43 bin KOBİ patronunu nasıl ikna etti?

İstanbul, en fazla startup girişim üreten ve yatırım alan küresel merkezlerden biri haline geldi. Startupcentrum Türkiye Startup Eksosistemi Yatırım Raporu’na göre Türkiye’de bu tür girişimlere yatırımlar, bu yılın ilk yarısında ‘girişim sayısı’ bazında düşse de ‘toplam yatırım tutarı’ bakımından yine rekor kırıldı. 2021 yılının toplamında 1 milyar 560 milyon dolarlık yatırım alan Türk girişimleri bu yıl sadece 6 ayda 1,4 milyar dolarlık yatırımı aştı. Topluma özellikle de gençlerle ilgili karamsarlık aşılayanlara bu veriler en güzel yanıtlardan biri olsa gerek. Çünkü üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, teknoparklar, özel paylaşım ofis zincirlerinde kümelenen binlerce startup girişimci adayı gencimiz çok ilginç ve geleceği olan projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bugün tam da bu ekosistemin ortaya çıkardığı ve aldığı yatırımlarla çok hızlı büyüme potansiyeli olan bir genç girişimcimizden ve onun 2017’de başlayan öyküsünden bahsedeceğim.

KolayBi CEO’su Rauf Gökhan Boyana, 1986 doğumlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini bitirmiş, İtalya’da yüksek lisans yapmış. İtalya ve Fransa’da profesyonel iş hayatından sonra Türkiye’ye dönerek yine üniversiteden arkadaşı Cem Ekinci ile girişimci olmaya karar vermişler. Türkiye’de girişimciliğe adım attıkları tarih 2017 yılının başı. Ancak o tarihe kadar çok zorlu bir çalışma süreci de söz konusu. Girişime konu fikir ise ‘küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ)’ ağırlıklı olmak üzere patronlar ve üst yöneticiler için çok kolay kullanılan, bulut tabanlı bir ‘ön muhasebe’ uygulaması geliştirmek. Kendileri gibi onlarca gencin kümelendiği kuluçka merkezlerinden Startershub’da projelerini geliştirirken melek yatırımcılarla görüşmelere başlamışlar. Tabii ki hiç kolay olmamış. Önce kendileri pazarı yoklamışlar, sonra bankalar ve e-ticaret platformlarıyla işbirliğini kovalamışlar. Türkiye inovasyon haftasına katılıp yatırımcı peşinde koşmuşlar. Rauf Gökhan Boyana, “2017’de Cem ile KolayBi’yi kurup başladık. Bulut tabanlı bir finans programı geliştirmiştik. Özellikle KOBİ’lerin 10 dakika içinde e-fatura’ya geçmesini de sağlayan, patronların ve üst yönetimin ön muhasebede ne oluyorsa, finans, gelir, gider vb. tüm hareketleri takip edebileceği bir uygulamanın büyük ilgi göreceğine inanıyorduk. KOBİ’lerimizin kısa ömürlü olmasının en önemli sebeplerinden birinin bu yakın takibin pratik yapılamaması olduğuna inanıyorduk. Geleneksel ERP programlarının yerini alacağını biliyorduk. İlk yatırımımızı 2018’de 100 bin dolar olarak aldık. Önce büyük bir banka ile işbirliği yaptık ama olmadı. Sonra başkasıyla ‘ücret almadan’ yürüdük, çok kullanıcı kazandık. Ardından ücretli kullanıcıya geçiş yaptık, e-ticaret ile de entegre olduk, iş büyümeye başladı. Bu yılın Ocak ayında da 1,2 milyon dolarlık yatırım aldık. Şu anda şirketimizin yüzde 65’i bana ve Cem’e ait. Diğer kısmı fon ve melek yatırımcılarımıza ait, başlangıçta 2 kişiydik şimdi 52 kişilik ekip olduk. Şu anda uygulamamız 22 banka ile entegre çalışıyor. Para, odaklanma ve zaman kaybında büyük tasarruf sağlıyoruz. KOBİ müşteri sayımız 43 bine ulaştı. 2023 sonunda 100 bini aşacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl müşterilerimizin kestiği e-fatura toplamı 61 milyar lirayı aştı. KolayBi ile dijital dönüşümü de hızlandırdığımızı görüyoruz.”

Ciro 10 milyon lirayı geçti Almanya ve BAE ilk hedef

KolayBi CEO’su Rauf Gökhan Boyana, girişimci adayı gençleri de uyarıyor: “Bize ‘yapamazsınız’ diyen çok oldu ama onları dinlemedik, hedefimizden vazgeçmedik. Yatırımcı bulamadığımız günlerde Türkiye inovasyon haftasına katılmıştık. Orada melek yatırımcılardan Varol Civil’i dinledik ve onun bizi çok iyi anladığına inandık. Sonra kendisine bir e-posta gönderdik, 1 hafta sonra yanıt verdi. Gittik, kendisine projemizi anlattık, o da ilk melek yatırımcılarımızdan biri oldu.” Boyana, 2021’de şirket olarak 10 milyon lira ciroyu aştıklarını belirtiyor ve bu yıl bu rakamın da ikiye katlanacağını vurguluyor. Boyana, Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya, Dubai başta olmak üzere de Körfez ülkelerine yatırıma hazırlandıklarını söylüyor. Bunun için ilk etapta 5 milyon dolarlık yeni bir yatırım turuna ve ardından bölgesel bir yazılım ve teknoloji şirketi olmak için yola çıkacaklarını belirtiyor. Bunu başardıklarında ciro ve müşteri sayısı bakımından belki de bölgesel güç haline gelecekler.

600 marka İstanbul’da ‘oyuna’ geliyor

Ülkemiz oyun sektöründe de çok hızlı bir büyüme kaydetti ve bizim gençlerimizin tasarladığı oyunlar küresel yatırımlar aldı. Bu nedenle sektördeki küresel oyuncuların gözü de Türkiye’nin üzerinde. Oyunla ilgili tüm paydaşları buluşturan ‘oyun sektörü’ etkinliği Mobidictum Business Conference (MBC), 5-6 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcılar, bağımsız oyun geliştiriciler, sektör uzmanları MBC'de buluşacak. Sektöre ilk kez adım atmak isteyenler de etkinlikteki konuşmalar, workshop’lar, özel networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayacak. Bu etkinlikte katılımcıların yüzde 30’dan fazlasının yabancı olması bekleniyor. 600’den fazla marka ve 60’dan fazla konuşmacı etkinlikte yer alacak ve 60’dan fazla da oyun gösterimi yapılacak. Mobidictum kurucusu Batuhan Avucan, MBC’nin Türk oyun sektörünün başarılarını dünyaya duyurmayı amaçladığını belirterek, “İstanbul yıllardır medeniyetlerin ortak buluşma noktası oldu. Amacımız, oyun sektöründeki başarılarımızı dünyaya göstermek ve firmaların yurt dışıyla ilişkilerini geliştirmek” diyor.