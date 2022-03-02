42 yıldır sürdürülebilir doğru ve nitelikli habercilik

Dünya Gazetesi; 42 yaşında… Türkiye’nin ekonomi haberciliği alanındaki yegâne referans noktası haline gelmek ve bunu onlarca yıl sürdürmek, sanıldığı kadar kolay olmayan bir çabanın eseridir. Kurucumuz Nezih Demirkent’in vizyonu, çalışma arkadaşlarının gayreti ve 42 yıllık habercilik.

Gelenek oluşturmak, bıkmadan usanmadan aynı ilkelere sadakati gerektirir. Siyasetin rüzgârına kapılmak yerine gerçeğin peşinde koşmanız gerekir. Gerçek; halkın haber alma hakkına saygıdan yola çıkıp doğru bilgiye, doğru zamanda ve doğru değerle ulaşmaktır.

Doğru zaman; çünkü haber beklemez, gazeteciliğin zaman yarışında geç kalmamanın ifadesidir. Doğru bilgi, ulaşılanın güvenilir olmasını gerektirir ve sanıldığı kadar kolay değildir. Zira kirlenmeye son derece açık olan bilginin, doğruluğu; maliyettir, gayrettir, cesarettir.

Doğru değer, uzmanlık gerektirir. Dünya Gazetesi, alanında en iyi olanların görüş ve düşüncelerine yer vermekle kalmayıp, bağımsız ve tarafsız yapısıyla 360 derecelik bakış açısından değer üretecek bilgiyi sunmanın adresi olmuştur.

Neyi beslersen onu büyütürsün… Neyi fazla anarsan, başın ona bağlanır ve bir süre sonra kendi gerçeğin halini alır. Ekonomi gazeteciliğinde Dünya, Türkiye’nin hafızası gibi… Zira yıllarca nitelikli ekonomi haberciliğini besleyerek, büyüttü ve bugüne gelindi…

Çalışanlarının elinde bizler, doğru ve nitelikli habere başımızı bağlıyor, gerçeğin bizzat kendisini ekonomi üzerinden aktarıyoruz. Bizler her yalan söylediğimizde, gerçeğe borçlanırız ve gerçek, eninde sonunda gelir, yalandan hakkını geri alır. Bu yüzden yalanın her türünden uzak dururuz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Haber ile duyum arasındaki fark?

Dünyanın 42 yıldır yaptığı şudur; Kişileri değil, kavramları ve olayları esas almak... İki farklı ve birbirinden bağımsız kaynaktan doğrulamadıkça o bilgiyi henüz duyum saymak, haber yapmamak…

Okurun müşteriden, gazetenin okurdan farkı?

Halkın haber alma hak ve özgürlüğüne hizmet ederken; ‘müşteri değil; okur, ürün değil; gazete’ düsturuyla yol almak. Basın kartı ile kredi kartını karıştırmamak, cevap hakkına saygı duymak…

Tüm bunları yaparken ekonomi haberciliğinde kimseden geri kalmamaktır.

NOT

GERÇEĞİN GÜCÜ; “DÜNYA YAZDIYSA DOĞRUDUR”

Dünya, haber atlatmak telaşına kapılmaz, Doğrulatamadıysak haber atlarız da yalan habere itibar etmeyiz. 42 yıldır yaptığımız budur ve bu yüzden “Dünya yazdıysa doğrudur” güveni oluşabilmiştir.

En güçlü yalan, gerçeğin üzerine inşa edilendir. Rahmetli Demirel; “Allah yakışan iftiradan korusun” derdi. Ne kadar gerçekçi ve yakışan iftira olsa de yalan haberin eninde sonunda gerçeğe boyun eğeceğini, 42 yıldır bildik, bilmeyi sürdüreceğiz.

Bize düşen; yalan haber yakıcılığını yıkıcılığını icra etmeden, gerçeği vakit geçirmeden yazıp çizmektir. 42 yıldır yapılan budur ve yapmaya çalıştığımız de hep bu olacaktır. Bize destek veren okurla birlikte yol aldık, alıyoruz, alacağız.