyat etiketiyle üst segment bir yaşam alanı sunuyor. Toplamda 420 met­rekareye yaklaşan geniş bir kulla­nım alanı sağlayan M7, bir katama­ran ile bir motoryatın özelliklerini bir araya getiren power katamaran sınıfının iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Akıllı güverte düzeni

Teknenin en dikkat çekici özel­liklerinden biri, geniş yaşam alan­ları ve fonksiyonel güverte düze­ni. Büyük bir oturma alanı ve geniş havuzluk (cockpit) bölümü tek­nenin sosyal alanlarını oluşturur­ken, hidrolik platform da kullanım kolaylığı sağlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.

Teknede manevra kolaylığı için kıç tarafta üçüncü bir dümen ma­halli bulunuyor. Bu alan sayesinde yanaşma ve ayrılma işlemleri çok daha kontrollü yapılabiliyor. Ayrı­ca joystick sistemi, teknenin liman manevralarını oldukça kolay hale getiriyor.

Güverte düzeninde simetrik yü­rüyüş yolları tercih edilmiş. Tek­nenin baş tarafı da konforlu bir oturma ve dinlenme alanı olarak değerlendirilmiş.

Ferah iç mekân

M7’nin flybridge alanı oldukça geniş ve konforlu bir tasarıma sa­hip. Bu bölümde büyük bir güneş­lenme alanı bulunurken, dümen mahalli iskele tarafına yerleştiril­miş. Flybridge’in sancak tarafında geniş bir oturma grubu yer alıyor.

İç mekânda ise geniş bir salon düzeni dikkat çekiyor. Seçilen mo­bilyalar teknenin lüks karakteri­ni desteklerken, salondaki L şek­lindeki koltuk sosyal alanın kon­forunu artırıyor. Oturma alanına entegre şekilde tasarlanan mutfak, yaşam alanını daha fonksiyonel hale getiriyor. Teknede ayrıca Fu­sion müzik sistemi bulunuyor.

17.9 metrede dört kabin

Toplam 17.9 metre uzunluğa ve 7.5 metre genişliğe sahip olan M7, dört kabinli bir yerleşim planına sahip. Teknede 550 beygir gücünde iki adet Volvo motor kullanılıyor.

Yaşam alanı planlamasında oldukça geniş bir master kabin yer alırken, iki adet çift kişilik misafir kabini bulunuyor. Bunun yanı sıra oldukça geniş ve konforlu bir VIP kabin de teknenin konaklama düzenine dahil edilmiş. Teknede ayrıca iki mürettebat kabini yer alıyor. Genişlik ve yaşam alanı açısından katamaran konforu sunan, performans ve tasarım anlamında ise motoryat karakteri taşıyan Prestige M7, özellikle katamaranları yavaş bulan ancak klasik motoryatları da dar bulan denizciler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Gumball 3000 için özel saat

Saat dünyasında otomobil kültüründen ilham alan iş birlikleri giderek artarken, bu alandaki dikkat çekici örnek­lerden biri daha ortaya çıktı. Performans tutkusu, yenilik arayışı ve kalıpları reddeden tasarım yaklaşımıyla tanınan iki bağımsız dünyanın temsil­cileri olan Ulysse Nardin ve Gumball 3000, ortak vizyonla­rını yeni bir saat modeliyle bir kez daha ortaya koydu. Yüksek performans ve özgün tasarım anlayışını bir araya getiren mo­del, ileri mekanik altyapısı ve karbon teknolojisiyle dikkat çekiyor. Markaların iş birliği yalnızca bir ürün lansmanı ola­rak değil, iki farklı kültürün or­tak estetik ve performans anla­yışını bir araya getirdiği uzun soluklu bir proje olarak tanım­lanıyor. Taraflar, yenilik, has­sasiyet ve bireysel ifade özgür­lüğü üzerinden sınırları zorla­maya dayanan ortak bir vizyon etrafında buluşuyor. Bu neden­le ortaya çıkan model, klasik bir “crossover”dan çok daha fazla­sını temsil ediyor; iki dünyanın devam eden bir hikâyesi olarak konumlandırılıyor.

İşbirliği üçüncü yılında Fre­ak X Gumball 3000 – Edition 2 modeliyle yeni bir aşamaya ge­çiyor. Her iki dünyanın da yük­sek performans anlayışından ilham alan model, ileri seviye mekanik altyapısı ve dinamik tasarım kodlarıyla öne çıkıyor.

Yeni saat, Gumball 3000 ral­lisinin karakteristik DNA’sını güçlü biçimde yansıtmayı he­defliyor. Hareket, enerji ve gör­sel yoğunluk kavramları tasarı­mın ana eksenini oluşturuyor. Modelin merkezinde ise mar­kanın malzeme teknolojilerin­deki uzmanlığını simgeleyen bir detay yer alıyor.

Saatin tasarımında kullanı­lan disk, ultra yüksek perfor­manslı “Carbonium” malze­meden üretildi. Bu materyal, Ulysse Nardin’in ileri malze­me teknolojileri alanındaki de­neyimini vurgularken, modele hem teknik hem de görsel açı­dan güçlü bir karakter kazan­dırıyor. Freak X Gumball 3000 – Edition 2, performans temel­li otomobil kültürü ile yüksek saatçiliğin kesişim noktasında konumlanarak, iki disiplinin tasarım ve mühendislik yakla­şımını aynı platformda buluş­turuyor.