42. yılında DÜNYA Gazetesi’nin anlamı

İki yıldır DÜNYA Gazetesi’nde Global İşler köşesini yazıyorum. Hem hayatta yaptığım en zevkli işlerden biri hem de aslında büyük bir gurur. 20 yıl kadar önce yeni bir üniversite mezunuyken günlük olarak iş yerime gelen DÜNYA Gazetesi’ni okur, iş hayatı ve ekonomiyi anlamaya çalışırdım. Şimdi aynı gazeteye yazmak kısmet oldu.

Oysa aradan geçen 20 yılda medya dönüşmüştü. Haberlerin Twitter’dan alındığı, köşe yazılarının Whatsapp’ta dolaştığı, herkesin kendi e-posta bültenini kurabildiği – ki bunlardan biri de benim - çağımızda gazete köşesi yazmanın manası nedir? Hatta her gün basılı bir gazete çıkarmanın manası nedir? Biraz bahsedelim.

Sosyal medyanın aksine gazetenin bir “manşeti” olur. Bazı haberler büyüktür, bazıları küçük. Böylece neyin önemli neyin önemsiz olduğuna dair bir perspektifiniz olur. Dünya Gazetesi makroekonomi ile başlar, şirket haberleri, dünyadan haberler ve sektör ilaveleri ile devam eder, sürdürülebilirlikle biter. Sadece ilgilendiğiniz konuları, arkadaşlarınızın size ilettiği görüşleri değil, daha önce duymadığınız, çevrenizde kimsenin bilmediği konuları ve sosyal çevrenize aykırı görüşleri de duyma şansınız olur.

Gazete, toplumu birleştirir, herkesin benzer konular üzerine bilgi sahibi olmasının ve düşünmesinin önünü açar. Dezenformasyonun istisna değil norm olduğu günümüzde, ciddi editoryal süreçler hem ekonomik hem de siyasi karar alıcıların doğru bilgi ile hareket etmesini sağlar.

Gazetenizde hangi köşe yazarını hangi gün nerede bulacağınızı bilirsiniz. Kimi okur gazetesini rakip şirketleri takip etmek için almıştır, kimi yeni iş bulmak için, kimi ekonomiyi daha iyi anlamak, kimi parasını daha iyi değerlendirmek için. Hepsi gazetesini açınca tüm yazarlara eşit derecede erişip okuyabilir. İyi ki DÜNYA Gazetesi var da hala ortak doğrular çerçevesinde farklı fikirleri iş dünyasına ulaştırabiliyor, sosyal medyanın yankı odalarının dışına çıkabiliyoruz. DÜNYA Gazetesi’nin 42. yılı kutlu olsun.