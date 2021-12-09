41 ülke içinde Türkiye ‘kahve’nin lideri oldu

Türkiye, Avustralyalı Gloria Jean’s Coffee’nin yıldız ülkesi oldu. 2012 yılından beri baklavacı Hacı Sayid’in sahibi Dinçerler Ailesi’nin yönetiminde olan Gloria Jean’s Coffee Türkiye, markanın faaliyette olduğu 41 ülke içinde şube sayısı, işlem hacmi ve marka bilinirliğinde liderliğe oturdu. Gloria Jean’s Coffee Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, “Avustralya şimdi Doğu Avrupa ve Balkanlar’ı da bize vermek istiyor. Bu teklif Türkiye’nin başarısının bir sonucu. Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye’deki tüketim Avrupa’da yok. Önümüzdeki hafta Budapeşte’ye gideceğiz ve pazar araştırması yapacağız. Bizim önceliğimiz Macaristan, Bulgaristan ve Karadağ ama onlar bütün bölgeyi bize vermek istiyor” dedi.

Şu anda 33 şehirde faaliyet gösterdiklerini ve 100 şubeye ulaştıklarını, pandemi dönemindeki yasakların bitmesiyle birlikte çok ciddi bir yükselişe geçtiklerini anlatan Dinçerler şöyle devam etti: “Pandemi dönüşü biraz endişemiz vardı ama Haziran ayındaki açılmanın ardından kahve sektöründe çok ciddi bir yükseliş yaşandı. Bizim de hedeflerimiz katlandı. Pandemi öncesinin çok üzerindeyiz. 2019 yılının tüm cirosunu 2021 yılının ikinci yarısında yaptık. 130 ton olan kahve tüketimi 150 tona çıktı. Her yıl büyüme hedefimiz yüzde 20 iken şu anda yüzde 40’ın üzerinde. Yıl bitmeden 8 şube daha açacağız. 25 şube için de imzalarımızı attık. 2022 yılında da 30’dan fazla şube açmayı planlıyoruz. 10’uncu yılımızda 250 olan şube hedefimizi de 500’e çıkardık. Çünkü her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz.”

Anadolu’da ve benzin istasyonlarında büyüyecek

Türkiye’de faaliyet gösterdikleri il sayısını artıracaklarına da değinen Mehmet Dinçerler, “Biz bugün Diyarbakır’da da varız, Van’da da varız. Rize’de de varız. Hedefimiz tüm Türkiye’ye yayılmak. Çünkü çoğu Anadolu şehrinde İstanbul’dan fazla ciro yapıyoruz. Adana ve Bodrum gibi yerlerde yokuz ve oralarda olmayı çok istiyoruz. Total ile işbirliği yaptık. 80 akaryakıt istasyonunda kahvemizi tüketiciyle buluşturuyoruz. Yılsonuna kadar 80 noktaya daha gireceğiz. Orada hedefimiz 200 corner’a ulaşmak. Otoyolda yoktuk, Oksijen’le de anlaştık. İlk şubemizi bu ay açıyoruz. Yaza kadar 6 tane daha açacağız” diye konuştu.

3 yılda maliyetler yüzde 150 arttı, bizde zam yüzde 50’yi aşmadı

Mehmet Dinçerler, son dönemde maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek şunları söyledi: “Hem yurt içi hem yurt dışı etkenlerden dolayı maliyet çok arttı. Enflasyonun artması bizi doğrudan etkiliyor. Fakat biz bunu mümkün olduğunca müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Üç sene de maliyetlerimiz yüzde 150 artmışken bizdeki artış yüzde 50’yi geçmemiştir. Bizim ilk etaptaki en büyük arzumuz insanların gelir seviyesinin ve alım gücünün artması. Önümüzde bir asgari ücret sorunu var. Tüketicinin alım gücünün artması gerekiyor. Devlet de biraz elini taşın altına koymalı. Bizim de işverenler olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.”