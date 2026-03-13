40.8 metrelik Aistha suya indi
Anadolu Tersanesi’nin 40.8 metrelik projesi Aistha suya indi. Türk tasarım markası Red Yacht imzalı süperyat, geniş yaşam alanları, ergonomik tasarımı ve iç mekandaki detaylarıyla dikkat çekiyor.
Tamamen alüminyumdan üretilen gövde müşterinin beklentisiyle şekillenmiş ve en geniş oturma alanının sunulması hedeflenmiş. Mühendislik kısmında Notilus Design ve Eureka Design imzaları bulunan proje Türk denizciliği açısından önemli bir yenilik.
Tekne sahibi ve misafirlerini kucaklayan bir felsefeyle üretilen, pratik ve geniş iç mekanlar sunan Aisha’nın ana güvertesinde yaklaşık 60 metrekarelik bir salon bulunuyor. Sosyal alanların bolca olması hedefler arasında. Akıllı mimari ve dizayn tasarımını hedefleyen Aisha’da master kabin de main dekte konumlandırılmış. Ayrıca tekne sahibinin çalışma ve ofis ihtiyaçlarının da karşılanması hedeflenmiş.
Alt güvertede misafirler için iki çift, iki tane de tek kişilik kabin tasarlanmış ve pulman yataklar kullanılmış. 9.1 metrelik genişlik dikkat çekici. Yükseltilmiş kaptan köşkü, uzun yol kullanımı için tasarlanmış. Tasarımda uzun süreli kullanımlar hedeflendiği için, geniş pencereler, oyun, kahvaltı salonu, dinlenme alanları da planlanmış. 10 misafire kadar konaklama imkanı sunan Aisha yüksek performans ve geniş kullanım alanlarını bir arada sunmayı hedefliyor. Tasarım stüdyosu Red Yacht , Londra, Miami ve İstanbul’daki çalışmalarına da bir yenisini eklemiş oldu. 10 kişilik tasarım ekibi dünyanın önemli markalarıyla sıkı çalışmalar yapmayı da sürdürüyor. Aisha’da 19 knot seyir hızı yapabilen ikiz MAN motorlar bulunuyor. 15 knots ideal seyir hızı yapabilen Aisha, 1500 Nm seyir de yapabilecek şekilde üretildi.
420 metrekarelik deniz villası: Prestige M7
Fransız üretici Prestige Yachts’in yeni power katamaran modeli Prestige M7, yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk fiyatı ve 420 metrekarelik yaşam alanıyla dikkat çekiyor. İstanbul’daki fuar öncesinde Ataköy’de, Türkiye temsilcisi Trio Deniz bünyesinde sergilenen tekne, katamaran konforu ile motoryat performansını bir araya getiriyor.
Lüks yat dünyasında son yıllarda yükselen trendlerden biri de “power katamaran” olarak adlandırılan, katamaran genişliğini motoryat performansıyla buluşturan yeni nesil tekneler. Fransız üretici Prestige Yachts’in bu segmentte geliştirdiği Prestige M7, İstanbul’daki fuar öncesinde Ataköy’de yakından incelenme fırsatı sundu.
Türkiye’de Trio Deniz tarafından temsil edilen model, yaklaşık 4.500.000 Euro seviyesindeki fiyat etiketiyle üst segment bir yaşam alanı sunuyor. Toplamda 420 metrekareye yaklaşan geniş bir kullanım alanı sağlayan M7, bir katamaran ile bir motoryatın özelliklerini bir araya getiren power katamaran sınıfının iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Akıllı güverte düzeni
Teknenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geniş yaşam alanları ve fonksiyonel güverte düzeni. Büyük bir oturma alanı ve geniş havuzluk (cockpit) bölümü teknenin sosyal alanlarını oluştururken, hidrolik platform da kullanım kolaylığı sağlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.
Teknede manevra kolaylığı için kıç tarafta üçüncü bir dümen mahalli bulunuyor. Bu alan sayesinde yanaşma ve ayrılma işlemleri çok daha kontrollü yapılabiliyor. Ayrıca joystick sistemi, teknenin liman manevralarını oldukça kolay hale getiriyor.
Güverte düzeninde simetrik yürüyüş yolları tercih edilmiş. Teknenin baş tarafı da konforlu bir oturma ve dinlenme alanı olarak değerlendirilmiş.
Ferah iç mekân
M7’nin flybridge alanı oldukça geniş ve konforlu bir tasarıma sahip. Bu bölümde büyük bir güneşlenme alanı bulunurken, dümen mahalli iskele tarafına yerleştirilmiş. Flybridge’in sancak tarafında geniş bir oturma grubu yer alıyor.
İç mekânda ise geniş bir salon düzeni dikkat çekiyor. Seçilen mobilyalar teknenin lüks karakterini desteklerken, salondaki L şeklindeki koltuk sosyal alanın konforunu artırıyor. Oturma alanına entegre şekilde tasarlanan mutfak, yaşam alanını daha fonksiyonel hale getiriyor. Teknede ayrıca Fusion müzik sistemi bulunuyor.
17.9 metrede dört kabin
Toplam 17.9 metre uzunluğa ve 7.5 metre genişliğe sahip olan M7, dört kabinli bir yerleşim planına sahip. Teknede 550 beygir gücünde iki adet Volvo motor kullanılıyor.
Yaşam alanı planlamasında oldukça geniş bir master kabin yer alırken, iki adet çift kişilik misafir kabini bulunuyor. Bunun yanı sıra oldukça geniş ve konforlu bir VIP kabin de teknenin konaklama düzenine dahil edilmiş. Teknede ayrıca iki mürettebat kabini yer alıyor. Genişlik ve yaşam alanı açısından katamaran konforu sunan, performans ve tasarım anlamında ise motoryat karakteri taşıyan Prestige M7, özellikle katamaranları yavaş bulan ancak klasik motoryatları da dar bulan denizciler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.
Gumball 3000 için özel saat
Saat dünyasında otomobil kültüründen ilham alan iş birlikleri giderek artarken, bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri daha ortaya çıktı. Performans tutkusu, yenilik arayışı ve kalıpları reddeden tasarım yaklaşımıyla tanınan iki bağımsız dünyanın temsilcileri olan Ulysse Nardin ve Gumball 3000, ortak vizyonlarını yeni bir saat modeliyle bir kez daha ortaya koydu. Yüksek performans ve özgün tasarım anlayışını bir araya getiren model, ileri mekanik altyapısı ve karbon teknolojisiyle dikkat çekiyor. Markaların iş birliği yalnızca bir ürün lansmanı olarak değil, iki farklı kültürün ortak estetik ve performans anlayışını bir araya getirdiği uzun soluklu bir proje olarak tanımlanıyor. Taraflar, yenilik, hassasiyet ve bireysel ifade özgürlüğü üzerinden sınırları zorlamaya dayanan ortak bir vizyon etrafında buluşuyor. Bu nedenle ortaya çıkan model, klasik bir “crossover”dan çok daha fazlasını temsil ediyor; iki dünyanın devam eden bir hikâyesi olarak konumlandırılıyor.
İşbirliği üçüncü yılında Freak X Gumball 3000 – Edition 2 modeliyle yeni bir aşamaya geçiyor. Her iki dünyanın da yüksek performans anlayışından ilham alan model, ileri seviye mekanik altyapısı ve dinamik tasarım kodlarıyla öne çıkıyor.
Yeni saat, Gumball 3000 rallisinin karakteristik DNA’sını güçlü biçimde yansıtmayı hedefliyor. Hareket, enerji ve görsel yoğunluk kavramları tasarımın ana eksenini oluşturuyor. Modelin merkezinde ise markanın malzeme teknolojilerindeki uzmanlığını simgeleyen bir detay yer alıyor.
Saatin tasarımında kullanılan disk, ultra yüksek performanslı “Carbonium” malzemeden üretildi. Bu materyal, Ulysse Nardin’in ileri malzeme teknolojileri alanındaki deneyimini vurgularken, modele hem teknik hem de görsel açıdan güçlü bir karakter kazandırıyor. Freak X Gumball 3000 – Edition 2, performans temelli otomobil kültürü ile yüksek saatçiliğin kesişim noktasında konumlanarak, iki disiplinin tasarım ve mühendislik yaklaşımını aynı platformda buluşturuyor.
